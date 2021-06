Chaque retard de jeu vidéo PS5 en 2021: dates de sortie à venir

L’année dernière a commencé avec une série de retards de jeu très médiatisés, notamment Cyberpunk 2077 et le remake de Final Fantasy 7, mais ensuite COVID-19 a frappé et a jeté l’industrie du jeu dans une boucle. Maintenant que nous sommes en 2021, nous ne verrons que plus de retards alors que les développeurs commencent vraiment à comprendre les effets de la pandémie sur leur pipeline de travail. L’un des premiers retards majeurs à venir cette année a été l’héritage de Poudlard, repoussé à 2022.

Nous avons compilé une liste de chaque jeu qui a été retardé en 2021 et au-delà. Certains de ces jeux ont été retardés indéfiniment, tandis que d’autres ont des fenêtres de sortie ou une date de sortie finale.

Nous mettrons continuellement à jour cette liste à mesure que d’autres jeux seront retardés.

Sauter à:

Jeux retardés en 2020 et 2021

Retour 4 Sang

Bien qu’il soit le successeur spirituel de Left 4 Dead, Back 4 Blood est un autre jeu de zombies de Turtle Rock Studios. Il devait sortir cet été, mais il a depuis été repoussé à octobre 2021 pour donner à l’équipe le temps nécessaire pour le rendre parfait. Il y aura plutôt une période de bêta ouverte au cours de l’été.

Date de sortie: 12 octobre 2021

Retour 4 Sang

Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour sauter dans Back 4 Blood, mais j’espère que cela en vaudra la peine. L’équipe n’est pas étrangère aux expériences de zombies coopératives.

Boucle de la mort

Arkane a besoin d’un peu plus de temps avec Deathloop. Ce qui était censé être un titre de lancement sur la PS5 et qui a été repoussé à mai 2021 sortira enfin (espérons-le) le 14 septembre 2021. Ce retard a été attribué au maintien du studio en bonne santé et en sécurité tout en offrant le meilleur jeu possible. Le studio veut qu’il soit à la hauteur du niveau de finition et de qualité que les joueurs attendent.

Date de sortie: 14 septembre 2021

Boucle de la mort

Colt et Juliana sont deux assassins sur l’île de Blackreef coincés dans une boucle temporelle. Bien qu’il n’ait peut-être pas été publié en tant que titre de lancement sur PS5 comme prévu à l’origine, vous pouvez mettre la main dessus à l’approche de l’été.

Destin 2 : la reine sorcière

L’extension The Witch Queen de Destiny 2 devait sortir cette année; Cependant, le développeur s’est rendu compte qu’il devait ajouter un chapitre non annoncé après son extension Lightfall pour conclure l’histoire de manière satisfaisante, donc The Witch Queen a été repoussé à 2022. Quand il sortira, cela représentera “une évolution importante dans l’histoire en cours de Destin 2.”

Date de sortie: 2022

Destin 2: Au-delà de la lumière

Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour jouer à The Witch Queen, qui pourrait mettre en scène Savathûn, la sœur du Taken King. La prochaine extension est prévue pour 2022.

Lumière mourante 2

Dying Light 2 ne semble pas faire de pause. Il était censé sortir sur consoles et PC au printemps 2020, mais Techland l’a depuis reporté à décembre 2021, surprenant tous ceux qui pensaient que le jeu languirait dans l’enfer du développement.

Date de sortie: 7 décembre 2021

Lumière mourante 2

Après avoir créé la série Dead Island, le développeur Techland est passé à Dying Light, et c’est devenu exactement le type de jeu d’apocalypse zombie qu’il espérait. Dying Light 2 vise à poursuivre la tendance à chaque sortie.

Loin cri 6

Ubisoft avait l’intention de sortir Far Cry 6 en février 2021, mais la société l’a depuis retardé plus tard dans l’année. Avant l’E3 2021, Ubisoft a confirmé qu’il sortirait à l’automne en octobre. Ce retard a été attribué à la pandémie en cours.

Date de sortie: 7 octobre 2021

Loin cri 6

Far Cry 6 met en vedette Giancarlo Esposito en tant que dictateur élevant son fils pour suivre ses traces. Vous pourrez y jouer et explorer son “paradis tropical” plus tard en 2021.

Cinq nuits chez Freddy : violation de la sécurité

La prochaine entrée dans la franchise Five Nights at Freddy devait sortir en 2020, mais le développeur l’a depuis repoussée à la fin de 2021. Scott Cawthon dit qu’il a “pris la décision d’y consacrer plus de temps et d’argent pour s’assurer qu’il est terminé correctement. ” FNAF : Security Breach devrait être lancé sur PS4, PS5 et PC.

Date de sortie: Fin 2021

Dieu de la guerre Ragnarok

Nous ne savons pas grand-chose sur la suite sans titre de God of War que les fans ont appelé God of War Ragnarok, mais nous savons qu’elle ne sortira pas en 2021 comme initialement prévu. Sony Santa Monica a besoin de plus de temps et a repoussé la date de sortie à 2022.

Date de sortie: 2022

Chevaliers de Gotham

Le titre Batman très attendu de WB Games Montréal n’aura pas sa date de sortie prévue en 2021. Pour offrir la meilleure expérience possible, Gotham Knights a été reporté à l’année prochaine. Lorsqu’il sera lancé sur PS5, les joueurs pourront prendre le contrôle de la famille Bat et découvrir les secrets de la Cour des hiboux.

Date de sortie: 2022

Gran Turismo 7

La prochaine entrée dans la franchise de course de Sony devait initialement arriver dans les magasins cette année. En raison de la pandémie affectant le développement et causant des problèmes de production, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a révélé que Gran Turismo 7 avait été repoussé jusqu’en 2022. La société partagera plus de détails lorsqu’ils seront disponibles.

Date de sortie: 2022

L’héritage de Poudlard

WB Games a dévoilé Poudlard Legacy lors de l’une des conférences de presse PS5 de Sony. Le prochain RPG devait nous ramener dans le monde des sorciers populaire plus tard cette année, mais pour créer “la meilleure expérience possible”, il a été retardé jusqu’en 2022. Il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps, mais j’espère que ça en vaut la peine.

Date de sortie: 2022

Kena : Pont des esprits

Kena: Bridge of Spirits a fait ses débuts lors de la conférence PS5 de Sony en juin et devait sortir ce jour férié, mais il a été retardé en raison d’obstacles au développement causés par COVID-19. Pour lui donner un peu plus de finition et s’assurer qu’il répond aux attentes des gens, Ember Lab a déplacé sa date de sortie au premier trimestre 2021 et a finalement fixé une date de sortie en août.

Date de sortie: 24 août 2021

Lego Star Wars : La Saga Skywalker

Lego Star Wars: The Skywalker Saga devait regrouper les neuf films et refaire complètement la saga Lego originale dans un nouveau package, mais il n’atteindra finalement pas sa date de sortie au printemps. TT Games a révélé qu’il avait été retardé et fournira plus d’informations bientôt sur la date de la nouvelle date de lancement.

Date de sortie: À déterminer

Lego Star Wars : La Saga Skywalker

Nous devrons attendre plus longtemps pour revivre les aventures d’Anakin, Luke et Rey dans Lego Star Wars : The Skywalker Saga. Du côté positif, une galaxie lointaine, très lointaine n’aura jamais meilleure apparence sous forme de Lego en ce qui concerne PS4 et PS5.

Prince of Persia : Les Sables du Temps

Ubisoft est en train de refaire le classique Prince of Persia: Les Sables du Temps, mais en toute honnêteté, la bande-annonce de révélation avait l’air… rugueuse. Rien de tel qu’un bon remake devrait. Bien qu’il devait sortir en janvier 2021, il a d’abord été retardé jusqu’en mars 2021, puis indéfiniment.

Date de sortie: À déterminer

Psychonautes 2

Psychonauts 2 se développe depuis quelques années maintenant, depuis son financement participatif via Fig. Aux dernières nouvelles de Double Fine, Psychonauts 2 devrait sortir sur consoles et PC en août 2021. Bien que le développeur appartienne désormais à Microsoft, le jeu viendra toujours sur PlayStation.

Date de sortie: 25 août 2021

Psychonautes 2

Psychonauts a placé la barre très haut pour un jeu de plateforme psychologique, avec un humour intelligemment mis en œuvre et des messages discrets sur la santé mentale et l’état d’esprit. Il faudra juste attendre encore un peu pour mettre la main dessus.

Extraction Rainbow Six

Rainbow Six Extraction – initialement intitulé Rainbow Six Quarantine avant la pandémie – a été retardé à plusieurs reprises avant qu’Ubisoft ne le révèle à nouveau à l’E3 2021. Il devrait sortir en septembre.

Date de sortie: 16 septembre 2021

Extraction Rainbow Six

Faites équipe et affrontez un virus extraterrestre en mutation dans Rainbow Six Extraction. C’est un jeu entier inspiré de l’événement Outbreak de Rainbow Six Siege dans Operation Chimera. Le développeur s’assure que les ennemis créés par ce virus sont plus meurtriers que jamais.

République des Cavaliers

Considéré comme un immense terrain de jeu multijoueur par Ubisoft, Riders Republic devait initialement sortir au début de 2021. Malheureusement, il a été repoussé à septembre, en même temps que le lancement de Rainbow Six Extraction.

Date de sortie: 2 septembre 2021

République des Cavaliers

Le jeu de sport bourré d’action d’Ubisoft devait sortir relativement bientôt, mais a été repoussé plus tard en 2021. Espérons que, lorsqu’il sortira, il pourra tenir la promesse d’un paradis du sport.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum

Le Seigneur des Anneaux : Gollum est intéressant. C’est de loin le titre le plus grand et le plus ambitieux du développeur Daedalic Entertainment, il est donc logique qu’il ait besoin de plus de temps pour s’assurer qu’il répond aux attentes. Daedalic a déclaré qu’il devrait “exploiter pleinement la puissance de la nouvelle génération de consoles” et “l’univers sera fidèlement représenté” lors de son lancement en 2022.

Date de sortie: 2022

Os du crâne

Ce n’est pas le premier retard que Skull & Bones subit, et ce ne sera probablement pas le dernier. Il devait sortir au troisième trimestre de 2018 avant d’être repoussé en 2019. Nous pouvons voir comment cela s’est déroulé car nous sommes en 2020 et il n’a pas encore été publié.

Date de sortie: Après mars 2021

Os du crâne

Avez-vous déjà joué à Assassin’s Creed IV: Black Flag et pensé que ce serait génial d’avoir un jeu complet basé sur la piraterie et le combat naval ? Eh bien, bientôt (peut-être, peut-être bientôt) vous pourrez le faire dans Skull & Bones.

Vampire : La Mascarade – Bloodlines 2

Les fans attendent avec impatience depuis plus d’une décennie cette suite du classique culte. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 devait initialement sortir dans les magasins en mars 2020, mais a été retardé plus tard en 2020, puis jusqu’en 2021 à une date non précisée. L’éditeur a ensuite supprimé complètement l’équipe de développement et l’a retardée indéfiniment.

Date de sortie: TBA (Retardé indéfiniment)

Vampire : La Mascarade – Bloodlines 2

Les vampires, les loups-garous et d’autres créatures surnaturelles ont secrètement façonné toute l’histoire humaine dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. En tant que vampire au sang mince, votre personnage est plus faible que la plupart, mais vous pouvez gravir les échelons.

