POISON chanteur Bret Michaels est un grand fan de la ABC-TV comédie à succès « Les Goldberg », il était donc ravi d’apprendre que la série utilisait à nouveau la musique du groupe dans un épisode à venir. Le spectacle mettra en vedette, Michaelsest le hit n°1 « Chaque rose a son épine » dans un épisode très spécial diffusé le mercredi 3 novembre.

« « Les Goldberg » est un vrai parallèle de ma vie », a déclaré Michaels. « C’est comme grandir à nouveau dans une banlieue de Pennsylvanie. Je peux m’identifier à une grande partie de cette émission. Quand je la regarde, je ne vis pas seulement ces moments. J’aime ces moments et je réfléchis à ma propre vie. Je vois ma mère, mon père, mes sœurs, mes amis. J’ai vécu tous ces moments. »

Dans le tout nouvel épisode, Senior Night est sur William Penn Academy, et Beverly découvre bientôt qu’elle passe à côté de la cérémonie d’adoration offerte aux mères d’enfants sportifs. Beaucoup à Adaml’embarras, Beverly pousse son moment à briller avec un baiser et une rose et encourage Bal principal d’établir une soirée senior pour les non-athlètes. Comme Adam tente de déjouer les plans de sa mère, Erica se retrouve à manquer d’amis intéressés pour nommer un « capitaine des divertissements avant le mariage ». À contrecœur, elle engage sa « future belle-sœur » impatiente Jeanne, qui par inadvertance ne répond pas aux attentes mais se révèle finalement digne d’être appelée sœur.

« Avoir la fonction de spectacle ‘Chaque rose a son épine’ est génial », a ajouté Michaels. « La chanson a un esprit doux-amer qui a contribué au fil des ans à façonner mon esprit de combat ininterrompu. Elle a une signification aussi spéciale maintenant qu’elle l’était à l’époque où je l’ai écrite. C’est un véritable honneur qu’elle mette fin à cet épisode spécial et J’ai hâte de partager cette expérience avec nos fans. »

Michaels a récemment partagé son histoire dans « Auto-Scrap-ographie », avec des photos et des histoires manuscrites recueillies au cours de ses 35 ans de carrière. Il met en évidence son ascension depuis ses humbles débuts en Pennsylvanie, à sa lutte contre le diabète de type 1, à son succès dans l’industrie de la musique et, par la suite, dans le monde de la télé-réalité et de l’image de marque.

« Bret Michaels: Auto-Scrap-Ographie Vol. 1 » documente aussi Michaels‘s efforts caritatifs, et ne se termine pas seulement de nos jours. Il va jusqu’à la minute, y compris ses réflexions sur la pandémie de COVID-19.

Alors qu’il se prépare pour sa prochaine tournée du stade qui commence le 16 juin à Atlanta, en Géorgie, Michaels a une myriade de projets en cours, y compris des performances solo sélectionnées, des engagements privés, un contrat de développement et plusieurs documentaires en préparation.

À l’approche de la Journée des anciens combattants le jeudi 11 novembre, Michaels se tourne vers son défunt père, un vétéran militaire qu’il honorera avec le Steelers de Pittsburgh pendant le NFLMois de l’hommage au service. « Je suis reconnaissant pour notre liberté et grâce aux sacrifices de nos militaires, hommes et femmes, nous pouvons faire les choses que nous voulons faire », a déclaré Michaels.

« Les Goldberg », une sitcom mettant en vedette une famille de banlieue de Pennsylvanie vivant dans les années 1980, présente une chanson à succès des années 1980 dans chaque épisode.

« Les Goldberg » étoiles Wendi McLendon Covey comme Beverly Goldberg, Sean Giambrone comme Adam Goldberg, Troie Gentile comme Barry Goldberg, Hayley Orrantia comme Erica Goldberg, Sam Lerner comme Geoff Schwartz et Jeff Garlin comme Murray Goldberg.



Super excité de présenter @BretMichaels et le totalement génial « Every Rose Has Its Thorn » de @Poison dans l’épisode de demain ! pic.twitter.com/vnYgusR5yU – Les Goldberg (@TheGoldbergsABC) 2 novembre 2021

Mots clés:

poison

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).