Chaque solution de recharge de VE a son cas d’utilisation — Vaibhav Tyagi, Kazam

En examinant le nombre de startups EV et leur contribution à la mobilité électrique en Inde, nous avons parlé à Vaibhav Tyagi, le co-fondateur de Kazam, pour comprendre comment Kazam contribue à la mobilité propre en Inde.

Les véhicules électriques sont l’avenir de l’industrie automobile, et l’Inde fait des pas de géant dans cette direction. Au cours des deux ou trois dernières années, plusieurs nouveaux fabricants et entreprises de véhicules électriques se sont spécialisés dans les technologies des véhicules électriques telles que le développement de batteries et le développement d’infrastructures. Certaines de ces startups ont fait des progrès significatifs dans la poussée de l’Inde pour les VE, et l’une d’entre elles est Kazam, une entreprise de technologie EV spécialisée dans les chargeurs.

Ayant débuté en 2021, Kazam propose actuellement des stations de recharge et une application permettant aux utilisateurs de VE de localiser la station de recharge la plus proche pour leurs VE. Vu d’un point de vue plus large, cela semble assez simple. Cependant, pour mieux comprendre l’entreprise et son rôle dans l’espace VE, Express Mobility s’est entretenu avec Vaibhav Tyagi, le co-fondateur de Kazam.

« En résumé, Kazam est une plate-forme logicielle ERP qui peut être utilisée par les particuliers, les organisations et les opérateurs de flotte pour gérer leurs bornes de recharge. Nous visons à devenir l’une des principales plates-formes au monde en matière de bornes de recharge », a déclaré Vaibhav. L’entreprise est également en train de créer une « super application », comme l’appelle Kazam, qui permettra à tous les conducteurs de véhicules électriques de découvrir, de naviguer et de recharger leurs véhicules électriques, qu’il s’agisse d’un deux, trois ou quatre roues. L’application aidera à localiser diverses stations de recharge, même celles qui ne sont pas fabriquées ou installées par Kazam.

Kazam fournit du matériel pour fabriquer des chargeurs EV en dehors du logiciel et de l’application mobile. « Nous fabriquons des stations de charge intelligentes AC de 3,3 KW », a déclaré Vaibhav. Ces chargeurs sont compatibles IoT avec une carte SIM. « Ces bornes de recharge peuvent se connecter via une carte SIM ou WiFi et peuvent être actionnées à distance », a déclaré le co-fondateur. De plus, pour trier les différentes prises, les chargeurs de Kazam ont une prise à trois broches de 16 ampères. « Tout ce qu’une personne a à faire, c’est d’emporter avec elle le câble de charge du véhicule. Nous voulions créer un produit pour le marché indien et pas seulement copier un produit occidental », a-t-il ajouté.

Les bornes de recharge AC sont tarifées entre 3 000 et 9 000 pour un client final. « Cependant, si vous recherchez une station de recharge CC, ce serait plus de 1 lakh », a déclaré Vaibhav. L’installation se fait sans tracas. « C’est la même chose que d’installer un purificateur d’eau, et cela ne prend que quelques heures à un bon électricien pour les installer », a-t-il ajouté. En termes d’emplacements, Vaibhav a déclaré que les opportunités sont infinies. « Deux lieux principaux sont les immeubles résidentiels et les bureaux, car c’est là qu’une personne passe le plus clair de son temps. »

Parlant des différents types de solutions EV – charge rapide, charge régulière et échange de batterie – Vaibhav a déclaré : « Les trois coexisteront. La recharge rapide conviendra aux autoroutes et aux pompes à essence, la recharge régulière conviendra aux immeubles résidentiels et aux espaces de bureaux, tandis que l’échange de batterie conviendra aux applications de livraison du dernier kilomètre. En parlant de bornes de recharge et de leurs emplacements, Kazam a été mandaté par ADDA, Delhi Discom, BSES Rajdhani, BSES Yamuna et Tata Power. Jusqu’à présent, la société a installé plusieurs stations et prévoit d’installer des stations de recharge de 1 lakh à travers l’Inde d’ici 2023.

