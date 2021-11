Chaque suicide réussi provoque 20 tentatives

18/11/2021 à 22:50 CET

.

Le numéro de suicides consommée en Espagne est « dangereusement » proche de la barrière psychologique des 4 000 agents par an; chacun d’eux donne lieu à 20 autres tentatives, rendant plus que jamais nécessaire le plan stratégique de santé mentale et un « code d’espoir » pour ces cas.

En effet, les services d’urgence et les urgences sont devenus le thermomètre de l’état de santé mentale dans notre pays : les cas de tentatives de suicide ont presque quadruplé et la plupart d’entre eux avaient été auparavant assistés pour la même raison.

Ce sont quelques-unes des conclusions qui ont été lancées ce jeudi lors de la conférence « Dépression et suicide en Espagne » promue par la Fondation des sciences de la médecine et des produits sanitaires, la Société espagnole de psychiatrie (SEP) et la Société espagnole de psychiatrie biologique. (SEPB) qui a réuni des experts, des patients et des représentants politiques au Congrès.

En 2020, il y a eu un total de 3 941 suicides, ce qui représente une augmentation de 7,4 % par rapport à 2019, selon les dernières données de l’Institut national de la statistique (INE) ; Depuis 2008, c’est la principale cause de décès non naturels en Espagne et actuellement c’est aussi pour les jeunes entre 15 et 29 ans, dépassant ainsi les accidents de la route.

« Nous sommes dangereusement proches de la barrière psychologique des 4 000 suicides officiels« , a prévenu Cecilia Borrás, présidente et fondatrice de l’Association After Suicide, qui a demandé de se concentrer sur la lutte contre les facteurs de risque, dont le plus important est la dépression, un facteur qu’on ne voit pas et que, quand c’est fait, « il c’est trop tard ».

Mercedes Navío, psychiatre et coordinatrice du Livre blanc Dépression et suicide 2020, a corroboré « l’augmentation significative des comportements suicidaires sous forme de tentatives », notamment chez les plus jeunes, même si elle a rassuré : «Le phénomène du suicide est complexe mais heureusement il peut être prévenu« .

L’augmentation chez les plus jeunes est palpable dans les services d’urgence : « Nous constatons une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes, surtout de 15 à 30 ans », a déclaré Iria Miguéns, coordinatrice du groupe Santé mentale de la Société. Española de Emergencias y Urgencias (Semes), qui a chiffré la hausse des cas jusqu’à 250 % de plus.

« Tout patient qui vient et qui a tenté de se suicider a déjà eu des aides antérieures », a poursuivi le médecin avant d’inviter à travailler « de manière homogène en prévention car pour chaque suicide commis il y a 20 tentatives ».

Plan national de prévention

De l’avis des experts, exhorter les « professionnels compétents et formés » Pour s’occuper de ces cas, a ajouté Tato Vázquez, président de Semes, qui a proposé de proposer un code universel d’attention aux tentatives de suicide. « Nous pouvons l’appeler code de l’espoir », a-t-il suggéré.

Car « les tentatives sont soit soignées correctement, soit recouvertes d’une couverture de fleurs. Nous avons besoin de professionnels compétents et humaniser cette attention », a-t-il tranché.

Comment aborder le problème ? Avec un plan national de prévention, doté d’un budget finaliste, spécifique et qui fait « l’accent sur les ressources humaines ». Et, en cela, « la politique peut aider à partir de l’unanimité », a déclaré Navío.

« Hay que tener un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Denle la figura legal que quieran, de eso no entiendo, pero sí de dolor », ha abundado Borrás, quien ha pedido una visión « muy nueva » de la problemática y más adaptada al XXI siècle.

Le président du SEP, Celso Arango, a souligné qu' »il y a une dissociation entre ce dont nous devons nous occuper et comment nous pouvons nous en occuper ». ETL’Espagne est en tête des tableaux des problèmes de santé mentale mais est en bas en nombre de professionnels, a critiqué.

Or, cette « pandémie » de troubles mentaux existait déjà avant le covid, même s’il y a peut-être eu une certaine augmentation après, l’expert a précisé : « Ce qui s’est passé, ce n’est pas qu’on soit passé de rien à tout, mais que ce petit un peu plus s’est effondré et a exposé le déficit structurel précédent. »

En ce sens, Víctor Pérez, président du SEPB, a constaté l’augmentation des problèmes de santé mentale avec le covid, en particulier dans les familles qui ont dû traverser un deuil sans deuil en raison du décès d’un proche, bien que « la majorité des les personnes qui ont subi cette pandémie ont pu s’en sortir par elles-mêmes. »

Sur le plan politique, la porte-parole socialiste de la Commission de la santé, Ana Prieto, a évoqué la stratégie de santé mentale qui est en cours de finalisation par le ministère de la Santé et qui, avec d’autres initiatives telles que le numéro de téléphone suicide annoncé par le président de le gouvernement, Pedro Sánchez, a « mis en scène » l’importance que ce problème a pour la société.

« En santé mentale, nous allons tous de pair », a souligné la porte-parole populaire, Elvira Velasco, qui a appelé à la nécessité d’une stratégie mondiale. « On ne peut pas passer par des complots. On fait beaucoup de choses, mais très dispersées », dit le député.

Depuis United We Can, Rosa María Medel a prévenu qu' »avec une stratégie ou un plan nous n’allons nulle part car ce n’est pas contraignant, ce sont des recommandations », c’est pourquoi elle a défendu une loi sur la santé mentale comme celle qu’elle a présentée groupe, sans lequel « il n’est pas possible de renforcer et de donner vraiment un contenu à tous ces problèmes ».

Juan Luis Steegman, de Vox, a souligné que « la maladie mentale engendre une énorme quantité de souffrance » qui n’a été soutenue que par le travail des professionnels, plus qu' »ils ne peuvent supporter ».

Tandis que Guillermo Díaz, de Ciudadanos, a lancé un appel à « annihiler les préjugés idéologiques de chacun » pour régler ce problème.