Chaque suspension majeure, hit and fine

Dans une nouvelle interview avec Ned de la station de radio de Waterloo, Iowa Roche 108, Dean DeLeo, guitariste et compositeur de PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE, a été demandé comment lui et ses camarades de groupe ont géré le temps d’arrêt du coronavirus. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Honnêtement, nous n’avons pas […] More