Chaque transaction Bitcoin, aussi petite soit-elle, consomme 173 $ en électricité

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Une étude du site financier britannique MoneySuperMarket calcule le coût de l’électricité pour chaque transaction Bitcoin.

***

Pendant longtemps, la consommation électrique du Bitcoin a été très controversée. En fait, le PDG de Tesla, Elon Musk, a cessé d’accepter le BTC comme moyen de paiement dans son entreprise de voitures électriques, Tesla, en raison des dommages environnementaux causés par la cryptographie. En fait, il a indiqué que ce n’est que lorsque l’exploitation minière deviendra plus respectueuse de l’environnement qu’il acceptera à nouveau la monnaie.

Eh bien maintenant, une étude réalisée par le site financier britannique MoneySuperMarket, et également publiée par le prestigieux magazine Fortune, révèle une réalité : les coûts d’électricité élevés (avec les conséquences sur l’environnement) de chaque transaction Bitcoin, même la plus petite, comme payer pour un café ou une pizza avec crypto. En même temps, comparez avec d’autres crypto-monnaies.

BTC : 1 173 kilowattheures

Comme l’indique le rapport, Chaque transaction Bitcoin consomme 1 173 kilowattheures d’électricité. C’est le volume d’énergie qui pourrait « alimenter une maison britannique typique pendant plus de trois mois et une maison américaine pendant six semaines », ajoutent les auteurs.

Le minage de Bitcoin qui permet un achat, une vente ou un transfert, postule, utilise de l’électricité qui coûte 173 $ US par transaction. Ce nombre est basé sur un coût moyen mondial du kWh de 9,0 cents au cours des 12 derniers mois, indique le rapport.

Dans l’analyse, il a comparé les crypto-monnaies les plus populaires et a révélé ce qui suit en termes de dépenses d’électricité :

Il note en outre : « Sur la base du nombre de transactions Bitcoin qui ont eu lieu sur une période de 12 mois, nous estimons la consommation totale d’énergie à environ 123 térawattheures (TWh) ou 123 milliards de kWh. Cela le compare à 39,19 térawatts pour Ethereum et à seulement 0,01 térawatts pour Cardano, pour montrer deux exemples.

Cela signifie que Bitcoin n’utilise que plus d’énergie que 185 pays et est comparable à la consommation énergétique annuelle de la Norvège, note-t-il.

Concernant la valeur de l’électricité dépensée par transaction, il fait la comparaison suivante :

Combien d’énergie les NFT consomment-ils ?

Il consacre également une partie du rapport à l’examen de l’énergie utilisée par les jetons non fongibles, NFT.

Il souligne que la majorité des transactions NFT ont lieu sur la blockchain Ethereum, donc la logique pourrait laisser croire qu’une transaction NFT utiliserait la même quantité d’énergie qu’une transaction Ethereum.

Malheureusement, dit-il, ce n’est pas si simple.

«Chaque étape du cycle NFT nécessite de l’énergie, de l’ajout (ou de la frappe) d’un jeton sur la blockchain, des enchères pour un NFT aux enchères, la transaction entre l’acheteur et le vendeur, et même les transactions futures sur le marché de la revente.

Bien qu’il varie au cas par cas, on estime que le NFT moyen utilise 340 kWh et a une empreinte carbone de 241 KgCO2.

Nous pouvons combiner ces données avec le nombre total de ventes NFT initiales et secondaires au cours des 12 derniers mois pour trouver la facture énergétique annuelle et l’empreinte carbone du marché NFT ».

D’après le calcul, alors, le coût par NFT est de 50,32 USD.

Sources : MoneySuperMarket, Fortune

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash