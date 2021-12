Chaque troisième travailleur informel enregistré sur e-Shram, total des inscriptions franchissant la marque 14 cr

Les dernières données du portail montrent que les cinq premiers États en termes de nombre d’inscriptions sur e-Shram sont l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental, le Bihar, l’Odisha et le Jharkhand.

Un travailleur sur trois du secteur informel en Inde est désormais enregistré sur le portail e-Shram, l’enregistrement sur le portail dépassant la barre des 14 crores en quatre mois, a déclaré samedi le ministre de l’Union, Bhupender Yadav.

La base de données nationale en cours de création sur le portail e-Shram aidera à terme le gouvernement à fournir diverses prestations de sécurité sociale et autres prestations sociales aux travailleurs non syndiqués du pays. Le portail e-sharm a été lancé le 26 août 2021.

« Le portail e-Shram en seulement 4 mois environ, 14 crore ont été franchis… Bravo à tous ceux qui l’ont rendu possible », a tweeté samedi le ministre du Travail et de l’Emploi.

Selon le ministre, pas moins de 14 092 825 travailleurs du secteur informel se sont inscrits sur le portail e-Shram.

Les dernières données du portail montrent que les cinq premiers États en termes de nombre d’inscriptions sur e-Shram sont l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental, le Bihar, l’Odisha et le Jharkhand. L’analyse des données selon le sexe montre que 52,56 % sont des femmes tandis que 47,44 % sont des hommes.

Les données montrent que 42,64 pour cent des travailleurs enregistrés sont d’autres classes arriérées (OBC), suivis de 26,45 pour cent de la catégorie générale, 22,54 pour cent de la caste répertoriée et 8,38 pour cent de la tribu répertoriée.

Il montre également que plus de 94 % des revenus des travailleurs enregistrés sont de 10 000 Rs par mois ou moins, tandis que plus de 4 % ont des revenus compris entre 10 001 et 15 000 Rs par mois.

Environ 51 pour cent des travailleurs enregistrés sont des ouvriers agricoles, suivis de 11 pour cent dans le secteur de la construction, de 10 pour cent des travailleurs domestiques et domestiques et de 6,5 pour cent dans le segment de l’habillement.

Environ 61 pour cent des travailleurs inscrits sont âgés de 18 à 40 ans, 23 pour cent entre 40 et 50 ans et 12 pour cent au-dessus de 50 ans. Environ quatre pour cent des travailleurs enregistrés sont dans la tranche d’âge de 16 à 18 ans.

