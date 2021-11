Chaque utilisateur de téléphone Android a besoin de ces 7 accessoires de charge – et ils sont tous en vente pour le Black Friday

Charger votre téléphone est l’une de ces tâches quotidiennes auxquelles vous ne pensez peut-être pas trop. Peut-être que vous avez un chargeur dans la boîte, ou que vous en utilisez encore un d’il y a des années qui fait toujours le travail. Mais recharger votre téléphone ne se limite pas à simplement recharger votre téléphone.

De nos jours, la plupart des appareils prennent en charge une forme de charge rapide, généralement via USB Power Delivery (USB-PD). La recharge sans fil Qi est de plus en plus courante, en particulier dans le haut de gamme. Et peut-être que vous partagez toujours un chargeur entre plusieurs appareils lorsque vous rechargez un téléphone, une tablette, des écouteurs et peut-être même un ou deux portables.

Choisir le bon équipement de charge peut faire une grande différence pour les inconvénients mineurs que nous connaissons tous. Et avec le Black Friday qui bat son plein, avec de nombreuses offres Android intéressantes, c’est le moment idéal pour vous assurer que tous vos besoins de charge sont triés.

Ce sont nos choix de quelques éléments essentiels de charge dont chaque propriétaire Android a besoin, que vous trouverez tous à prix réduit ce week-end du Black Friday.

Anker PowerCore sans fil 10 000 mAh



Économisez 15 % sur cette banque d’alimentation Anker, qui combine la commodité du chargement sans fil Qi intégré avec une grande capacité, deux ports USB-A pour la sortie et une entrée USB-C. Et puisque vous pouvez recharger la batterie tout en chargeant sans fil votre téléphone, il sert également de station de charge Qi fixe.

30,59 $ sur Amazon

Pack de 3 câbles CyvenSmart 6 pieds USB-A vers USB-C



Faites le plein de câbles USB-A-to-C avec ce pack de 3 de CyvenSmart. À l’heure actuelle, ils sont à 47% de réduction sur Amazon et disposent d’un support de charge rapide 3A et d’une protection à ressort pour éviter l’effilochage du cordon.

8,40 $ sur Amazon

Chargeur de voiture Mongoora Dual Quick Charge 3.0



Quick Charge 3 est toujours une spécification de charge raisonnablement rapide, et étant donné le prix très bas de cette unité, nous pensons qu’il vaut vraiment la peine de la ramasser si vous êtes frustré par la lenteur de la charge dans le véhicule. Cet appareil dispose de deux sorties pour charger à la fois votre téléphone et un deuxième appareil.

12,70 $ sur Amazon

Anker PowerCore Slim 10 000 mAh



Tout le monde a besoin d’une alimentation mince et solide de bonne qualité, et c’est exactement ce que propose cette banque d’alimentation Anker. Il est actuellement à 25 % de réduction sur Amazon et prend en charge l’USB-PD pour des vitesses de charge allant jusqu’à 18 W.

22,93 $ sur Amazon

Support Anker PowerWave



Réduit de 22% par rapport à son prix de départ déjà bas, ce support de charge sans fil Anker Qi est un achat impulsif facile. Il chargera un téléphone compatible sans fil (et silencieusement) jusqu’à 10 W et prend en charge le chargement en orientation paysage ou portrait.

15,19 $ sur Amazon

Cube d’alimentation USB double port LUOATIP



Les petits chargeurs « verrues murales » comme celui-ci sont toujours utiles à avoir à portée de main. Ce pack de 3 petits chargeurs de LUOATIP, maintenant à 15 % de réduction, produit une puissance de 2,1 A raisonnablement élevée et est livré avec deux ports USB-A pour partager ce jus entre plusieurs appareils.

10,19 $ sur Amazon

Anker PowerPort III Pod Lite



Pour une charge rapide (ou une recharge d’ordinateur portable), vous voudrez vérifier ce chargeur de pod Anker de 65 W, qui peut recharger à la fois les derniers MacBooks ainsi que les téléphones et iPhones Android actuels. C’est 18% de réduction sur Amazon en ce moment.

27,99 $ sur Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.