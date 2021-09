Chaque utilisateur d’iPhone devrait apprendre ces 8 astuces pour gagner du temps

in

Le système d’exploitation pour smartphone d’Apple en est maintenant à sa 15e itération, il ne faut donc pas s’étonner qu’iOS regorge de fonctionnalités intelligentes et intuitives. Pourtant, pour une raison étrange, Apple ne fait pas toujours connaître ces fonctionnalités. Au lieu de cela, la société se contente de compter sur les passionnés d’Apple pour faire remonter à la surface des astuces iPhone moins connues.

Avec iOS 15 qui vient de sortir lundi, il y a tellement de nouvelles fonctionnalités à découvrir. Nous avons déjà couvert quelques fonctionnalités intéressantes d’iOS 15 ici. Maintenant, nous avons dressé une liste mettant en évidence huit astuces iOS existantes qui vous feront gagner beaucoup de temps et rendront l’expérience utilisateur encore plus efficace.

Accédez rapidement à n’importe quel mode de caméra

Lorsque vous ouvrez l’application Appareil photo, elle passe par défaut au mode Photo. C’est idéal pour de nombreux utilisateurs, mais peut-être frustrant si vous prenez régulièrement des photos en mode vidéo ou portrait. Si vous en avez assez de basculer entre les modes de l’appareil photo après avoir ouvert l’application, il existe une solution. Appuyez longuement sur l’icône de l’application Appareil photo et vous verrez une liste d’options d’appareil photo dans laquelle accéder directement.

Commencez immédiatement à enregistrer une vidéo dans l’application Appareil photo

Même si je suis un utilisateur d’iPhone depuis plus de 10 ans maintenant, de temps en temps, je tombe sur une astuce dont je n’avais aucune idée. C’est un exemple. Comme mis en lumière par les gens de Lifehacker, il existe un moyen rapide de commencer immédiatement à enregistrer une vidéo lorsque l’application Appareil photo est ouverte. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton de réduction du volume et de le maintenir enfoncé et votre téléphone commencera à enregistrer immédiatement. Notez que l’enregistrement se terminera lorsque vous relâcherez le bouton.

Enregistrez une vidéo avec de la musique de fond depuis Spotify ou Apple Music

Cette astuce iPhone astucieuse peut vous faire gagner du temps avec l’édition. En règle générale, lorsque vous enregistrez une vidéo sur votre iPhone, la musique de fond de Spotify et Apple Music s’arrête. Si vous voulez qu’une chanson désignée soit jouée pour créer l’ambiance, il existe un moyen de continuer à jouer de la musique.

Voilà comment cela fonctionne. Ouvrez l’application Appareil photo. Maintenant, au lieu de naviguer vers le paramètre Vidéo, appuyez simplement sur le bouton de l’obturateur blanc et faites glisser votre doigt vers la droite. Un enregistrement vidéo commencera et la musique que vous jouerez en arrière-plan continuera.

Prenez une capture d’écran en appuyant sur le dos de votre iPhone

Cette fonctionnalité a été introduite dans iOS 14 et je suis surpris que beaucoup de gens ne la connaissent toujours pas. C’est en fait l’un de mes conseils iPhone préférés de tous les temps. iOS 15 dispose d’une fonction “Back Tap” qui permet aux utilisateurs de lancer certaines actions simplement en tapotant deux ou trois fois à l’arrière de leur appareil. Certaines de ces actions incluent la prise d’une capture d’écran, la mise en sourdine de votre appareil, l’affichage du centre de notifications et l’activation de Siri.

Pour profiter de cette fonctionnalité, accédez à Paramètres > Accessibilité. À partir de là, faites défiler jusqu’à « Physique et moteur ». Ensuite, sélectionnez « Toucher ». Ensuite, faites défiler un peu vers le bas et sélectionnez l’option “Back Tap”.

Une fois cela fait, vous pouvez choisir si vous souhaitez que l’option Back Tap réponde à un double ou triple tap. Vous pouvez également choisir le type d’action que vous souhaitez déclencher lors d’un Back Tap.

Épinglez une conversation textuelle en haut de l’application Messages

Également introduit avec iOS 14, il existe un moyen d’épingler une conversation en haut de l’application Messages pour un accès facile. Il s’agit d’un conseil pratique pour iPhone s’il y a une personne ou un groupe de discussion auquel vous souhaitez toujours accéder rapidement.

Pour profiter de cette fonctionnalité, ouvrez Messages et recherchez une conversation que vous souhaitez épingler. À partir de là, appuyez longuement sur le nom du destinataire et vous verrez une option pour épingler le nom en haut. Une fois cela fait, vous verrez cette conversation en haut de Messages chaque fois que vous ouvrez l’application.

Réglez rapidement une minuterie, une alarme ou démarrez le chronomètre

Apple a abandonné 3D Touch il y a quelque temps, mais certaines de ses fonctionnalités perdurent grâce à un appui long. Cela dit, vous pouvez rapidement régler une minuterie, une alarme ou démarrer le chronomètre sans avoir à ouvrir l’application Horloge et à naviguer. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer longuement sur l’application Horloge et d’accéder rapidement au mode que vous souhaitez. Notez que si vous faites cela et sélectionnez « Démarrer la minuterie », la minuterie sera réglée sur le réglage de la minuterie précédent.

Changer le niveau de luminosité de la lampe de poche de votre iPhone

C’est une autre excellente astuce iPhone que je suis surpris que plus de gens ne connaissent pas. Il existe un moyen de régler le niveau de luminosité de la lampe de poche de votre iPhone. C’est idéal pour les moments où vous avez besoin d’une luminosité maximale ou pour les moments où vous avez simplement besoin d’une lumière subtile.

Pour ce faire, ouvrez simplement le Centre de contrôle et appuyez longuement sur l’icône de la lampe de poche. À partir de là, une grille verticale apparaîtra sur laquelle vous pourrez choisir un niveau de luminosité parmi 5 paramètres distincts.

Recherche intelligente de photos

iOS facilite la recherche de personnes, de lieux et de choses spécifiques. Si vous avez une énorme bibliothèque de photos, essayer de regarder toutes les photos de votre chien, par exemple, peut prendre une éternité. Avec la recherche intelligente de photos, c’est assez simple.

Si vous ouvrez l’application Photos et sélectionnez « Rechercher » dans le coin inférieur droit, vous pouvez saisir « chien » et chaque chien de votre photothèque apparaîtra. Vous pouvez également saisir des objets. Par exemple, si vous saisissez « chapeau », vous verrez toutes les photos de votre bibliothèque où quelqu’un porte un chapeau. Vous pouvez également saisir des lieux, ce qui est pratique si vous souhaitez voir rapidement toutes les photos que vous avez prises lors de vacances spécifiques.