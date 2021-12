charabia pour le passager

20/12/2021 à 12:43 CET

Myriam B. Moneo

Il fut un temps où voler était un plaisir et vous pouviez vous permettre de voyager avec le coffre du Piquer sans vous soucier de la taille de votre valise ou du nombre de colis que vous transportiez. Jusqu’à ce que le à bas prix, ils ont baissé les tarifs et ont commencé à nous facturer des suppléments. Parmi eux ceux des bagages à main en cabine. Dans la plupart des cas, si vous ne payez pas l’embarquement prioritaire pour votre petite valise, elle va à l’entrepôt, une pratique plus courante depuis l’arrivée du coronavirus. Il est de plus en plus difficile de préciser ce qui est autorisé gratuitement à bord et il faut un mètre ruban pour éviter les surprises. Les compagnies aériennes aiment changer leurs politiques.

Pendant ce temps, des peines continuent d’être prononcées qui approuvent le droit du passager de voyager avec son bagage à main sans frais supplémentaires, comme la récente dictée par un juge dans Palm dans lequel détient qu’une compagnie aérienne Vous ne pouvez pas facturer de supplément pour transporter une valise dans la cabine de l’avion. Cela a obligé Ryanair à indemniser le voyageur qui n’a pas pu embarquer pour avoir refusé de payer.

L’article 97 de la loi sur la navigation aérienne (LNA) établit que « le transporteur sera tenu de transporter avec les voyageurs, et dans la limite du prix du billet, les bagages dans les limites de poids, quel que soit le nombre de colis et le volume qui fixer le Règlement « . Il prévient que « la franchise fera l’objet d’une stipulation particulière » mais avec une réserve : « A cet effet, les objets et bagages à main que le voyageur emportera avec lui ne seront pas considérés comme des bagages ». Et la compagnie aérienne sera obligée « de les transporter gratuitement en cabine ». Sont inclus les « articles achetés dans les magasins situés dans les aéroports ». L’embarquement avec eux ne peut être refusé que « pour des raisons de sécurité, liées au poids ou à la taille de l’objet, par rapport aux caractéristiques de l’avion ».

En plus de cette loi de l’État, Il existe le règlement 1008/2008 de l’Union européenne, de 2008, sur des règles communes pour l’exploitation des services aériens. Dans son article 22, il fait référence à la liberté de fixation des prix., qui est dans lequel les compagnies aériennes sont couvertes, et dispose que « les compagnies aériennes communautaires et, sur la base du principe de réciprocité, celles des pays tiers, fixent librement les tarifs et les frets des services aériens intracommunautaires ». Concernant les frais liés aux bagages, Bruxelles aurait apprécié plus de précision. Là résident de nombreux conflits.

Quelles politiques les entreprises appliquent-elles sur les bagages à main en cabine ?

VUELING

Un seul petit sac sous la selle depuis novembre

Depuis le 23 novembre, la compagnie low-cost d’Iberia a changé sa politique avec le tarif de base « pour ceux qui voyagent léger et veulent payer le minimum » pour leur billet. Free permet uniquement un petit sac sous le siège avec des mesures maximales de 40 x 20 x 30 centimètres. La deuxième pièce en cabine doit peser au maximum 10 kilos et mesurer 55 x 40 x 20 cm et être payante.

RYANAIR

Un forfait voyage léger encore un peu plus petit

Chaque passager peut transporter un petit morceau également sous le siège jusqu’à 40 x 20 x 25 cm, « sans bagage supplémentaire pour les bébés qui voyagent sur les genoux de leurs parents », prévient-il. Avec d’autres tarifs, il est autorisé de transporter deux pièces, en ajoutant une valise supplémentaire maximum de 10 kilos et de dimensions 55 x 40 x 20 cm, à partir de 24,20 euros, sauf si pour des « raisons opérationnelles » il est emmené à la cave.

AIR EUROPE

Valise cabine, sac, urne avec cendres et ensaimadas

Air Europa comprend le bagage à main comme un bagage de vie : une valise cabine de 55 x 35 x 25 cm et un accessoire supplémentaire de dimensions maximales de 20 x 35 x 30 cm, qui sera situé sous le siège. Il prévient également qu' »il peut arriver que, même en respectant les limites de poids et de taille des bagages à main, notre personnel juge nécessaire de les transférer en soute sans frais supplémentaires pour le passager ». Elle est soignée dans les détails : elle permet « le transport de cendres ou de restes humains incinérés », à condition que l’urne se glisse sous le siège ou dans le coffre à bagages. Clin d’œil à Majorque, en plus des bagages à main, vous pouvez voyager avec deux ensaimadas par passager emballés ensemble.

IBÉRIE

Deux pièces dans la cabine, mais si possible, n’en téléchargez qu’une

Pour notre sécurité, et pour réduire les déplacements dans l’avion, il est recommandé de déposer gratuitement la valise cabine de 10 kg (56 x 40 x 25 cm) aux guichets d’enregistrement et de n’apporter qu’un sac ou une mallette dans l’avion (maximum 40 x 30x 15 cm) pour le placer sous le siège avant.

VOLOTEA

Le sac et la valise ensemble ne peuvent excéder 10 kilos

Chaque passager peut apporter un sac à main (35 x 20 x 20 cm) et une valise cabine en cabine sans frais supplémentaires (55 x 40 x 20 cm) s’il bénéficie d’un embarquement prioritaire. Sinon, il est facturé gratuitement. Ensemble, ils ne peuvent pas peser plus de 10 kilos.