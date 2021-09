Charanjit Singh Channi et Sidhu s’envolent pour Delhi en vol affrété ; La “culture Darbar” de la famille Gandhi, selon l’opposition

in

Notamment, Sidhu et Channi étaient venus à Delhi pour discuter de l’élargissement du nouveau cabinet avec la direction centrale du parti.

Le nouveau ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, et le président de l’État du Congrès, Navjot Singh Sidhu, sont arrivés aujourd’hui à Delhi dans un vol privé affrété, suscitant de nombreuses critiques de la part de l’opposition pour le Congrès au pouvoir. Partageant la photo qui montre les dirigeants debout devant l’avion, Sidhu l’a légendé, “En service !!” Accompagnant Sidhu se trouvaient également deux nouveaux ministres en chef adjoints Sukhjinder Singh Randhawa et OP Soni, en plus de Channi qui a également embarqué sur le vol pour Delhi.

En devoir !! pic.twitter.com/ljxxz5UeF9 – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 21 septembre 2021

Cependant, le show-off ne s’est pas bien passé avec l’opposition Shiromani Akali Dal prenant un coup au Congrès au pouvoir. «Après avoir dit qu’ils se tenaient aux côtés de l’homme ordinaire, les dirigeants de l’INC prennent des jets privés pour parcourir seulement 250 km de Chandigarh à Delhi. N’y a-t-il pas de vols ou de voitures normaux qui peuvent être utilisés ? Ou est-ce que ce battement de poitrine vise à propager la culture Delhi Darbar de la famille Gandhi ? » il a dit sur Twitter.

Après avoir dit qu’ils se tenaient aux côtés de l’homme ordinaire, les dirigeants de l’INC prennent des jets privés pour parcourir seulement 250 km de Chandigarh à Delhi. N’y a-t-il pas de vols ou de voitures normaux qui peuvent être utilisés ? Ou ce battement de poitrine vise-t-il à propager la culture Delhi Darbar de la famille Gandhi ? https://t.co/tw8kglW5K1 – Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) 21 septembre 2021

Channi, Randhawa et Soni ont prêté serment hier, deux jours après la démission d’Amarinder Singh en tant que ministre en chef de l’État. Alors que Channi est originaire d’une communauté dalit, Randhawa est un Jat Sikh et Soni est un hindou.

Il y a des indications que ceux qui se sont ralliés à Navjot Sidhu dans la lutte pour le pouvoir avec Amarinder Singh trouveront une place dans le nouveau cabinet. Les noms d’Amarinder Singh Raja Warring, Madan Lal Jalalpur, Inderbir Singh Bolaria, Gurkirat Singh Kotli, Pargat Singh et Sangat Singh Gilzian font le tour.

Le député de l’AAP, Kultar Singh Sandhwan, s’est également penché au Congrès sur l’élargissement du cabinet. « De nombreux députés du Congrès ont de graves accusations de corruption et s’ils sont choisis pour le Cabinet, cela révélera les fausses intentions de Channi. Changer ‘Alibaba’ ne résoudra pas le problème, ses ’40 Chors’ doivent également être changés », a-t-il déclaré.

Le Pendjab se rendra aux urnes au début de l’année prochaine.

