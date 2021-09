Charanjit Singh Channi : savoir qui est le nouveau ministre en chef du Pendjab

in

Channi est membre de la communauté Dalit – la communauté Ramdasia Sikh.

Le parti du Congrès a fait de Charanjit Singh Channi le nouveau ministre en chef du Pendjab. Channi occupait le poste de ministre de l’Enseignement technique dans le cabinet du Capt Amarinder Singh. “C’est un immense plaisir pour moi d’annoncer que Sh Charanjit Singh Channi a été élu à l’unanimité chef du Parti législatif du Congrès du Pendjab”, a déclaré Harish Rawat, responsable du Congrès du Pendjab. La nomination de Channi est intervenue après deux jours de grand drame qui se sont déroulés au Pendjab à la suite desquels Amarinder Singh avait démissionné de son poste de CM hier. Channi est un choix surprise car les noms d’Ambika Soni, Sunil Jakhar, Sukhjinder Singh Randhawa et le chef du Congrès du Pendjab Navjot Singh Sidhu faisaient des rondes pour le poste le plus élevé de l’État.

Qui est Charanjit Singh Channi ?

Channi est membre de la communauté Dalit – la communauté Ramdasia Sikh. Il est trois fois député de la circonscription de l’Assemblée Chamkaur Sahib du Pendjab. Il a remporté les élections législatives en 2007, 2012 et 2017. Notamment, Channi avait également été chef de l’opposition au Pendjab Vidhan Sabha de 2015 à 2016.

Charanjit Singh Channi est né le 2 avril 1972 dans une famille pauvre du village de Makrona Kalan près de Chamkaur Sahib. Il avait fait ses études primaires dans une école publique de la localité. Le nom de son père est S. Harsa Singh et le nom de sa mère est Ajmer Kaur.

Décrivant les luttes que la famille de Channi a subies, le site Internet du gouvernement du Pendjab déclare : « Son père a dû beaucoup lutter pour amener sa famille au niveau de sécurité économique pour lequel il a dû migrer en Malaisie. Il a travaillé dur et finalement le succès l’a embrassé, lui et sa famille. Il est revenu et s’est installé dans la ville de Kharar en créant une entreprise d’une maison de tente où Channi a également joué en tant que garçon de tente. Son père était un homme très généreux même dans ses relations d’affaires.

Charanjit Singh Channi a terminé ses études à l’école secondaire supérieure Khalsa à Kharar après que sa famille a déménagé et s’est installée dans la région. Notamment, Channi était un grand joueur de handball et a de nombreux prix à son actif. Il a également représenté l’Université du Panjab à trois reprises en handball et a reçu la médaille d’or à la compétition sportive interuniversitaire. « Il a également continué à jouer au handball au niveau national. Charanjit Singh Channi a également participé activement à des concours de NCC, NSS, d’activités culturelles et de débats tout au long de ses études », lit-on dans sa biographie.

Channi avait rejoint Sri Guru Gobind Singh College à Chandigarh pour ses études supérieures. Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint l’Université du Pendjab Chandigarh et a obtenu un diplôme en droit. Il a ensuite poursuivi une maîtrise en administration des affaires de PTU Jalandhar et termine actuellement son doctorat de l’Université Panjab Chandigarh.

Channi a reçu sa formation politique à la maison puisque son père Harsa Singh était Sarpanch du Gram Panchayat de son village et plus tard membre du Block Samiti. Channi a été impliqué dans des activités politiques depuis ses années d’école et a également été élu président de l’Union des étudiants de l’école.

Il a fait ses débuts politiques officiels avec les élections municipales et a été nommé conseiller municipal pour trois mandats, puis président du conseil municipal de Kharar pour deux mandats. Il est ensuite devenu député provincial en 2007 pour la première fois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.