Charanjit Singh Channi succédera à Amarinder Singh au poste de ministre en chef du Pendjab

L’annonce a été une surprise car il a été rapporté plus tôt que l’AICC avait finalisé le nom de Sukhjinder Singh Randhawa pour le poste de ministre en chef. (Express Photo)

Charanjit Singh Channi est le nouveau ministre en chef du Pendjab, a annoncé aujourd’hui Harish Rawat, responsable du Congrès de l’État, après plusieurs séries de pourparlers mouvementés organisés par le haut commandement du parti pour se concentrer sur le successeur du capitaine Amarinder Singh, qui a démissionné de son poste de CM du Pendjab. Samedi.

Confirmant la nouvelle, Harish Rawat a tweeté : « Cela me fait un immense plaisir d’annoncer que Sh. #CharanjitSinghChanni a été élu à l’unanimité chef du Parti législatif du Congrès du Pendjab.

