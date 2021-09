Charanjit Singh Channi, un Dalit Sikh, assermenté en tant que Punjab CM; Randhawa et OP Soni prêtent serment en tant que CM adjoints

in

Charanjit Singh Channi est le premier ministre en chef dalit sikh de l’État, qui se rendra aux urnes dans moins de cinq mois.

Charanjit Singh Channi a prêté serment lundi en tant que ministre en chef du Pendjab, succédant ainsi au capitaine Amarinder Singh, dont la démission du poste de CM a jeté le parti dans un groupe samedi. Channi est le premier ministre en chef dalit sikh de l’État, qui se rendra aux urnes dans moins de cinq mois.

Avec Channi, Sukhjinder Randhawa, qui était le favori pour le poste quelques heures seulement avant la nomination de Channi, et Brahm Mohindra ont prêté serment en tant que vice-ministres en chef du cabinet de Channi.

Le serment d’office a été administré par le gouverneur Banwarilal Purohit au Raj Bhavan lors d’une cérémonie à laquelle assistait le chef du Congrès et chef du parti de l’État Navjot Singh Sidhu, entre autres. L’ancien ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, a sauté l’événement, montrant son mécontentement face aux récents développements.

#REGARDER Le chef du Congrès Rahul Gandhi et le président du Congrès du Pendjab Navjot Singh Sidhu félicitent Charanjit Singh Channi d'être devenu le nouveau CM du Pendjab

Félicitant Channi pour avoir prêté serment en tant que nouveau ministre en chef, le Premier ministre Narendra Modi a tweeté : « Félicitations à Shri Charanjit Singh Channi Ji pour avoir prêté serment en tant que ministre en chef du Pendjab. Continuera à travailler avec le gouvernement du Pendjab pour le bien-être de la population du Pendjab.

Le parti a choisi Channi, le ministre de l’Enseignement technique du cabinet sortant Amarinder Singh, après une rafale de consultations tout au long de la journée de samedi. Plusieurs noms ont fait le tour au cours des heures suivantes et Randhawa a semblé être le favori pendant un certain temps. Plus tôt, la vétéran du Congrès Ambika Soni a déclaré aux journalistes à Delhi qu’on lui avait offert le poste mais qu’elle avait refusé.

Plusieurs dirigeants ont déclaré à The Indian Express que la nomination d’un dalit dans un État comptant près de 32 % de la population dalit était une « décision politique judicieuse », étant donné que tous les partis d’opposition ont courtisé la communauté.

Il n’est pas certain que le nouveau CM soit en mesure d’accomplir la tâche dans le temps qui lui est imparti, selon les observateurs. Et Navjot Singh Sidhu, récemment nommé président de l’unité d’État du parti, pourrait toujours être présenté comme le candidat du CM à l’approche des élections.

Mais la nomination de Channi permettra au parti de jouer la carte des Dalits aux élections. On estime que 30 pour cent de la population de l’État, en comptant à la fois les sikhs et les hindous, appartient à cette communauté. Sa plus grande concentration se trouve dans la région de Doaba.

L’opposition BJP avait annoncé plus tôt que s’il votait au pouvoir au Pendjab, il ferait d’un Dalit le ministre en chef. Le Shiromani Akali Dal, qui combat les urnes en alliance avec le BSP, a promis un député dalit CM.

Dimanche, Channi avait rencontré le gouverneur Banwarilal Purohit pour revendiquer le poste le plus élevé dans l’État lié aux élections peu de temps après avoir été élu à la tête du Parti de la législature du Congrès. Amarinder Singh a été poussé à démissionner en raison de son «échec» à tenir les promesses faites par le parti lors des élections législatives de 2017.

