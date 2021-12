Charbon : augmentation de la production, amélioration des expéditions pour éviter d’éventuelles pénuries de carburant en 2022

Le secrétaire au charbon, Anil Kumar Jain, a déclaré que l’augmentation de la production de charbon serait due à une augmentation de la production de Coal India Ltd (CIL), des blocs de charbon captifs mis aux enchères entre 2015-2020 et des mines commerciales mises en vente l’année dernière.

La production de charbon du pays devrait enregistrer un « saut important » en 2022 avec une production accrue principalement de Coal India et des mines captives, fournissant un pare-feu adéquat contre toute éventuelle pénurie de combustible sec comme celle observée au second semestre de cette année. Alors que les approvisionnements en charbon se sont stabilisés ces derniers temps, des efforts sont déployés pour améliorer encore les expéditions de carburant et un haut responsable du gouvernement a déclaré que les centrales électriques reçoivent désormais un peu plus de charbon par rapport à leurs besoins.

« L’année prochaine (exercice 2022-2023), nous nous attendons à un bond considérable de la production de charbon », a déclaré Jain à PTI dans une interview. Au cours du dernier exercice, CIL a extrait environ 596 millions de tonnes (MT) de charbon, a-t-il déclaré, ajoutant qu’au cours de l’exercice en cours, la production devrait être portée à 640 MT.

« Pour le prochain (exercice), nous espérons qu’ils (CIL) produiront environ 680 MT. Donc, entre cette année et l’année prochaine, nous nous attendons à une augmentation de 40 millions de tonnes », a-t-il déclaré.

Les mines de charbon captives qui ont été mises en vente après l’annulation des blocs par la Cour suprême ont produit 63 MT au dernier exercice. Au cours de l’exercice en cours, leur production devrait être portée à 90 MT.

Selon le secrétaire, les blocs de charbon captifs devraient produire 120 MT au cours du prochain exercice. En outre, il a déclaré que « 40 MT (de Coal India) plus 30 MT (de blocs captifs) font 70 MT. Dans un pays qui produit environ 750 MT, cette augmentation de la production est d’environ 10 pour cent. Ainsi, normalement, la demande augmente de 5 pour cent chaque année. Ainsi, nous produirions environ 10 % de charbon en plus.

« Nous avons 70 MT de charbon en plus. La demande d’électricité du pays augmente de 5 pour cent, puis… 10 pour cent (plus de charbon) devient un coussin adéquat », a souligné Jain.

CIL représente plus de 80 pour cent de la production nationale de charbon. À propos de la route à suivre, a déclaré le secrétaire au cours de l’exercice fiscal 20, un montant de 15 000 crores de roupies a été sanctionné pour les systèmes de chargement rapide et les usines de traitement du charbon (CHP) pour les 35 plus grandes mines de CIL.

«En 2022-2023, nous nous attendons à ce que la plupart de ces centrales de cogénération soient terminées. Ainsi, non seulement cela améliorera-t-il l’efficacité, mais cela entraînera également moins de pollution, moins de camionnage, moins de chapardage. C’est un autre développement que je vois se produire », a déclaré Jain.

Concernant les pénuries de charbon sans précédent au cours de cette année, le secrétaire a déclaré que lorsque la deuxième vague de COVID a frappé le pays, il y a eu un ralentissement de l’économie.

La levée du charbon, malgré son abondance, ne s’est pas faite pleinement car les producteurs d’électricité ont peut-être pensé que la demande d’électricité cette fois, comme lors de la première vague de la pandémie, restera modérée. Ainsi, au cours des mois cruciaux d’avril, mai et juin, le stockage du charbon n’a pas eu lieu, a-t-il expliqué.

« Donc, soudainement, quand il y a eu une augmentation de la demande (de charbon) pendant les moussons, il n’y avait pas assez de stock disponible », a-t-il déclaré, ajoutant que la quantité de combustible sec fournie maintenant est « peu supérieure à leur (secteur de l’électricité) exigence ».

En octobre, de nombreux États se sont plaints d’une pénurie de charbon pour les centrales électriques et certains d’entre eux ont également été confrontés à des pannes d’électricité plusieurs heures par jour. La situation avait également déclenché un jeu de blâme politique.

Des raisons telles que les précipitations excessives, la hausse des prix internationaux, la pandémie de COVID-19, moins de problèmes de production et de transport, y compris les taux de fret, et une consommation élevée ont été citées comme raisons de la pénurie de charbon.

Jain a souligné que les première et deuxième vagues de COVID avaient touché la production de charbon, l’expédition de combustible fossile et la main-d’œuvre travaillant dans ce segment.

La nouvelle variante COVID constituant une menace, a-t-il déclaré : « Pour Omicron (situation), nous sommes mieux préparés. Nous sommes l’un des plus grands fournisseurs d’usines d’oxygène, en particulier au niveau du district et du sous-district… Cette fois, nous sommes mieux préparés et les gens sont vaccinés.

