Chardy et Broady s’imposent en huitièmes de finale à Wimbledon

07/07/2021 à 19h45 CEST

Le joueur français Jérémy Chardy, numéro 58 de l’ATP et le joueur de tennis britannique Naomi Broady, numéro 181 de la WTA remportée en huitièmes de finale à Wimbledon par 6-3 et 7-5 en une heure et dix-sept minutes au croate Darija jurak, numéro 18 de la WTA et joueuse sud-africaine Corbeau klaasen, numéro 23 de la WTA. Avec ce résultat, les joueurs de tennis parviennent à se qualifier pour les quarts de finale de Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à casser le service de ses adversaires 2 fois, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait 4 fois. De plus, Chardy et Broady ont été efficaces à 66 % au premier service, ont commis 6 doubles fautes et ont obtenu 61 % des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint 69 % d’efficacité, ont commis 4 doubles fautes et ont remporté 56 % des points de service.

Le prochain match correspond aux quarts de finale du championnat et Chardy et Broady affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Olivier Marach Oui Lyudmyla Kichenok contre Harriet Dart Oui Joe Salisbury.

Le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 46 couples participent à cette compétition.