Chardy et Broady sont éliminés en quarts de finale de Wimbledon

in

08/07/2021 à 21h45 CEST

L’anglais Harriet Dart Oui Joe Salisbury, le numéro 215 de la WTA et le numéro 11 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale de Wimbledon en deux heures par 4-6, 6-4 et 7-5 au joueur français Jérémy Chardy déjà les britanniques Naomi Broady, numéros 58 et 181 de l’ATP. Après ce résultat, nous verrons les vainqueurs de ce match en demi-finale de Wimbledon.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que le couple perdant, de son côté, l’a fait deux fois. De plus, Dart et Salisbury avaient 74 % de premier service, réussissant à remporter 65 % des points de service, tandis que leurs adversaires avaient 62 % de premier service, réussissant à remporter 65 % des points de service. Enfin, concernant les pénalités, les vainqueurs ont commis 7 doubles fautes et leurs adversaires en ont commis 5.

Après ce duel, les demi-finales auront lieu dans lesquelles les visages Dart et Salisbury seront vus contre les joueurs tchèques Kveta Peschke Oui Kévin Krawietz.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) un total de 46 couples participent. De même, il est célébré entre le 28 juin et le 11 juillet sur l’herbe extérieure.