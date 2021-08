Charge 120W avec embout OLED 120Hz

in

De nouveaux détails sur le Mi 11T Pro de Xiaomi ont été divulgués. Le téléphone apporterait des vitesses de charge rapides, emballerait le SoC Snapdragon 888 et remplacerait l’écran LCD de son prédécesseur par un panneau OLED.

Xiaomi serait en train de lire sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme abordables sous la forme de la série Mi 11T. Nous avons déjà un peu entendu parler du modèle de base de la gamme, mais de nouvelles informations concernant le Mi 11T Pro ont maintenant fuité.

Selon la chaîne YouTube The Pixel (h/t XDA-Developers), le modèle haut de gamme de la série pourrait arborer le Snapdragon 888 SoC, une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de 120 W et un écran OLED de 120 Hz. Ce serait une nette amélioration par rapport au Mi 10T Pro, qui est arrivé avec une charge de 33 W et un écran LCD de 144 Hz.

Des détails sur les prix ont également fait surface, plaçant le Mi 11T Pro entre 13 et 15 millions de dongs vietnamiens (~ 570 $ – 657 $). Le Mi 1oT Pro n’a pas atterri aux États-Unis, mais il est arrivé en Europe à 449 € (~ 544 $). Compte tenu des améliorations potentielles, un prix légèrement gonflé ne semble pas un trop mauvais compromis, mais nous recommandons d’utiliser les conversions de devises comme guide plutôt que comme évangile. Néanmoins, le Mi 11T Pro pourrait probablement être l’un des téléphones Snapdragon 888 les moins chers disponibles aux côtés du Realme GT.

Si cela semble encore un peu cher, Xiaomi serait en train de préparer un Mi 11T alimenté par MediaTek, ce qui devrait saper son frère premium. Il est également configuré pour emballer un OLED 120 Hz, mais comprend une caméra principale de 64 MP dans un triple réseau.

Xiaomi n’a pas confirmé la date de lancement de la série Mi 11T, mais les rumeurs et l’historique de lancement de la série indiquent des débuts fin septembre.