Charge de spectre unique : le DoT et le ministère de la Justice sont favorables au retrait des affaires judiciaires

Si le ministère des Télécommunications est en mesure de retirer l’affaire relative aux frais de spectre uniques (OTSC) d’un montant de Rs 40 000 crore contre les opérateurs de télécommunications, pour lesquels il est activement en discussion avec le ministère de la Justice, alors il serait en mesure de réussir enterrer les problèmes hérités du passé qui affligent le secteur.

Les bénéficiaires en seraient Bharti Airtel et Vodafone Idea, car Reliance Jio n’est pas un opérateur historique. Des sources ont déclaré à FE que le ministère de la Justice avait donné un avis favorable au DoT ; cependant, certaines questions doivent d’abord être réglées.

Les derniers progrès sur ce front seraient connus le 17 novembre lorsque l’affaire sera portée devant la Cour suprême. Le mois dernier, le DoT avait demandé trois semaines de délai au tribunal suprême, car il souhaitait reconsidérer l’affaire relative à l’OTSC alors que le secteur des télécommunications traversait des difficultés financières. Cependant, le tribunal avait déclaré que la décision du DoT concernant le retrait de l’affaire devait « satisfaire le tribunal » car il s’agissait d’une question d’« argent public ».

L’affaire OTSC remonte à 2008 et est pendante devant diverses hautes juridictions, à l’exception de la SC.

La redevance a été perçue par le DoT sur les opérateurs pour la détention de spectre excédentaire – au-delà de 4,4 MHz – qui est appelé OTSC.

La décision d’imposer l’OTSC a été prise par le gouvernement de l’Alliance progressiste unie à la suite des 122 licences 2G accordées par le ministre des télécommunications A Raja en janvier 2008. Les licences ont été annulées en février 2012 par la Cour suprême, mais la fureur qu’elle a soulevée comme ceux-ci ont été donnés à des taux de 1 658 crores de Rs en 2001, le gouvernement a décidé de facturer le spectre donné aux opérateurs au-delà du montant contracté par le biais d’ordonnances administratives.

Avant 2010, les opérateurs obtenaient un spectre de 4,4 Mhz groupé avec des licences et des tranches ultérieures venaient à l’atteinte de certains niveaux d’abonnés.

Le gouvernement avait affirmé qu’il était contractuellement tenu de ne fournir que 4,4 MHz, qui étaient fournis avec les licences, et qu’il était libre de facturer le montant supplémentaire alloué. À cette époque, la plupart des opérateurs détenaient soit 6,2 MHz ou plus, voire 10 MHz. Les opérateurs s’étaient opposés à la décision du gouvernement de facturer l’excès de spectre, déclarant que, puisqu’ils payaient des frais d’utilisation du spectre plus élevés pour le spectre au-delà de 6,2 MHz, tout OTSC n’était donc pas légitime. Cependant, cela a été rejeté par le gouvernement, qui a augmenté la demande.

En juillet 2019, le Tribunal de règlement des différends et d’appel des télécommunications (TDSAT) avait décidé que le DoT ne pouvait facturer que le spectre alloué administrativement à ces entreprises au-delà de 6,2 MHz et non de 4,4 MHz.

Le tribunal des télécommunications avait déclaré que ce prélèvement ne pouvait être perçu de manière rétrospective, c’est-à-dire le 1.7.2008, date à laquelle une décision en ce sens a été prise par le gouvernement mais ne peut être perçu que de manière prospective, c’est-à-dire le 1er janvier 2013, date à laquelle le gouvernement a notifié cette décision.

L’année dernière, SC avait refusé de suspendre l’ordonnance du tribunal.

