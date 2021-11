Charge du Pixel 6 Pro plafonnée à 23 W

Robert Triggs / Autorité Android

Google a donné son avis sur le fonctionnement de la charge de la série Pixel 6. Il indique que les téléphones peuvent atteindre 80% en une heure avant que la puissance ne soit réduite en raison de problèmes de santé de la batterie. Google a également déclaré que les variantes Pixel 6 et Pro offrent des vitesses filaires de 21W et 23W respectivement.

Nos propres tests de la série Google Pixel 6 ont révélé que le téléphone ne se charge pas à près de 30 W, bien que la société ait tacitement suggéré que c’était le cas. En fait, le testeur résident Rob Triggs a constaté que les téléphones consommaient un maximum de 22 W et une moyenne de 13 W pour un cycle de charge.

Maintenant, Google a publié un fil sur son forum communautaire Pixel (h/t : 9to5Google), expliquant comment fonctionne la recharge sur la série Pixel 6. Pour commencer, la société a affirmé que les batteries des téléphones sont destinées à équilibrer la durée de vie de la batterie, la charge rapide et la longévité.

Le point de vue de Google sur le chargement de la série Pixel 6

La société a également expliqué que la puissance fournie au téléphone au cours d’une seule charge change en raison de plusieurs variables, telles que la conception des cellules et du système de la batterie, la température, l’utilisation du système et «l’état de charge».

« Nous avons optimisé la batterie lithium-ion de Pixel pour des taux de charge élevés lorsque le niveau de la batterie est faible », lit-on dans un extrait de l’article, notant spécifiquement que les téléphones peuvent atteindre 50 % de leur capacité en 30 minutes lorsqu’ils utilisent le chargeur officiel de 30 W. Le message ajoute que les téléphones peuvent atteindre 80% de jus en une heure « en fonction de l’utilisation de l’appareil et de la température », ce qui semble globalement conforme à nos tests.

Mais c’est le moment d’atteindre 100% qui nous a rendus suspects, nos tests montrant qu’il a fallu environ 111 minutes pour atteindre une charge complète. Le message de Google confirme que la puissance de charge est «progressivement» réduite pour améliorer la santé de la batterie à mesure qu’elle se rapproche de sa pleine capacité. Il ajoute que les téléphones pourraient également être affectés par les fonctionnalités de charge adaptative et de charge temporairement limitée.

Le message répertorie également les vitesses de charge réelles pour la série Pixel 6, ce que la société n’a pas inclus dans son matériel promotionnel d’origine.

La puissance de crête que Pixel 6 et Pixel 6 Pro tirent du chargeur filaire est de 21 W et 23 W, respectivement

Ce sont également les vitesses de charge sans fil indiquées pour les téléphones respectivement lors de l’utilisation du nouveau Pixel Stand. C’est également plus ou moins conforme à nos tests, qui ont révélé que les deux téléphones se chargeaient à un maximum de 22 W.

En tout état de cause, il semble que cette controverse aurait pu être largement évitée si Google énumérait les vitesses de charge de pointe réelles pour les téléphones en premier lieu. Après tout, d’autres OEM Android comme Xiaomi et Vivo répertorient les vitesses de charge de leurs téléphones tout en offrant un chargeur groupé avec une puissance plus élevée. Par exemple, le Vivo X70 Pro Plus prend en charge des vitesses de charge de 55 W mais est livré avec un chargeur de 66 W.

