Charge électrique: Smart AC en travaux pour l’ère post-Covid

Alors que les conditions météorologiques chaudes et humides s’aggravent en raison du changement climatique et que la croissance économique tire davantage de personnes de la pauvreté, la climatisation deviendra un besoin bien plus important qu’aujourd’hui. À tel point que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a prédit que la consommation d’électricité de l’Inde à des fins de refroidissement serait multipliée par six pour atteindre 650 milliards d’unités d’ici 2040, ce qui serait plus que la consommation d’électricité de l’Allemagne à l’heure actuelle. Cela nécessite des mesures d’efficacité énergétique dans des domaines allant de la construction et de la conception de bâtiments aux biens de consommation durables et aux appareils électroménagers. Considéré dans le contexte de la pandémie de coronavirus, il exige également une circulation d’air d’une qualité qui maintient l’environnement intérieur sain tout en réduisant la consommation d’énergie.

C’est avec ces préoccupations à l’esprit qu’Energy Efficiency Services Ltd (EESL) s’est associé à l’Agence américaine pour le développement international dans le cadre du programme « MAITREE ». Son initiative « Rénovation de la climatisation pour améliorer la qualité de l’air intérieur pour la sécurité et l’efficacité (RAISE) » vise à modifier les systèmes de climatisation et de ventilation en offrant une solution unique pour les besoins de filtration, de désinfection et de ventilation.

“Certes, la demande de systèmes de circulation et de filtrage de l’air augmentera dans le monde post-pandémique, dans lequel la qualité de l’air intérieur sera une préoccupation importante”, a déclaré Somesh Kumar, partenaire et leader national – électricité et services publics, EY, ajoutant “la conception des bâtiments devra équilibrer les besoins de ventilation naturelle et mécanique pour réduire l’impact sur la demande globale d’électricité ».

Alors que la question était soulevée avant même la pandémie compte tenu de l’augmentation des niveaux de pollution, la propagation du coronavirus l’a rendue urgente, car les systèmes de refroidissement des bâtiments publics comme les bureaux, les centres commerciaux et les hôpitaux sont incapables de contenir la circulation des virus dans les espaces. sans ventilation naturelle. Rajat Sud, directeur général d’EESL, a déclaré à FE : « Il y a eu une pénurie de solutions globales pour résoudre le problème. Les filtres à air, bien que nécessaires, sont mal équipés pour freiner la propagation d’agents pathogènes de taille minuscule ». Le programme RAISE utilise la nouvelle technologie « Air Sampler » développée par le Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) qui permet l’échantillonnage d’agents pathogènes, y compris le virus Covid-19, toutes les 30 minutes pour surveiller la qualité de l’air. Un plateau de désinfection UV, également développé par le CSIR, serait installé dans les conduits AC existants et pourrait également être utilisé dans des endroits avec des contraintes d’espace.

Parlant de l’avenir, Nilaya Varma, PDG de la société de conseil Primus Partners, déclare : « bien qu’il y ait eu une augmentation significative de la demande des ménages pour des équipements de filtration d’air, la plupart des industries n’ont pas encore installé de tels équipements à des fins d’hygiène et d’environnement. Cela pourrait changer compte tenu de l’expérience COVID-19 ».

Selon le plan d’action pour le refroidissement de l’Inde élaboré par le ministère de l’Environnement, l’espace total de climatisation centralisée pour les grands bâtiments devrait être multiplié par sept pour atteindre 38 millions de tonnes de réfrigération (TR) d’ici l’exercice 38. Même si la moitié de la demande à venir est satisfaite grâce au programme RAISE, cela se traduirait par une valeur d’environ 7 600 crores de roupies pour EESL. Pour commencer, EESL utilise la ligne de crédit Rs 350-cr disponible avec elle pour la désinfection de la climatisation dans les espaces publics. En tant que projets pilotes, EESL a mis en œuvre RAISE dans son propre bâtiment du complexe SCOPE, l’immeuble de bureaux NTPC à New Delhi et quelques bureaux gouvernementaux plus petits. Il est également en discussions avancées avec le NHAI, les travaux de modernisation des locomotives diesel (DMW) de Patiala, l’hôpital de Safdarjung et les bâtiments de l’impôt sur le revenu.

La société cible les entités gouvernementales et les entreprises du secteur public telles que les unités de production ferroviaire, les bâtiments de l’impôt sur le revenu, les hôpitaux, les hôtels gouvernementaux, les aéroports et les grands complexes immobiliers en tant que souscripteurs potentiels de l’initiative RAISE. Quant au secteur privé, il a engagé des discussions avec des chaînes hôtelières, des agences immobilières, des hôpitaux et des petits commerçants.

