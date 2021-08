Charge plus intelligente pour une plus longue durée de vie de la batterie

Robert Triggs / Autorité Android

La charge rapide est une bête compliquée qui repousse les limites avec toujours plus de puissance. Quick Charge 5 de Qualcomm regroupe plus de 100 W de puissance, de batterie et d’autres algorithmes sensibles aux capteurs, ainsi qu’une bonne dose de rétrocompatibilité pour sa norme de charge rapide la plus puissante et la plus intelligente à ce jour. Il est important de noter que Quick Charge 5 est compatible avec l’USB Power Delivery plus universellement adopté et sa variante PPS, ce qui signifie qu’il s’agit d’une norme qui devrait couvrir tous vos gadgets modernes.

Nous avons vu de nombreuses technologies de charge ultra-rapides sur le marché en 2021, bien que la plupart d’entre elles soient assez chaudes, ce qui est mauvais pour la longévité de la batterie. Alors, Quick Charge 5 peut-il faire mieux ? Nous avons testé le chargeur 65 W fourni avec le smartphone de Qualcomm pour Snapdragon Insiders pour voir comment il se compare aux normes concurrentes.

Charge rapide 5 : vitesses de charge comparées

Pour avoir une idée de la façon dont Quick Charge 5 se compare à d’autres normes, j’ai commencé par tester le smartphone de Qualcomm pour Snapdragon Insiders en utilisant une variété de normes communes. Voici le récapitulatif :

Charge rapide 5: 42 minutes à plein, 45W max, 38,7°C crête

Charge rapide 3: 67 minutes à plein, 18W max, pic de 34,5°C

PPS de livraison d’alimentation USB : 51 minutes à plein, 35W max, 34,2°C crête

Alimentation USB : 65 minutes à plein, 18W max, pic de 32,5°C

Comme vous vous en doutez, Quick Charge 5 est nettement plus rapide que la norme Quick Charge 3 plus ancienne mais très populaire de Qualcomm. Il fournit beaucoup plus de puissance au combiné que l’ancienne norme – environ 45 watts contre 18 watts. Il est cependant important de noter que la nouvelle norme n’est pas beaucoup plus chaude que l’ancienne, mais plus à ce sujet en une minute. L’USB PD PPS n’est pas loin derrière Quick Charge 5, et les deux sont plus rapides que la norme USB Power Delivery plus basique, car la première est capable de communiquer une exigence de plus de courant que la limite de 3A de la seconde.

Ce qui est également intéressant, c’est que Quick Charge 5 utilise USB PD PPS comme protocole de communication sous-jacent, mais le téléphone négocie un 17V plus élevé pour 45W de puissance en mode Quick Charge 5. L’USB PD PPS se situe à un courant inférieur de 9 V mais supérieur à 4 A pour une puissance de 35 W. Malgré cette différence de puissance, l’USB PD PPS n’est pas beaucoup plus lent que Quick Charge 5 – il ne dure que neuf minutes, parfois même moins que cela. Il y a certainement une négociation propriétaire supplémentaire en cours d’exécution au-dessus du protocole ici et cela a des implications pour plus que la simple négociation de puissance de base.

Charge sensible à l’utilisation et à la température

Robert Triggs / Autorité Android

Ce qui est le plus intéressant à propos de Quick Charge 5, c’est que la mise en œuvre du Smartphone pour Snapdragon Insiders est sensible à l’utilisation et à la température. Lors de la charge à l’aide de Quick Charge 5, le chargeur fournit jusqu’à 45 W (16,7 V, 2,67 A) de puissance tant que l’écran est éteint et que la température reste inférieure à environ 38 °C. Une fois que cette limite est dépassée ou que le téléphone est utilisé pendant la charge, le chargeur réduit la puissance jusqu’à 18 W (15,8 V, 1,16 A) jusqu’à ce que la température tombe à un niveau inférieur. Fait intéressant, la puissance de crête passe à 15 W et à une tension inférieure (8,7 V, 1,77 A) une fois que la batterie atteint 85 %, puis tombe à 5 W presque pleine. C’est pourquoi il faut si longtemps pour terminer la charge après avoir atteint 99%.

La charge en fonction de la température et de l’utilisation est évidemment très bénéfique pour la longévité de la batterie, car elle maintient la cellule en dessous de la limite rouge chaude de 40 ° C et plus proche de la marge légèrement moins inconfortable de 35 ° C. Nous nous sommes inquiétés des autres technologies de charge très rapide qui poussent les températures de la batterie bien au-delà de ces limites, mais les technologies rivales se chargent plus rapidement en conséquence. Après une première rafale rapide, la puissance de charge yo-yo mais finit par passer la plupart de son temps à 30 W ou moins. Cette moyenne de la puissance de charge est la raison pour laquelle Quick Charge 5 n’est pas trop rapide que l’USB PD PPS, dans cet exemple, bien qu’il offre une puissance maximale plus élevée.

Un inconvénient de cette technique est qu’elle fait varier légèrement la puissance et la vitesse de charge. J’ai chronométré le téléphone atteignant une charge complète entre 42 et 53 minutes, cette dernière étant plus proche du chiffre officiel de Qualcomm. Je trouve le système un peu trop sensible, car le simple fait de réveiller votre téléphone pour vérifier une notification suffit à réduire considérablement la puissance de charge, et il faut un certain temps pour récupérer. J’ai tracé trois cycles de charge QC5 sur le graphique ci-dessous pour montrer comment cela affecte le temps de charge et la température de la batterie, et vous pouvez clairement voir le temps de charge non fluide lorsque la puissance s’ajuste de haut en bas.

Un comportement similaire peut être observé avec Quick Charge 3.0 et USB Power Delivery, mais pas dans la même mesure. Les deux baissent leur puissance de 18W à 12W lors de l’allumage de l’écran. Mais la norme est plus lente et plus froide pour commencer, donc cela ne semble pas nécessaire.

Ce même comportement n’est pas observé lors de la charge via USB Power Delivery PSS. La puissance atteint un maximum de 35 W (8,7 V, 4,0 A) et diminue au fur et à mesure que le téléphone se charge, ce qui entraîne beaucoup moins de chaleur au départ. Les températures de charge n’ont atteint que 34,2°C. Ce qui est intéressant ici, c’est que l’USB PD PPS fournit près du double de la puissance de Quick Charge 3 tout en atteignant à peu près la même température.

Quick Charge 5 par rapport aux autres normes de charge

Chez Android Authority, nous avons testé quelques normes de charge ultra-rapide et nous sommes un peu préoccupés par le fait qu’un si grand nombre d’entre elles poussent les températures de la batterie bien au-dessus de 40 ° C pendant de longues périodes. Cela inclut 65W Warp Charge de OnePlus, la technologie propriétaire 120W de Xiaomi et, dans une moindre mesure, le Concept Phone 160W d’Infinix. De manière générale, plus vous souhaitez charger votre téléphone rapidement, plus vous avez besoin de puissance, ce qui entraîne plus de chaleur.

Comme vous pouvez le voir sur les résultats ci-dessus, le 65W Quick Charge 5 de Qualcomm est nettement plus froid que les autres technologies de charge rapide, mais il faut un peu plus de temps pour remplir une batterie, prenant au moins 50 % de la durée de 65W Warp Charge. Bien que cela ne prenne évidemment pas en compte les différentes capacités de batterie, les mesures de température sont donc plus intéressantes. Quick Charge 5 est plus froid de 5 °C en termes de températures maximales et moyennes par rapport à la concurrence la plus chaude. En plus de la puissance de charge sensible à la température, Quick Charge 5 utilise de nouveaux circuits intégrés de gestion de l’alimentation efficaces qui peuvent être utilisés en mode double pour aider à dissiper la chaleur, bien qu’il ne soit pas clair si le smartphone pour Snapdragon Insiders utilise cette configuration ou non.

65W Warp Charge est beaucoup plus rapide et plus chaud que 65W Quick Charge 5.

J’ai également effectué le calcul des vitesses de charge moyennes par minute pour ces appareils, pour donner une indication de la vitesse à laquelle ces technologies fonctionneraient pour des capacités de batterie similaires.

Charge rapide 5 65W : 95 mAh/min, 38,7 °C en pointe, 34,7 °C en moyenne

USB PD PPS 35W : 78 mAh/min, 34,2 °C en pointe, 31,7 °C en moyenne

OnePlus 65W : 155 mAh/min, pointe 43,2°C, moyenne 39,7°C

Xiaomi 120W : 214 mAh/min, 43,8 °C en pointe, 39,2 °C en moyenne

Infinix 160W : 363 mAh/min, 41,9°C en pointe, 37,9°C en moyenne

Une mise en garde avec ce calcul rapide est que la composition de la batterie contribue à la manipulation actuelle et à la température de pointe, ainsi qu’aux caractéristiques de décharge. Par exemple, la coûteuse batterie 8C de l’Infinix Concept Phone l’aide à produire une vitesse de charge rapide avec des températures légèrement inférieures à celles de ses rivaux.

Même ainsi, Quick Charge 5 est plus lent quelle que soit la taille de la batterie du téléphone, tout comme USB Power Delivery. Mais ces deux normes sont en moyenne beaucoup plus froides que la technologie propriétaire rapide que nous avons testée, ce qui garantira des performances de pointe de la batterie plus longues. Lorsqu’il s’agit de quelques minutes de différence entre les temps de charge, il vaut mieux privilégier une batterie plus froide.

Charge rapide 5 : Le verdict

Robert Triggs / Autorité Android

La charge rapide 5 de Qualcomm est la mise en œuvre de la charge rapide la plus rapide à ce jour, mais il s’agit toujours d’une norme plus conservatrice que les autres technologies de charge ultra-rapide qui arrivent sur le marché, même si ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Il augmente la norme USB Power Delivery PPS avec le potentiel pour des vitesses de charge plus rapides, du moins dans la mise en œuvre du Smartphone pour Snapdragon Insiders que j’ai testée. Plus important encore, les caractéristiques de température et d’utilisation garantissent que la batterie reste en dessous de 40 °C pendant la charge rapide, un marqueur important que d’autres normes sont trop désireuses d’ignorer à la recherche de temps de charge plus rapides.

Quick Charge 5 est rapide mais cool – exactement ce que vous voulez lors d’une charge rapide.

Les tests d’aujourd’hui résument vraiment le carrefour actuel du marché de la recharge rapide. D’un côté, les marques recherchent des temps de charge toujours plus rapides avec des solutions extrêmement puissantes. Mais pour le faire en toute sécurité, il faut des composants de batterie et de circuit coûteux, des chargeurs plus puissants et bien trop souvent des normes propriétaires. Même les meilleures normes repoussent les limites des températures de batterie idéales. De l’autre côté se trouvent les normes plus lentes mais plus universelles comme USB Power Delivery. Leur nature universelle les rend plus lents à adopter les solutions les plus récentes et les plus performantes pour se recharger rapidement, mais ils sont très sûrs et fonctionnent moins bien que la concurrence.

Quick Charge 5 se situe quelque part entre les deux, conservant la compatibilité avec les normes populaires tout en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires que ses partenaires peuvent exploiter pour rechercher des températures plus basses et/ou des vitesses plus rapides. Alors, Quick Charge 5 est-il bon ? Absolument. En fait, c’est l’une des meilleures normes de charge rapide disponibles dans les combinés en ce moment.