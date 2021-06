Charge rapide de 160 W qui ne fera pas fondre votre téléphone

Robert Triggs / Autorité Android

La charge rapide est l’un des domaines d’innovation les plus en vogue dans l’industrie des smartphones en ce moment. Divers fabricants, en particulier ceux hors de Chine, proposent plus de 100 W de puissance de charge dans leurs smartphones haut de gamme, capables de remettre votre téléphone dans le noir en quelques minutes seulement.

L’intrigant Concept Phone 2021 d’Infinix est tout au sujet de la charge ultra-rapide. Bénéficiant d’une puissance de 160 W à la pointe de l’industrie, la société affirme que le téléphone passe de vide à plein en seulement 10 minutes. En comparaison, la série iPhone 12 se charge à seulement 20 W, la série Samsung Galaxy S21 à 25 W et la rapide OnePlus 9 Pro se charge à 65 W.

Le concept Infinix fait des affirmations audacieuses sur ses capacités de charge rapide. Mais à quelle vitesse est-ce en réalité, et est-ce une bonne idée de charger une petite batterie mobile avec autant de jus ? Plongeons dans les données.

Avant d’en venir aux données…

Avant de nous pencher sur la vitesse du chargeur 160W d’Infinix, nous devrions examiner de plus près le fonctionnement de la technologie et ce qu’Infinix a fait pour garantir qu’une telle quantité d’énergie puisse être utilisée en toute sécurité dans un facteur de forme de smartphone.

Il y a quatre ingrédients clés qui entrent dans le système de charge rapide 160W de l’Infinix Concept Phone. Le premier est une Super Charge Pump qui offre jusqu’à 98,6 % de conversion de charge d’énergie pour smartphone, de sorte qu’il y a un minimum de perte d’énergie et de chaleur à l’intérieur du combiné. Ceci est combiné à 60 déclencheurs de sécurité intégrés différents qui peuvent, apparemment, arrêter la charge en fonction de l’état du câble de charge, du port USB-C mobile et de l’adaptateur secteur.

Le Concept Phone 2021 d’Infinix est emballé dans une cellule de batterie 8C. Le taux C désigne la résistance interne d’une batterie et sa capacité à gérer des courants de charge et de décharge élevés pour une capacité donnée. La batterie 8C d’Infinix offre une résistance interne 18% inférieure à celle des cellules 6C, telles que celles utilisées dans la solution de charge 125W d’Oppo. Lors de la charge, Infinix surveille également la température de la batterie pour la maintenir en dessous de 40 °C (104 °F). La gestion de la température est indispensable pour prolonger la santé de la batterie lors de la charge à ces vitesses très élevées.

En plus de la vitesse de charge exclusive d’Infinix de 160 W, la prise de charge prend également en charge les spécifications universelles USB Power Delivery et USB PD PPS jusqu’à 100 W. L’USB PD fonctionne à 5-15V 3A et 20V 5A, tandis que PPS offre une tension évolutive de 3,6V à 20V avec jusqu’à 5,1A de courant. Alors oui, ce chargeur 160W permet de recharger rapidement un Samsung Galaxy S21 mais toujours seulement à 25W.

Test de vitesse de charge 160W

À tout le moins, la charge ultra-flash de 160 W d’Infinix est vraiment, vraiment rapide. La société affirme qu’elle peut charger complètement la batterie de 4 000 mAh du téléphone en seulement 10 minutes. J’ai enregistré une fraction de plus de 11 minutes avec la technologie de boîtier à double changement de couleur désactivée. Impressionnant, le Concept Phone a atteint 50% de batterie après seulement cinq minutes et 75% après un peu plus de sept minutes. Parlez d’une recharge rapide.

Notre test a enregistré une puissance de crête de 175 W tirée du mur et de 142,6 W (17,7 V, 8,29 A) sur le port USB du smartphone. Cela correspond à une efficacité énergétique de 81,5%. Pas le meilleur du marché, mais pas trop loin d’un score typique pour un chargeur GaN haute puissance moderne. Fait intéressant, la tension de la batterie interne mesure environ 8 V, soit le double de celle d’une batterie de téléphone standard. Cela suggère qu’Infinix empile ses batteries en série pour permettre une charge avec une tension beaucoup plus élevée que la charge typique d’un smartphone (près de 18V contre 9V typique).

Comparons cela à un autre exemple de technologie de charge ultra-rapide : le chargeur 120W de Xiaomi. Pour référence, le chargeur de Xiaomi a mis 21 minutes pour charger la batterie de 4 500 mAh du Mi 10 Ultra.

Un petit calcul mathématique révèle que la technologie 160W d’Infinix se charge à environ 363 mAh par minute par rapport à la technologie 120 W de Xiaomi à 214 mAh par minute. La solution d’Infinix est 41% plus rapide pour la même capacité de batterie.

160W n’est fourni que quelques minutes avant de revenir à 80W.

Nous avons également testé le Concept Phone avec d’autres chargeurs universels, cependant, la puissance maximale que j’ai pu obtenir n’était que de 19W. Malheureusement, la seule option de charge rapide du téléphone est propriétaire. Même ainsi, 19W n’est pas loin de ce que vous trouverez dans de nombreux smartphones phares d’aujourd’hui, tels que l’iPhone 12, et le Concept Phone se charge complètement en 55 minutes dans ce mode. La solution 160W d’Infinix est 5x plus rapide mais utilise environ 8x la puissance. Alors que le mode 160W atteint 53% de batterie après cinq minutes, la charge 19W ne gère que 11%.

Enfin, nous avons suivi la température de la batterie du smartphone pendant la charge rapide. Prenez ces lectures de capteurs logiciels avec une pincée de sel, car elles peuvent varier d’un appareil à l’autre.

Le téléphone Infinix a mesuré juste au-dessus de son seuil de 40 °C auto-imposé, mais uniquement dans les dernières minutes du cycle de charge. J’ai cadencé le téléphone à un pic de 41,9 ° C, ce qui n’est pas trop mal compte tenu du niveau de puissance utilisé. La batterie à faible résistance et les circuits efficaces semblent très bien faire leur travail.

La solution d’Infinix semble être, étonnamment, 1 à 4 °C plus froide que les autres solutions de charge rapide.

Pour en revenir à notre comparatif Xiaomi Mi 10 Ultra, ce téléphone a enregistré un pic de 43,8°C et passe plus de temps dans la zone rouge. De même, la charge du OnePlus 9 Pro avec 65 W Warp Charge culmine à 43,2 °C, atteint 40 °C plus rapidement et passe plus de temps à des températures élevées que ses rivaux. La solution d’Infinix semble être, étonnamment, 1 à 4 °C plus froide que les autres solutions de charge rapide, ce qui signifie un peu moins d’usure de la batterie pour chaque minute passée branchée.

Toutes ces technologies de charge rapide sont un peu chaudes. Mais rappelez-vous, l’Infinix n’expose sa batterie à des températures élevées que pendant moins de 11 minutes, contre 21 minutes pour Xiaomi et 28 minutes pour OnePlus. Bien qu’elle soit encore un peu trop chaude à mon goût, la technologie de charge rapide sensible à la température d’Infinix est très impressionnante.

La charge de 160 W d’Infinix est-elle bonne?

Robert Triggs / Autorité Android

Charger complètement votre smartphone en un peu plus de 10 minutes est un exploit incroyable. Cependant, c’est l’utilisation de la technologie de charge sensible à la température qui est la véritable révélation de la solution de charge 160W d’Infinix.

À mesure que la température et le pourcentage de batterie augmentent, Infinix Ultra Flash Charge réduit la quantité d’énergie envoyée au téléphone. La puissance est tombée de 160 W à 80 W après quelques minutes, puis à environ 60 W au moment où le téléphone a fini de se charger. Cela présente l’avantage supplémentaire de correspondre aux caractéristiques de charge idéales de la batterie, où un courant supplémentaire doit être fourni plus tôt dans le cycle de charge.

Bien qu’encore un peu chaud, la technologie de charge rapide et de suivi de la température d’Infinix est très impressionnante.

La mise à l’échelle intelligente de la puissance empêche la température de la batterie du téléphone d’atteindre un pic trop tôt tout en fournissant une puissance de charge astronomique. J’aimerais voir une gestion de la température encore plus agressive (autour de 37 ° C) pour vraiment aider à maximiser la longévité de la batterie à peu de frais pour le temps de charge, mais Infinix est la meilleure implémentation que j’ai vue jusqu’à présent d’un ultra-bien équilibré. solution de charge rapide.

La combinaison d’une technologie de batterie haut de gamme et d’une surveillance intelligente permet une charge haute puissance dans des limites de température raisonnables. Cependant, il reste des questions en suspens sur le coût d’un produit commercial contenant toute cette technologie, le temps d’écran, ainsi que la longévité de la batterie sur la durée de vie d’un combiné.