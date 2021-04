Charge rapide de pointe de 65 W

Le marché regorge de chargeurs rapides, mais choisir le bon qui peut alimenter tous vos divers gadgets n’est pas une tâche simple. Entre les protocoles plus anciens, Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery et les nouvelles normes USB PD PPS, c’est un vrai casse-tête. Le chargeur rapide Elecjet X21 GaN Pro veut éliminer les tracas en tant que guichet unique pour tous vos besoins de charge.

L’autorité Android a précédemment examiné le chargeur ultra-rapide 45 W USB-C d’Elecjet et l’a très bien noté comme l’un des rares chargeurs abordables sur le marché à charger rapidement la série Galaxy S21 de Samsung. Le hub de charge de 65 W de la marque peut-il rencontrer la même barre fixe? Découvrons-le dans cette revue du chargeur rapide Elecjet X21 GaN Pro.

Ce que vous devez savoir sur le chargeur rapide Elecjet X21 GaN Pro

Chargeur rapide Elecjet X21 GaN Pro: 44,99 £ / 44,99 €

Basé sur la technologie GaN de plus en plus populaire, l’Elecjet X21 Pro offre une charge haute puissance dans un format très compact. Il est beaucoup plus petit que votre concentrateur de bureau classique ou votre chargeur mural haute puissance et fonctionne à la fois comme une prise d’alimentation de bureau et portable.

L’Elecjet X21 Pro arbore deux ports USB-C avec USB Power Delivery et compatibilité USB PD PPS. Ces ports sont accompagnés d’un seul port USB-A doté d’un large éventail d’autres normes de charge pour alimenter à peu près tous les autres gadgets que vous pourriez avoir. Avec jusqu’à 65 W de puissance de sortie, même via le port USB-A, le X21 Pro d’Elecjet est suffisant non seulement pour les smartphones, mais aussi pour les ordinateurs portables haut de gamme.

Elecjet regroupe une sélection d’adaptateurs secteur interchangeables dans la boîte. Ceux-ci peuvent être échangés à l’aide d’un connecteur propriétaire à l’arrière de la fiche. Le chargeur rapide X21 GaN Pro est disponible exclusivement en noir.

Ce qui est bon?

L’Elecjet X21 Pro prend en charge la norme PPS USB Power Delivery moderne avec jusqu’à 63W de puissance. C’est tout ce dont vous avez besoin pour charger des ordinateurs portables et des smartphones de pointe, y compris les derniers téléphones Samsung Galaxy. Il existe également une vaste gamme de normes de charge rapide héritées allant jusqu’à 60 W. Les protocoles de charge rapide d’Apple, Huawei, MediaTek, Samsung et Qualcomm sont tous intégrés via le port USB-A.

L’Elecjet X21 GaN Pro se charge rapidement de tout.

J’ai enregistré des vitesses de charge très rapides et une bonne efficacité énergétique lors de mes tests. Le seul appareil capricieux était le Microsoft Surface X Pro, qui ne se rechargerait pas tout à fait à pleine vitesse. Mais l’Elecjet n’est pas le seul chargeur à avoir ce problème avec cet appareil.

Test du chargeur RavPower PD Pioneer 65W GaNSamsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 12 Pro MaxMicrosoft Surface Book XHonor MagicBook ProTest de puissance USB25W / 25W20W / 20W37.3W / 60W60W / 65WTension et courant8.96V, 2.83A9.04V, 2.58A19.2V, 1.94A19.1V , 3.14ACharge standardUSB PD PPSUSB PD 3.0USB PD 3.0USB PD 3.0Puissance du mur31.2W28.6W44.2W72.2WEfficacité énergétique81.8%, bon.81.5%, bon.84.3%, bon.83.1%, bon

Cette prise charge rapidement pratiquement n’importe quoi. 65 W est également une puissance suffisante pour charger un ordinateur portable et un smartphone à la fois avec des vitesses raisonnablement rapides, bien que vous sacrifiez la vitesse de pointe lorsque vous chargez plusieurs appareils. Si vous recherchez un chargeur pour tous vos gadgets, c’est celui-ci.

Elecjet a également implémenté un connecteur en instance de brevet très intelligent à l’arrière du X21 Pro. Il permet de tordre rapidement un adaptateur régional différent – dont trois sont inclus dans la boîte – ou une rallonge à l’arrière de la brique de charge. Cela fait de l’adaptateur un compagnon de voyage et un centre de bureau idéal pour vos gadgets. C’est une conception très bien pensée qui ajoute définitivement une valeur supplémentaire par rapport aux autres chargeurs sur le marché.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Le seul défaut avec l’Elecjet X21 Pro, et à peu près tous les hubs multi-ports, est qu’il est beaucoup plus difficile de savoir combien d’énergie vous recevrez et sur quels ports lorsque vous branchez plusieurs gadgets à la fois. Le tableau ci-dessous explique comment Elecjet dit que ses ports fonctionnent.

Je n’ai pas encore vu de prise multi-ports suffisamment intelligente pour équilibrer idéalement les charges de charge. Vous recevrez jusqu’à 45 W et 18 W lorsque vous branchez deux gadgets USB-C ou USB-C et USB-A. Malheureusement, cela signifie que vous ne pouvez pas charger complètement rapidement deux Samsung Galaxy S21 à la fois. Cela dit, la solution d’Elecjet est ici meilleure que la plupart des autres. Lorsque vous branchez trois appareils à la fois, le port USB-C supérieur reçoit une priorité de charge rapide de 45 W tandis que les deux autres se battent pour les 15 W restants.

Configuration du port USB de l’Elecjet X21 ProCapacités d’alimentation du port USB1 Port USB-C: USB-C – PD PPS 63WPort USB-A: QC et autres normes jusqu’à 60W2 Ports USB-C: USB-C 1 – PD PPS 45W; USB-C 2 – PD PPS 18W Port USB-C 1 + port USB-A: USB-C 1 – PD PPS 45W; USB-A – QC 18W Port USB-C 2 + port USB-A: 24 W partagé 2 ports USB-C + port USB-A: USB-C 1 – PD PPS 45 W; USB-C 2 + USB-A – 15 W partagés

Le seul problème à prendre en compte est que l’utilisation du deuxième port USB-C et USB-A en même temps est un 24W plutôt volaille. C’est une mise en garde étrange qui est probablement due à la puce à l’intérieur du chargeur plutôt qu’à un oubli de conception par Elecjet. Dans tous les cas, assurez-vous de toujours utiliser le port supérieur pour maximiser les vitesses de charge.

Le résultat final est un concentrateur qui est bon pour charger deux appareils, mais ne peut pas charger rapidement trois à la fois. Cela dépend de vos préférences personnelles, que vous aimiez l’approche de port prioritaire d’Elecjet ou l’approche de puissance partagée plus courante utilisée dans d’autres hubs. Personnellement, je me penche vers l’idée d’Elecjet car elle le maintient utilisable comme chargeur d’ordinateur portable même en rechargeant lentement d’autres gadgets.

Le corps en plastique souple est également un peu un aimant à poussière et se marque facilement. Mais sinon, cela semble très robuste et ne devrait pas s’endommager facilement. La prise devient également un peu plus chaude que les autres chargeurs GaN que j’ai testés, mais elle est loin d’être trop chaude pour être touchée.

Examen du chargeur rapide Elecjet X21 GaN Pro: Dois-je l’acheter?

Ordinateurs portables à charge rapide: vérifiez. Charge la série capricieuse Galaxy S: vérifiez. Charge rapide d’anciens gadgets USB-A: vérifiez. Le chargeur rapide Elecjet X21 GaN Pro répond à tous les critères que la plupart des consommateurs voudront d’un adaptateur GaN compact. La seule mise en garde est la nature quelque peu capricieuse de la charge multi-appareils.

Au prix de 44,99 £ (~ 62 $), l’Elecjet X21 Pro est compétitif pour un chargeur de concentrateur, mais ce n’est certainement pas la même proposition de valeur que le modèle bon marché de charge rapide de 45 W. Bien que l’ingénieux système de prise d’échange gagne définitivement des points supplémentaires par rapport à des produits concurrents comme le chargeur de bureau à quatre ports RavPower PD Pioneer 65W.

Au moment de la rédaction de cet article, les clients britanniques peuvent récupérer le chargeur avec un coupon de réduction de 20% d’Amazon, ce qui en fait tout un vol. Malheureusement, la disponibilité de l’Elecjet X21 GaN Pro est limitée à certains pays européens. Les clients aux États-Unis peuvent se procurer une version sans le connecteur d’adaptateur interchangeable pour 29,49 $, ce qui n’est pas non plus une mauvaise affaire.

Chargeur rapide Elecjet X21 Pro GaN Charge rapide de pointe

Avec une vaste gamme de normes de charge rapide à bord, une puissance de 65 W et des adaptateurs de voyage interchangeables, l’Elecjet X21 Pro répond à tous les critères que la plupart des consommateurs voudront d’un chargeur GaN compact. La seule mise en garde est la nature quelque peu capricieuse de la charge multi-appareils.