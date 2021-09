Charge rapide : dites adieu aux problèmes de batterie de votre appareil

La série Urban Sprint Charger offre une gamme d’expériences de charge ultra-rapide avec une puissance de 20 W.

L’anxiété liée à la batterie est réelle, car nous attendons davantage de nos téléphones et souhaitons qu’ils durent plus longtemps, ce qui entraîne une dépendance accrue aux adaptateurs de charge. Inbase, une marque leader d’accessoires pour gadgets, a lancé sa nouvelle série de chargeurs qui comprend trois modèles : Sprint Super Fast Charger (Rs 1 299), Sprint Super Fast Charger avec câble CC (Rs 1 599) et Sprint Super Fast Charger avec câble CL (Rs 1 899) .

La série Urban Sprint Charger offre une gamme d’expériences de charge ultra-rapide avec une puissance de 20 W. Le chargeur est livré avec un boîtier ABS Fireproof, et sa technologie PD+QC 3.0 offre une protection multicouche qui l’empêche de surchauffer et de surcharger. Pour les personnes qui voyagent beaucoup, cet accessoire est une aubaine car ils peuvent l’emporter pour recharger leurs appareils mobiles n’importe où, n’importe quand.

Le chargeur est livré avec une technologie de charge rapide et ses deux ports de charge rapide prennent en charge les câbles Type-C et USB A. Ces chargeurs adaptés aux voyages sont livrés avec un câble de 1,2 m de long qui prend en charge une sortie de 60 W et 18 W pour les protocoles C à C et C à Lightning respectivement.

Les chargeurs sont également compatibles avec plusieurs appareils et permettent aux utilisateurs de charger facilement plusieurs appareils tels qu’un smartphone, une banque d’alimentation, un lecteur MP3, des écouteurs sans fil, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

Sortie 20W pour une charge rapide

Économie d’énergie intelligente

Technologie de charge rapide

Technologie PD+QC 3.0 pour une protection multicouche

Boîtier ABS ignifuge pour protéger les appareils contre les courants excessifs

Longueur du câble : 1,2 m prend en charge tous les mobiles et tablettes

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.