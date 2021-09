Charge rapide iPhone et iPad avec chargeur MacBook Pro ?

Les recommandations pour charger rapidement l’iPhone ou l’iPad incluent souvent l’achat de l’adaptateur secteur 20 W d’Apple ou similaire d’un tiers. Mais que se passe-t-il si vous disposez déjà d’un chargeur USB-C plus puissant de votre MacBook Pro ou MacBook Air ? Suivez les iPhones et iPads que vous pouvez charger rapidement avec les chargeurs MacBook d’Apple ou des chargeurs tiers similaires.

Mise à jour 9/30 : Avec l’iPhone 13 Pro Max pouvant tirer jusqu’à 27 W de puissance, l’utilisation d’adaptateurs d’alimentation de 30 W + vous offrira les temps de charge les plus rapides. Il n’est pas clair pour l’instant si l’ensemble de la gamme iPhone 13 peut atteindre les 27 W max, mais comme détaillé ci-dessous, cela ne fait pas de mal d’utiliser une prise murale plus puissante car l’iPhone est ce qui détermine la puissance qu’il obtient.

Si vous voulez quelque chose avec plus de ports que votre chargeur MacBook, deux des meilleures options sont le chargeur compact USB-C GaN à 4 ports de Satechi et le chargeur USB-C à double port de 36 W d’Anker.

Apple avait l’habitude d’expédier un adaptateur secteur USB-C 18 W avec les modèles iPhone 11 Pro et l’adaptateur 5 W avec les iPhones plus anciens. Cependant, à partir de l’automne 2020 avec le lancement de l’iPhone 12/12 Pro, Apple a cessé d’inclure un adaptateur secteur dans la boîte avec tous les nouveaux iPhones.

La charge rapide offre environ 50% de batterie en 30 minutes. Mais acheter un nouveau câble USB-C vers Lightning et un bloc de charge de 20 W chez Apple coûte 40 $ si vous avez besoin des deux. Les options tierces coûtent souvent moins cher, mais qu’en est-il de l’utilisation de quelque chose que vous possédez déjà ?

La bonne nouvelle est que les iPhones et iPads modernes fonctionnent avec tous les chargeurs USB-C pour ordinateurs portables Mac, même le modèle 96 W fourni avec le MacBook Pro 16 pouces. Bien que cela puisse sembler risqué au début, il est sûr d’utiliser l’un des chargeurs USB-C d’Apple, car votre iPhone ou iPad est ce qui détermine la puissance qu’il reçoit, pas le chargeur. Apple fait même ses propres tests avec toute la gamme de ses adaptateurs secteur USB-C.

Remarque : en fonction de la capacité actuelle de votre batterie, votre appareil tirera différents niveaux de puissance. Par exemple, une batterie à 10 % consommera plus d’énergie qu’une batterie à 80 %.

Charge rapide iPhone et iPad avec des chargeurs MacBook ?

Apple indique que les appareils iOS suivants sont compatibles avec les adaptateurs 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W et 96W pour une charge rapide :

iPhone 8/8 Plus et versions ultérieures iPad Pro 12,9 pouces (1re génération et versions ultérieures) iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) iPad Pro 10,5 pouces iPad Air 3e génération et versions ultérieures iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Apple note que vous pouvez utiliser son câble USB-C vers Lightning ou qu'”un adaptateur secteur USB-C tiers comparable prenant en charge la livraison d’alimentation USB (USB-PD)” fonctionnera également comme la série Powerline d’Anker.

Si vous recherchez un chargeur USB-C plus flexible ou si vous voulez un supplément, le chargeur USB-C à double port 36 W d’Anker et le chargeur USB-C GaN à 4 ports 66 W de Satechi sont d’excellents choix pour charger rapidement les iPhones et les iPads simultanément.

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :