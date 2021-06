Charge rapide MagSafe Power Pack Air pour iPhone 12

Cela fait plus de six mois qu’Apple a dévoilé sa gamme d’iPhone 12 avec MagSafe, mais la société n’a toujours pas lancé de batterie portable magnétique ou de nouvelle version de son Smart Battery Case. Battant Apple sur le marché, le Charge Fast MagSafe Power Pack Air permet de recharger votre iPhone 12 en toute simplicité à des vitesses de 10 W. Lisez la suite pour plus de détails et obtenez un rabais de 10 $ avec le code “MY10” à la caisse.

Les batteries portables avec chargement sans fil Qi peuvent être utiles dans certaines situations, mais elles sont gênantes si vous souhaitez alimenter votre iPhone tout en les utilisant. Vous devez également faire attention à l’endroit où vous placez votre iPhone sur la bobine de charge et ils sont limités à des vitesses de 7,5 W.

Avec le Charge Fast MagSafe Power Pack Air, vous bénéficiez d’une expérience de charge sans fil transparente et plus rapide. La compatibilité MagSafe signifie que vous n’avez pas à réfléchir à deux fois sur le placement, votre iPhone 12 est facile à utiliser lors de la mise sous tension et le Power Pack Air offre des vitesses de charge sans fil de 10 W et filaire de 22 W.

Nous avons testé le Charge Fast MagSafe Power Pack Air sur l’iPhone 12 Pro et avons constaté qu’il fonctionnait comme prévu (dans certains tests, il a obtenu plus de 10 W sans fil). La finition douce au toucher en silicone de la batterie portable la rend confortable à tenir tout en utilisant votre iPhone et elle est vraiment pratique à utiliser.

Le Power Pack Air lui-même se charge via USB-C (câble inclus) qui sert également de sortie 22W. Et il y a un port USB-A supplémentaire pour charger un autre appareil.

En bas, le Power Pack Air dispose de 4 LED pour l’état de la batterie à côté du port USB-C. Sur le côté de la batterie se trouve le bouton d’alimentation.

Charge Fast indique que la capacité de 5 000 mAh offre 1,3 fois les charges complètes pour l’iPhone 12 Pro Max, un peu plus de 1,5 fois les charges pour l’iPhone 12/Pro et 2 fois les charges pour l’iPhone 12 mini. Charge Fast note que le Power Pack Air est légèrement plus large que l’iPhone 12 mini.

Power Pack Air se charge à travers des étuis jusqu’à 6 mm d’épaisseur, mais recommande de charger sans étui pour les meilleures performances.

La batterie portable Charge Fast Power Pack Air est disponible en noir et blanc, comprend une garantie de remboursement de 30 jours et une garantie d’un an.

10 $ de rabais sur le bloc d’alimentation

Vous pouvez vous procurer le Charge Fast MagSafe Power Pack Air directement auprès de la société pour 54,99 $. Mais les lecteurs . peuvent utiliser du code “MY10” à la caisse pour un rabais de 10 $, ramenant le prix à seulement 44,99 $.

