Chargebee, start-up SaaS, dans un club de licorne avec un nouveau financement de 125 millions de dollars

La start-up SaaS Chargebee a levé un nouveau financement de 125 millions de dollars, codirigé par le nouvel investisseur Sapphire Ventures et les bailleurs de fonds existants Tiger Global et Insight Venture Partners pour une valeur de 1,4 milliard de dollars, rejoignant le club de la licorne. Dirigée par le co-fondateur et PDG Krish Subramanian, la start-up basée aux États-Unis et à Chennai automatise les opérations de revenus des entreprises basées sur l’abonnement.

Le dernier tour financier qui a également vu la participation de l’investisseur existant Steadview Capital a triplé la valorisation de l’entreprise. L’entreprise avait levé pour la dernière fois environ 55 millions de dollars en octobre 2020 pour une valorisation d’environ 500 millions de dollars. Chargebee a recueilli jusqu’à présent 230 millions de dollars de capital.

La société déploiera les nouveaux fonds pour étendre son empreinte mondiale et développer son réseau de partenariats, a-t-il déclaré dans un communiqué. Déjà, plus de 17 000 entreprises dans le monde utilisent les services de Chargebee, affirme la firme. Chargebee a déclaré que sa plate-forme est facile à mettre en œuvre; l’intégration peut être effectuée en moins de 10 jours, même pour les grandes entreprises mondiales.

«La pandémie mondiale a accéléré la transition déjà croissante vers les modèles commerciaux SaaS et par abonnement, des voitures aux fournisseurs de café. La demande pour passer à un flux de revenus récurrent devrait croître à un TCAC de 17,5% au cours des cinq prochaines années », a déclaré la société.

Selon IDC, le marché mondial du SaaS devrait franchir 276 milliards de dollars d’ici FY24. Nasscom estime que les revenus des sociétés indiennes SaaS pure play pourraient être multipliés par six pour atteindre 13-15 milliards de dollars d’ici FY25, contre 2,5 milliards de dollars en FY20, ce qui suggère que la part de marché des sociétés indiennes de pure play SaaS pourrait augmenter à environ 5% d’ici FY25, contre environ 2%. en FY20.

Le Credit Suisse a récemment écrit dans son rapport sur 100 licornes, l’émergence et l’adoption de nouvelles technologies telles que le cloud, le mobile, la RPA, l’IA, etc. au cours des 5 à 10 dernières années ont non seulement facilité la pénétration accrue du modèle commercial SaaS, mais aussi apporté de nouvelles verticales / domaines où le SaaS peut être déployé. «Par exemple, la cybersécurité, les API et l’analyse sont devenues des domaines d’intérêt émergents pour les entreprises SaaS», a observé le Credit Suisse.

Chargebee est la deuxième entreprise SaaS à avoir obtenu de nouveaux financements cette semaine après Druva qui a levé 147 millions de dollars auprès d’une poignée d’investisseurs pour une valorisation de plus de 2 milliards de dollars.

La société américaine Tiger Global a fortement soutenu les start-ups opérant en Inde. Plus tôt ce mois-ci, il a mené des investissements dans un groupe d’entreprises technologiques locales, notamment Groww et Mohalla Tech, les poussant vers le club de valorisation d’un milliard de dollars.

