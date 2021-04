Chargement frontal: le centre permet aux États d’emprunter 75% de leur limite annuelle en avril-décembre

L’emprunt pour l’exercice 22 par les États serait de l’ordre de 8,7 crore de lakh Rs, y compris environ 1 crore lakh de Rs alloué aux investissements, en raison de la stipulation obligatoire de 50 points de base.

Compte tenu des contraintes de revenus et de l’évolution de la situation de Covid-19, le Centre a permis aux gouvernements des États d’emprunter 75% de leur limite d’emprunt annuelle sur le marché de 4% de leur produit intérieur brut (PIBD) respectif au cours des neuf premiers mois de l’actuelle fiscal, a déclaré à FE un haut responsable du ministère des Finances. Cela se compare à la permission qui leur a été donnée d’emprunter jusqu’à 50% du seuil annuel de l’année précédente.

Couplés aux titres du gouvernement central, les prêts de développement de l’État pourraient stimuler l’offre, conduisant à un durcissement des rendements obligataires dans les prochains mois, à moins que la RBI intensifie ses opérations d’open market, estiment les analystes.

L’idée derrière la décision du Centre est de permettre aux États, qui avaient résisté à la tendance lors du dernier exercice en signalant une baisse des dépenses d’investissement en glissement annuel, de retrouver un élan de dépenses, tout en respectant les engagements de dépenses croissants résultant de la flambée des dépenses. Cas de covid.

Traditionnellement, les emprunts des États étaient plafonnés à 3% du GSDP ou à peu près, et l’essentiel des emprunts a eu lieu au cours du second semestre de l’exercice.

Selon la source, le Centre a également demandé aux États de consacrer 50 points de base de la limite d’emprunt inconditionnel du marché de 4% pour l’exercice en cours à des “ dépenses en capital supplémentaires ” pour améliorer la qualité des dépenses.

Compte tenu du PIB nominal estimé dans le budget de l’Union pour l’exercice 22, les emprunts inconditionnels combinés des États sur le marché pourraient être d’environ Rs 6,5 lakh crore en avril-décembre de l’année, grâce à la décision du Centre.

Sur le plan constitutionnel, les États ont besoin de l’approbation préalable du Centre pour contracter des emprunts sur le marché. Les États, en coordination avec la Banque de réserve de l’Inde (RBI), planifient les emprunts réels, sous réserve du seuil.

L’emprunt pour l’exercice 22 par les États serait de l’ordre de 8,7 crore de lakh Rs, y compris environ 1 crore lakh de Rs alloué aux investissements, en raison de la stipulation obligatoire de 50 points de base.

Seize États examinés par FE ont déclaré des dépenses d’investissement combinées de Rs 2,16 crore de lakh en avril-février de l’exercice 21, comparé à Rs 2,56 crore de lakh dans la période de l’année précédente. Cela signifie que par rapport à leur objectif de capex annuel combiné de Rs 4,7 lakh crore pour l’année, ces États n’ont atteint qu’un lamentable 46% au cours des 11 premiers mois de FY21. Les capex de tous les États, pilier majeur des capex publics, doivent avoir connu une baisse en FY21, alors même que le Centre et les CPSE ont réussi à maintenir le rythme, malgré la pandémie.

«Conformément aux vues de la 15e commission des finances, nous autorisons un plafond normal d’emprunt net pour les États à 4% du GSDP pour l’année 2021-2022. Une partie de ce plafond sera affectée à des dépenses en capital supplémentaires. Un plafond d’emprunt supplémentaire de 0,5% du GSDP sera également fourni sous certaines conditions. Les États devraient atteindre un déficit budgétaire de 3% du GSDP d’ici 2023-24, comme recommandé par la 15e commission des finances », a déclaré la ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans son discours sur le budget du 1er février.

L’année dernière, de nombreux États financièrement faibles ont été contraints d’emprunter sur le marché, à des taux exorbitants.

Selon le calendrier annoncé le 31 mars, le Centre empruntera 7,24 crore de lakh Rs au marché au cours de la première moitié de l’exercice 22, soit un peu plus de 60% de l’objectif budgétaire pour l’année complète. L’emprunt prévu est supérieur à 56% au cours du premier semestre de l’exercice 21, lorsqu’un blocage induit par Covid a incité le gouvernement à augmenter considérablement ses emprunts au second semestre également.

Compte tenu de l’offre importante attendue de prêts G-sec et de l’État au développement dans les mois à venir, ainsi que de la probabilité d’un raffermissement des taux d’intérêt mondiaux, les rendements devraient augmenter en l’absence d’opérations d’open market importantes et fréquentes de la RBI.

Aditi Nayar, économiste principal chez Icra, avait déclaré que les rendements allaient probablement augmenter en l’absence d’opérations d’open market importantes et fréquentes. «À notre avis, le rendement de référence à 10 ans G-sec pourrait durcir jusqu’à 6,35% d’ici la fin du premier trimestre de l’exercice 2022», a-t-elle déclaré. «Le rendement G-sec à 10 ans devrait se situer entre 6,15% et 6,30% (par rapport au niveau actuel de 6,03%) au cours des six à neuf prochains mois et l’écart sur les SDL pourrait s’élargir un peu par rapport au niveau actuel (6,8 %) », A déclaré DK Pant de India Ratings.

Alors que le premier G-SAP (Government Securities Acquisition Program) n’a pas été très réussi, la RBI continuera probablement à utiliser tous les instruments sous son contrôle, y compris les opérations d’open market (OMO pour maintenir la liquidité en mode excédentaire. poursuivre ces instruments fréquemment pour gérer le rendement, mais, compte tenu de la situation actuelle et des tendances récentes, il est peu probable que cela réussisse », a ajouté M. Pant.

Le 15 avril, la Banque de réserve de l’Inde a acheté pour Rs 25000 crore d’obligations sous G-SAP, en vertu desquels elle s’est engagée à acheter Rs 1 lakh crore de G-secs entre avril et juin pour aider à l’absorption de l’énorme Rs 12.06 lakh du Centre. plan d’emprunt de crore pour FY22. Cependant, les rendements obligataires ont grimpé de plus de 10 points de base après la première vente aux enchères, jetant des doutes sur son efficacité à freiner les rendements.

Au cours de l’exercice 21, le gouvernement central a levé le crore de Rs 13,7 lakh du marché, 93% de plus que le crore de Rs 7,1 lakh de l’exercice précédent, principalement en raison de la baisse des revenus et des dépenses plus élevées.

Comme leur limite d’emprunt sur le marché a été augmentée à 5% du GSDP (à environ Rs 10,7 lakh crore) de 3% initialement fixé au dernier exercice financier, les gouvernements des États ont emprunté un total de Rs 7,98 lakh crore, 26% de plus que les emprunts de Rs 6,3 lakh crore en FY20, selon les évaluations de soins. Le Tamil Nadu, l’Uttar Pradesh, le Maharashtra, le Karnataka, le Bengale occidental et le Rajasthan ont été les sept principaux États emprunteurs, représentant 52% du total des emprunts au cours de l’exercice 21, a-t-il indiqué.

S’exprimant lors du premier d’une série de débats en ligne sur la définition de l’ordre du jour organisés par l’Indian Express et le Financial Times, Sitharaman a déclaré jeudi dernier que la mise en avant des emprunts par le Centre et les États au cours de l’exercice en cours aiderait à mobiliser les ressources nécessaires. maintenir l’élan des dépenses publiques, y compris les investissements.

Avec la pandémie de Covid-19 toujours répandue, la limite provisoire d’avance des voies et moyens (WMA) existante de Rs 51,560 crore (contre Rs 47,010 crore obtenu par un comité RBI) pour tous les États / UT doit se poursuivre pendant six mois ou jusqu’à 30 septembre 2021, a annoncé vendredi la RBI.

