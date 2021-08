Chargement sans fil à des vitesses filaires

Robert Triggs / Autorité Android

Realme MagDart est le premier équivalent Android du MagSafe d’Apple, avec la promesse supplémentaire de vitesses de charge filaire par liaison radio. En fait, Realme l’appelle le chargeur magnétique sans fil le plus rapide au monde. Le MagSafe d’Apple se charge à une vitesse de 15 W plutôt lente tandis que le MagDart de Realme atteint des vitesses de pointe de plus de 50 W – bien que, comme nous le verrons plus tard, ses vitesses de charge typiques soient un peu plus modestes.

En plus du chargement sans fil, Realme utilise la même connexion magnétique pour son MagDart Beauty Light, un anneau lumineux selfie à 60 LED. Il existe également un portefeuille MagDart, un étui MagDart pour le Realme GT et des accessoires de banque d’alimentation MagDart. Realme n’a pas encore répertorié les informations de prix, les dates de sortie ou la disponibilité régionale pour l’un de ses sosies MagSafe. Le seul smartphone de la société doté de la technologie intégrée est un concept de téléphone appelé Realme Flash, que nous utilisons pour le test d’aujourd’hui. Mais encore une fois, aucune information de sortie n’est disponible.

Même ainsi, le chargeur sans fil MagDart de Realme peut-il tenir sa promesse ? Découvrons-le.

Realme MagDart : ce que vous devez savoir

Le chargeur sans fil Realme MagDart est plus épais que votre hub typique de la taille d’une rondelle. Il s’agit plutôt d’un bloc de charge, en raison de l’inclusion d’un ventilateur conçu pour garder à la fois le chargeur et le smartphone connecté au frais. Le ventilateur tourne pendant la charge rapide et vous remarquerez certainement le bruit sur votre bureau. Ce n’est pas bruyant mais c’est loin d’être discret. Le concept de smartphone que nous avons offre une option de charge silencieuse pour ralentir le ventilateur au détriment de la puissance et de la vitesse de charge.

Il y a un connecteur USB-C sur la brique, qui prend en charge le chargeur filaire SuperDart 65 W exclusif de Realme pour les vitesses les plus rapides. Il fonctionne également bien avec les prises USB Power Delivery, mais avec moins de puissance et des vitesses de charge plus lentes en conséquence. Tout comme la solution iPhone, Realme utilise un anneau d’aimants pour fixer votre téléphone au chargeur et aligner avec précision les bobines de charge sans fil. C’est cette précision, associée à une bobine puissante et à beaucoup de courant, qui permet au MagDart de fournir jusqu’à 50 W de puissance par voie aérienne. Comme pour tous les chargeurs sans fil, il y a une certaine perte de puissance dans les airs, mais c’est toujours l’un des chargeurs sans fil les plus rapides qui, du moins sur le papier, rivalise également avec les capacités de charge filaire les plus rapides.

Pour les traditionalistes, Realme dispose également d’un chargeur sans fil MagDart de 15 W arborant un design plus familier en forme de rondelle. Realme affirme qu’il s’agit du produit le plus fin du marché et qu’il est 26,4% plus fin que l’équivalent MagSafe d’Apple. Realme déclare que c’est aussi plus rapide, mais pour le test d’aujourd’hui, nous sommes plus intéressés par le modèle 50W plus gros et plus puissant.

Chargement sans fil Realme MagDart testé

Pour tester les affirmations de Realme et les capacités du chargeur 50W MagDart, j’ai ajouté une couche supplémentaire de données à nos tests habituels lors de la mise sous tension de la batterie de 4 500 mAh du concept phone. En plus des statistiques de batterie et de température, j’ai également suivi la tension et le courant envoyés au chargeur sans fil pour garder un œil sur la quantité d’énergie utilisée. Examinons donc les indicateurs clés.

Temps jusqu’à 100 % de batterie : 54 minutes

Temps jusqu’à 50 % de batterie : 23 minutes

Puissance maximum: 54.0W

Puissance moyenne: 25.7W

Température maximale: 42,5°C (108,5°F)

Température moyenne: 40,1°C (104,18°F)

À 54 minutes pour une charge complète, MagDart est très rapide. En fait, c’est aussi rapide que de nombreux smartphones se chargent à l’aide d’une connexion filaire, bien qu’il soit encore nettement plus lent que certains des smartphones à chargement le plus rapide qui peuvent atteindre leur pleine capacité en près de la moitié de ce temps. La charge sans fil traditionnelle à 15 W prend généralement quelques heures ou plus pour charger complètement un smartphone, ce qui le rend plus adapté aux petites recharges qu’à un cycle de charge complet. MagDart remet définitivement en question cet ancien paradigme.

En regardant de plus près les données de charge (voir ci-dessous), le chargeur sans fil n’atteint pas non plus la barre des 50 % aussi vite que les normes filaires. Sa courbe de charge est plus linéaire que la charge filaire rapide, qui tire parti des capacités de gestion des courants élevés d’une batterie pour une charge plus rapide à des capacités inférieures. La charge sans fil est tout aussi chaude, voire plus chaude que la charge filaire. La technologie de Realme atteint la barre redoutée des 40 °C en trois minutes. Les températures ne culminent qu’à 42,5°C, mais la batterie passe tout son temps de charge dans la zone rouge, ce qui n’est vraiment pas idéal.

En plus d’utiliser un ventilateur dans le chargeur pour lutter contre cette température plus élevée, MagDart réduit considérablement sa puissance de charge après un premier coup de pouce rapide. Le titre 50W de jus n’est maintenu que pendant la première minute de charge, avant de tomber à 45W pendant quelques minutes, puis à 33W, 28W et enfin à environ 23W. Des niveaux de puissance très élevés sont maintenus pendant moins de cinq minutes, ce qui est un peu décevant compte tenu de la façon dont MagDart est commercialisé.

Au final, cette réduction de puissance est nécessaire pour maîtriser les températures. Fait intéressant, la puissance augmente à nouveau lentement une fois que la température de la batterie commence à baisser à mesure que la capacité se remplit. La puissance moyenne fournie sur un cycle de charge complet est plus proche de 25 W, soit environ la moitié de la quantité indiquée. Cela étant dit, c’est toujours aussi rapide que de nombreuses normes de charge filaire que vous trouverez dans les smartphones phares. Donc, mission accomplie pour Realme.

Realme MagDart : le verdict

Avec moins d’une heure de charge complète, le chargeur sans fil MagDart de Realme atteint son objectif d’offrir des vitesses de charge filaire dans un ensemble sans fil. L’utilisation intelligente d’aimants garantit que les bobines sont correctement alignées, permettant au pad de fournir une puissance colossale de 50 W par voie aérienne. Cette quantité de puissance rivalise avec ce que vous trouverez dans certains des chargeurs filaires les plus rapides, bien que la nature de la charge sans fil et les températures élevées rendent actuellement impossible le maintien de ces niveaux de puissance de pointe pendant le cycle de charge complet.

Charger une batterie à plus de 40 °C pendant plus de 50 minutes rend MagDart trop chaud pour que je puisse le recommander comme méthode de charge principale. Des températures aussi élevées ont certainement des implications sur la longévité de la batterie sur plusieurs cycles de charge. Je préférerais quelque chose autour de 35°C ou moins. Pourtant, Realme a clairement fait de la température un élément clé dans la conception du chargeur, à la fois en termes de limitation de puissance du ventilateur du matériel et du logiciel. La température reste sous contrôle mais est le facteur limitant pour pousser plus loin la puissance et les vitesses de charge.

MagDart prouve que la recharge sans fil rapide est faisable, bien que pas complètement durable.

En fin de compte, cela amène à se poser la question : pourquoi utiliser le chargement sans fil MagDart via un câble USB-C ? Le chargeur MagDart est un peu bruyant, prend de la place sur votre bureau et doit toujours être branché sur un adaptateur USB-C à proximité. Les normes de charge filaire les plus rapides sont également plus rapides et exposent donc les batteries à des températures élevées pendant moins de temps. Mais MagDart ne se limite pas à la charge rapide, Realme utilise également les aimants pour les accessoires, notamment les portefeuilles et les lumières selfie. En tant que preuve de concept, MagDart est solide et pourrait être une aubaine pour les gadgets sans port et autres accessoires. Mais je m’en tiendrai à la recharge filaire dans un avenir prévisible.