Chargement sans fil Mophie 4-en-1 pour iPhone / AirPods – Critique

Mophie a récemment lancé un nouveau chargeur sans fil solide pour iPhone et AirPods – le chargeur + – et après avoir vérifié cela, son grand frère a attiré notre attention, le tapis de chargement sans fil 4 en 1. Ce chargeur pour iPhone, AirPods et Apple Watch convient parfaitement aux couples ou aux familles qui souhaitent bénéficier de la commodité d’une charge sans fil simultanée sans avoir à acheter plusieurs appareils.

Il existe de nombreux chargeurs sans fil sur le marché qui prennent en charge trois appareils simultanément, mais trouver quelque chose qui peut alimenter quatre cinq appareils Apple à la fois – d’une marque réputée – est beaucoup plus difficile. Entrez dans le tapis de chargement sans fil 4 en 1 Mophie.

Spécifications du tapis de chargement sans fil 4 en 1 Mophie

4 pads de chargement sans fil Qi Sortie jusqu’à 10 W par pad Espace pour 2 iPhones et 2 paires d’AirPods, ou 3 iPhones Charges via des étuis jusqu’à 3 mm d’épaisseur Adaptateur de dock Apple Watch inclus (câble non inclus) Port USB-A supplémentaire à l’arrière Durable finition du tissu Garantie de deux ans Prix: 149,99 $

Design et matériaux

Le tapis de chargement sans fil 4 en 1 présente un tissu gris foncé propre et doux sur tout le dessus de l’appareil. La partie inférieure du cadre est en plastique avec tout le dessous composé de caoutchouc antidérapant afin qu’il ne glisse pas lorsque vous placez et retirez des appareils. Il existe également un système de ventilation pour la gestion de la chaleur sur tout le périmètre inférieur.

Il y a trois sections sur le dessus du tapis avec quatre indentations pour les appareils afin de faciliter leur placement exactement sur les points sensibles de la bobine de charge sans fil.

Il offre la flexibilité de charger sans fil deux iPhones et deux paires d’AirPods / AirPods Pro et Apple Watch, ou trois iPhones simultanément et Apple Watch (ou vous pouvez garder le port USB-A arrière libre pour un appareil différent).

L’adaptateur Apple Watch se connecte et se retire facilement et vous devrez utiliser votre propre chargeur Apple Watch. Bien que cela signifie que vous aurez un câble derrière le tapis de chargement pour vous débattre, la flexibilité est agréable de pouvoir le retirer.

Utilisé

Ma famille l’utilise comme centre de chargement de la cuisine et nous l’avons trouvé très pratique. C’est vraiment bien d’avoir un chargeur sans fil qui alimente deux iPhones et deux ensembles d’AirPod à la fois, avec la possibilité de charger trois téléphones à la fois avec une Apple Watch.

La conception en tissu gris simple et propre signifie qu’il devrait s’intégrer parfaitement dans presque toutes les maisons et les vallées dentelées pour chaque chargeur sans fil signifient qu’il est transparent pour vous assurer que votre appareil est au bon endroit.

Comme d’habitude, ce chargeur Mophie a une qualité de construction solide même s’il n’utilise pas d’aluminium pour le cadre et j’aime que vous bénéficiez d’une garantie de deux ans au lieu d’un an que la plupart des entreprises offrent.

Critique constructive

Mon seul souhait pour le tapis de chargement sans fil 4 en 1 est que Mophie ajoute une place pour un deuxième chargeur Apple Watch. Et pour ceux qui n’ont pas besoin de deux chargeurs Apple Watch, cela donnerait la possibilité de charger 4 appareils sans fil et 2 autres avec fil.

Bien que les chargeurs Apple Watch entièrement intégrés soient astucieux, cela augmenterait certainement le prix et vous perdriez également la polyvalence existante.

Récapitulation du tapis de chargement sans fil 4 en 1

À 150 $, je pense que le tapis de chargement sans fil Mophie 4-en-1 est un bon rapport qualité-prix si l’on considère qu’il peut remplacer deux chargeurs doubles sans fil et qu’il offre une grande flexibilité et commodité d’une marque de confiance.

Au moment de la rédaction de cet article, Mophie propose une réduction de 30% lorsque vous achetez deux produits Zagg et offre souvent une réduction de 20% sur un seul article lors de votre première inscription à sa newsletter.

Vous pouvez vous procurer le tapis de chargement sans fil 4 en 1 directement auprès de Mophie et d’Amazon.

