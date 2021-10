Cette semaine, Warren et Chris regardent comment les Chargers et les Browns ont complètement raté leurs spreads (08:28), les fans des Bears gagnent de l’argent puisqu’ils savent qu’Aaron Rodgers possède leur équipe (38:00), et est-il temps d’acheter des actions chez les Patriotes ? (47:23) Ils se terminent par un aperçu de MNF (58:02).

Hôtes : Warren Sharp et Chris Vernon

Producteurs : Brian H. Waters, Craig Horlbeck et Steve Ceruti

