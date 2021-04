Chargeur Anker MagSafe à prix réduit avec d’autres équipements iPhone

Alors que nous entrons dans le week-end, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui commencent avec divers éléments essentiels pour iPhone Anker, y compris son chargeur MagSafe, de 13 $. C’est à côté de ce kit de démarrage Lutron Caseta HomeKit à 124 $ et les disques SSD USB-C Ultra Touch de Seagate de 70 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La dernière vente d’Anker propose des essentiels pour iPhone à partir de 13 $

La vitrine Amazon officielle d’Anker a lancé une nouvelle vente aujourd’hui pour clôturer la semaine avec une collection d’offres de 13 $. La tête d’affiche est le nouveau chargeur sans fil compatible Anker MagSafe pour 16 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 24 $, l’offre d’aujourd’hui représente 33% d’économies et correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps.

Le nouveau chargeur magnétique sans fil d’Anker offre une solution plus abordable que l’offre officielle MagSafe d’Apple pour profiter des fonctionnalités de ravitaillement uniques de l’iPhone 12. Son design mince s’enclenche magnétiquement directement à l’arrière de votre appareil et se combine avec un câble USB-C de 5 pieds pour recharger même quand il n’est pas juste à côté d’une prise.

Le kit de démarrage Lutron Caseta HomeKit tombe à 124 $

Amazon propose actuellement le kit de commutateur intelligent Lutron Caseta Deluxe pour 124 $. En cherchant normalement 155 $, vous économisez 20% avec l’offre d’aujourd’hui qui représente la meilleure remise de l’année et le troisième prix le plus bas à ce jour. Cela vient également à moins de 8 $ du plus bas historique.

Le kit Caseta Deluxe de Lutron est un moyen plus abordable d’obtenir un éclairage pour toute la maison sans avoir à remplacer chaque ampoule. Les deux interrupteurs muraux inclus s’associent au pont intelligent fourni et à une télécommande pico sans fil, apportant le contrôle HomeKit à l’éclairage au plafond. Il existe également un support Alexa et Assistant, ainsi que des fonctionnalités de planification et plus encore.

Les disques SSD USB-C Ultra Touch de Seagate en vente à partir de 70 $

Amazon propose actuellement le disque SSD portable USB-C Seagate Ultra Touch 500 Go pour 70 $. Atteignant normalement 85 $, l’offre d’aujourd’hui vient à moins de 3 $ du plus bas de tous les temps fixé une seule fois auparavant et correspond au deuxième meilleur prix que nous ayons vu à ce jour. Vous pouvez également récupérer la version 1 To pour 140 $, vous permettant ainsi d’économiser 25 $ et de marquer le meilleur prix le plus bas à ce jour.

Le SSD Ultra Touch de Seagate offre jusqu’à 1 To de stockage avec une conception unique recouverte de tissu et une connectivité USB-C intégrée pour le couplage avec votre Mac ou iPad Pro dès la sortie de la boîte. Vous pourrez également compter sur des vitesses de transfert de 400 Mo / s ici, et une garantie de trois ans complète l’ensemble pour une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Pratique avec les nouveaux supports de charge sans fil Aukey Aircore [Video]

Corsair K65 RGB Mini Review: Le clavier à 60% le plus rapide [Video]

Critique: Insta360 Go 2 est le moyen le plus simple d’obtenir de superbes séquences d’action [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: