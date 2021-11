Chargeur voiture double USB LIDL à moins de 5 euros et support Quick Charge | La technologie

Avec le téléphone toujours allumé avec le GPS et la sonnerie Spotify, la batterie de notre smartphone tient à peine après plusieurs heures de voyage. Sauf si vous avez un chargeur dans la voiture, ce qui peut nous éviter plus d’un problème et maintenant pour très peu d’argent.

Il fut un temps où dans la voiture, nous n’avions que la radio allumée, car il n’y avait pas d’autre technologie dans le véhicule. Moteur, roues, freins et radio.

Des années plus tard, ce sera comme une décennie, les smartphones ont commencé à occuper une nouvelle place dans la voiture, agissant comme équipement d’infodivertissement et de navigation. Android Auto et Apple CarPlay en sont des exemples.

Cela a amélioré notre qualité de vie, surtout lorsque nous voyageons. On se rend sur les lieux sans se perdre, on prend moins de temps et pendant le trajet on se divertit en écoutant notre musique préférée, pas celle qui sonne à la radio.

La mauvaise chose est que les smartphones ne durent généralement pas tout le trajet car leurs batteries sont encore insuffisantes. La bonne chose est qu’il existe un moyen très bon marché de résoudre ce problème : Chargeurs avec prise 12V avec ports USB pour recharger téléphones portables et tablettes.

Et précisément chez LIDL, ils proposent un chargeur de voiture avec deux connexions USB et avec la technologie de charge rapide Quick Charge 3.0 pour seulement 4,99 euros.

Comme expliqué sur le site du supermarché, le chargeur fonctionne via la prise 12 ou 24 V de l’allume cigare de la voiture que nous portons habituellement sur le tableau de bord.

Il permet de charger deux appareils en même temps (tout ce qui a un port USB) et a une protection contre les surcharges et les courts-circuits, afin que nous puissions charger le téléphone en étant sûr que rien d’étrange ne va se passer.

Sans aucun doute, c’est une bonne opportunité pour tous ceux qui utilisent beaucoup leur téléphone portable en voiture et arrivent généralement avec la batterie tremblante en fin de journée.