Chargeurs et batteries rechargeables : guide d’achat pour économiser et protéger l’environnement | La technologie

Un bon moyen de dépenser moins d’argent sur les commandes de notre téléviseur, DVD ou système audio, est d’acheter des batteries que nous pouvons recharger. Mais c’est maintenant que vient la grande question : qu’est-ce que j’achète ? Eh bien, essayons de vous expliquer comment trouver celui qui vous convient le mieux.

Il existe de nombreux aspects que nous pouvons examiner lors de l’achat d’un chargeur de batterie, un système qui peut nous faire économiser beaucoup d’argent à long terme.

Non seulement les télécommandes des différents appareils que nous avons à la maison sont coupables de dépenser de l’argent en piles de temps en temps, mais il se peut aussi que notre thermostat les accompagne ou que nous ayons une caméra qui utilise ce système.

Il existe de nombreuses possibilités et de nombreux appareils pouvant fonctionner sur piles. Cette dépense pourrait être considérablement réduite si nous optons pour des batteries que nous pouvons recharger lorsqu’elles sont épuisées, et cela sert également à faire notre part en ce qui concerne l’environnement.

Types de chargeur

Il existe de nombreux chargeurs sur le marché, c’est un fait, puisqu’il suffit de jeter un œil à n’importe quelle boutique en ligne qui les vend.

À partir de là, nous avons 3 types principaux pour le système de charge qu’ils utilisent.

Chargeurs intelligents

Nous parlons de chargeurs intelligents pour ceux qui sont capables de connaître le niveau de tension de la batterie, pouvant arrêter la charge si nécessaire et même changer la configuration et la vitesse, pour préserver au maximum la durée de vie de la batterie.

Actuellement ce sont les plus demandés, car ce sont eux qui prennent le mieux soin des batteries, non seulement pour les faire durer plus longtemps, mais aussi pour les protéger d’éventuelles surtensions pendant la charge. Ces chargeurs sont aussi appelés Delta V.

Un bon exemple de ce type de chargeur de batterie est le chargeur VARTA LCD Dual Tech.

Chargeurs goutte à goutte

Ces types de chargeurs sont ceux qui chargent la batterie pour la fraction qui lui manque en raison de faibles charges.

C’est l’idéal si nous allons avoir les batteries en place pendant longtemps ou pour celles qui ont été peu déchargées, mais que nous voulons les mettre complètement chargées.

Le SEIVI 18650 est un exemple de chargeur d’entretien pour diverses batteries.

Les chargeurs les moins chers

Ensuite, il existe de nombreux chargeurs qui ne font que charger, c’est-à-dire qu’ils ne se soucient de rien d’autre. Dès que nous mettons les batteries, elles commencent à se charger en continu, toujours à la même vitesse et continuent même à se charger lorsque la batterie est pleine, car elles n’ont aucun moyen de mesurer la charge.

Ce sont les chargeurs moins cher, mais aussi ceux qui prennent le moins soin de la batterie et par conséquent, ceux qui donner une durée de vie plus courte.

Vitesse de chargement

Comme d’habitude, ce qui est le plus pratique, ce sont ceux qui se chargent à une vitesse plus élevée, car ce sont eux que nous devrons attendre le moins pour que les batteries soient pleinement opérationnelles.

Dans ce cas, il existe une règle directe, combien plus vite le chargeur, plus d’argent nous devrons débourser pour cela.

Il existe des chargeurs capables de terminer un cycle de charge en 1 à 2 heures, certains promettant d’avoir 100 pour cent d’une batterie en seulement 15-30 minutes.

Quoi qu’il en soit, c’est relatif, puisqu’il dépend beaucoup du mAh des batteriesEn d’autres termes, si la capacité des batteries est faible, ce sera beaucoup plus rapide que si le chargeur doit finir par charger des batteries énormes en termes de capacité.

Deux exemples de chargeurs rapides sont le Panasonic Eneloop (90 minutes) ou le Powerex Smart Pulse (100 minutes).

Capacité

Une autre chose à laquelle nous devons être attentifs est la capacité du chargeur. C’est-à-dire type de batteries peut charger et jusqu’à la limite mAh est capable d’admettre.

Si nous avons un chargeur pour piles AAA uniquement, il est clair que nous ne pourrons rien charger d’autre ou s’il ne supporte que des batteries de 2 000 mAh et que celles que nous avons sont de 2 500 mAh, il est clair que ce chargeur ne fonctionne pas pour nous.

Un chargeur pour 4 piles AA 2800 mAh et 4 piles AAA 1 100 mAh est l’EBL 808.

Taille et nombre de piles

Les batteries rechargeables sont constituées de divers éléments chimiques tels que le Nickel – Cadmium (NiCd), le Lithium – Cadmium (LiCd), le Nickel – hydrure métallique (NiMH), les ions lithium (Li-ion) et enfin le polymère lithium ion.

Tous sont seulement partis deux types comme fondamentaux aujourd’hui comment sont les lithium ou NiMH, car aucun d’entre eux n’a d’effet mémoire et ils peuvent être chargés avec plus de tranquillité d’esprit qu’ils dureront plus longtemps.

Les chargeurs couramment utilisés sont pour charger des piles AA et AAAAu cas où nous en aurions besoin d’autres, nous devrons être très précis.

Selon nos besoins, on peut ainsi trouver des chargeurs capables de charger 4, 6, 8 batteries voire plus en même temps. C’est déjà le choix de chacun.

Sécurité

Il ne fait aucun doute que nous avons affaire à des appareils qui sont sur le réseau électrique et qui devraient venir avec protections contre les problèmes potentiels qui peuvent survenir.

Par exemple, contre les surtensions soudaines, le protectionnisme contre les courts-circuits, l’inversion de polarité (dans le cas où l’on remet les batteries à l’envers), la minuterie (pour qu’elles soient chargées aussi longtemps que l’on veut) ou encore avec des commandes qui indiquent la température.

Autres caractéristiques

Nous devons prendre en compte d’autres caractéristiques qui sont également très intéressantes et qui peuvent être d’une grande aide à tout moment.

Si on peut, il faut aussi voir qu’il a :

Indicateurs: si on peut avoir un chargeur qui indique différents paramètres comme la charge de chaque batterie, la puissance, la température, etc. ce sera toujours très utile. adaptateur USB: C’est intéressant, puisqu’il peut être utilisé pour charger les batteries dans la voiture, par exemple. Charge indépendante: il faut garder à l’esprit que le chargeur est capable de charger les batteries indépendamment, au moins deux par deux. Certains ne facturent que s’ils ont toutes leurs lacunes comblées et ce n’est pas du tout pratique.

Quelques chargeurs intéressants

Nous avons de nombreux chargeurs sur le marché, mais tous n’atteignent pas la qualité, la vitesse ou la sécurité que nous attendons.

Ceux-ci sont certains des meilleurs que vous pouvez retrouver aujourd’hui :

Dans le cas de devoir acheter des piles rechargeables, nous serons dans la même position en raison du nombre de marques différentes qu’il existe.

Thé nous laissons certains de ceux qui donnent les meilleurs résultats:

Avec tout ce que nous avons vu, nous avons déjà tout ce dont vous avez besoin pour savoir quelles batteries et quel chargeur vous pouvez acheter pour répondre à tous vos besoins.

Jetez un œil à tout ce dont nous avons parlé et vous aurez sûrement le meilleur chargeur possible chez vous dans quelques jours, afin que vous ayez toujours des batteries de rechange et que vous preniez également soin de l’environnement.