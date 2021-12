Chargeurs et types de recharge de voitures électriques : tous ne se chargent pas aussi vite | La technologie

Les ventes de voitures électriques ne sont pas clairement majoritaires comme c’est le cas dans d’autres pays, mais il est vrai que l’on prend de plus en plus conscience que c’est l’avenir et que ce type de mobilité devra être envisagé, soit maintenant, soit dans quelques ans.

Au moment où une personne pense à acheter une voiture électrique, la première chose qu’elle regarde est l’autonomie et si cela lui convient, la deuxième partie a déjà à voir avec la recharge. C’est-à-dire où vous avez des points de recharge sur vos trajets réguliers, quels types existent ou combien de temps il faut pour recharger le véhicule.

C’est pourquoi il est pratique d’avoir tout clair, car c’est une partie fondamentale pour comprendre comment fonctionne un type de voiture différent dans ce qui est « remplir le réservoir ».

Les voitures électriques ont le vent en poupe

Si nous mettons le mois d’octobre de cette 2021 comme référence, la vérité est que les ventes de voitures électriques ont augmenté en Espagne de 31,5% Par rapport à octobre 2020, des chiffres qui montrent la montée en puissance de ce type de motorisation.

2 378 unités ont été immatriculées dans notre pays, ce qui fait de la représentation des voitures de ce type en Espagne 4% de la part de marché d’octobre.

Si nous prenons des données pour l’année entière, Depuis janvier, 17 409 véhicules électriques ont été vendus, qui représente 48,4 % de plus que le même mois de l’année précédente, permettant d’atteindre le quota d’un 2,46% du total de 2021.

Cela montre que la tendance est bonne, bien que loin d’autres pays comme la Norvège ou les Pays-Bas.

Quelque chose de généralisé est que chaque fois que quelqu’un s’intéresse à ce type de véhicule, de nombreux doutes surgissent, notamment avec le système de recharge.

Connecteurs de charge

Il ne fait aucun doute que lors de l’achat de tout type de véhicule électrique, l’une des premières questions qui se pose concerne la grande variété de connecteurs qui existent actuellement, qui permettent de recharger ce type de véhicule qui n’émet pas un seul gramme de CO₂ dans l’atmosphère.

Il est clair que la meilleure chose était d’avoir une norme pour toutes les voitures et donc il n’y aurait pas ces problèmes, un peu comme ce qui s’est passé avec les téléphones portables il y a plusieurs années, mais alors que les marques sont d’accord ou qu’une réglementation est créée pour cela au niveau européen, la vérité est que nous avons plusieurs modèles.

C’est pourquoi il est très pratique de tous les connaître, car nous pouvons nous arrêter quelque part pour recharger notre voiture et il peut arriver qu’elle ne soit pas compatible, ce qui peut être un réel problème si nous sommes déjà très à la limite de la batterie.

Schuko

C’est l’option la plus basique qui soit, puisqu’elle intègre ce qui est le prise domestique que nous utilisons tous.

Cela signifie que dans le même câble, nous avons une partie qui va à la voiture, du type que nous utilisons, et à l’autre extrémité, après un transformateur, nous aurons une prise comme celle que nous avons pour une télévision, pour Exemple.

Ça pourrait être le plus pratiqueComme il existe des prises de ce type partout et dans toutes les maisons, le problème est qu’elles ont une intensité limitée.

Prend en charge jusqu’à 16 ampères et un puissance maximale jusqu’à 3,7 kW, la charge va donc être très lente. Prend entre 12 et 16 heures en chargeant la voiture.

Type 1

Parmi les chargeurs que transportent les voitures électriques, nous avons celui connu sous le nom de modèle japonais, qui fut le premier à être créé et qui est Origine japonaise.

Il est également utilisé par certaines marques aux États-Unis et en Europe, il existe, mais il est de loin le moins répandu de tous.

Il peut gérer 80 ampères et un puissance maximale de 7,4 KW, ce qui signifie que, en continuant avec l’exemple précédent, si notre voiture a une batterie de 50 Kwh.

Une voiture avec une batterie de 50 kWh prendrait environ 7 heures pour terminer le chargement.

Type 2 (Mennekes)

C’est très courant dans Espagne et européennes. Ce Type 2, ou Mennekes, est capable d’offrir un 44 kW maximum, à partir de 3,7 W et 16 A en monophasé, pour passer à 63 A en charges triphasées.

Si on regarde les routes espagnoles, cette Type 2 ou Mennekes (connue donc par la marque allemande qui a commencé à la vendre) est le plus répandu de tous, car il y a beaucoup de points avec ce système.

Type combiné (CCS)

Ce type est également connu sous le nom Combo2 et c’est une alternative que les Allemands et les Américains ont créée pour charger.

Il est basé sur le Type 2 mais en le liant deux broches d’alimentation pour courant continu.

Le principal avantage est que peut être utilisé comme Mennekes uniquement en courant alternatif ou le tout en courant continu.

Lorsqu’il est utilisé entier, il s’agit d’un chargeur pouvant atteindre 200 A, ce qui permet à sa puissance maximale de atteindre 350 kW. Bien que la chose normale soit de charger à 50 kW, il existe déjà des chargeurs en Espagne qui atteignent leur vitesse maximale.

CHAdeMO

Il s’agit d’un connecteur nommé d’après une association de marques automobiles japonaises, qui s’est développée au-delà de ses frontières.

Il a une recharge rapide en courant continu et le connecteur a dix bornes, avec lesquelles il est possible de communiquer avec le véhicule. Prend en charge jusqu’à 200 ampères et jusqu’à 65 kW de puissance.

Chargeurs

En Espagne, il y a environ 7 400 points de recharge, 3,3% de ceux en Europe. Nous ne sommes pas le moins du monde en tête au niveau européen, puisque nous en avons près de 10 fois moins que les Pays-Bas, un pays beaucoup plus petit avec plus de 66 600 chargeurs.

Ce top 5 européen est complété par l’Allemagne et la France avec quelque 40 000 bornes, l’Italie avec environ 13 000 et la Suède avec un peu plus de 10 000.

Ce qui est certain, c’est que des plans d’expansion existent, mais il reste encore un peu à considérer que nous sommes dans une bonne situation, puisqu’ils ne sont pas bien répartis. Il y a encore de très grandes surfaces où, soit on n’en trouve pas, soit il n’y a que 7,4 kW, c’est-à-dire quelque chose d’invivable si on voyage.

Même avec ces plans, selon le dernier baromètre de l’électromobilité Selon l’Association espagnole des constructeurs d’automobiles et de camions (ANFAC), les progrès de l’Espagne ne sont pas optimaux et nous continuons à être en deçà de la moyenne européenne.

Il est évident que, pour nous considérer comme un pays avancé en ce sens, nous aurions besoin d’autant de chargeurs rapides ou ultra-rapides que possible.

Actuellement, il existe quatre (cinq si l’on compte les expérimentaux) types de chargeurs, cependant, comme vous le verrez, 2 d’entre eux ne sont pas très viables pour voyager.

Super-lent : C’est cette charge qui prend plus de 10 heures pour compléter l’autonomie d’une voiture, ce qui est généralement normal dans les maisons, bien que certains cas de chargeur public existent en Espagne. Ralentir: dans ce cas, il faut 6 ou 7 heures pour recharger complètement un véhicule. Encore un cas qui l’invalide pour voyager. Semi-rapide: est celui qui a une puissance de 11 à 22 kW. En une heure et demie environ, une voiture peut être chargée. Rapide: sont ceux qui ont 50 kWh ou le dépassent. En une demi-heure, vous aurez 80% de la batterie du véhicule, devant attendre entre 15 et 20 minutes de plus pour terminer la charge. Super rapideBien qu’il existe des chargeurs de plus de 100 kW, la vérité est que les voitures fonctionnent avec des supercondensateurs afin de permettre aux voitures de se recharger en cinq ou dix minutes à l’avenir. Les batteries actuelles ne supportent pas cette charge en raison des températures élevées générées.

Au moins dorénavant vous aurez déjà une connaissance de l’ensemble du sujet de la recharge d’une voiture électrique, vous permettant de choisir cette catégorie de véhicule avec plus d’informations.

Si vous avez décidé d’acheter une voiture de ce type, vous pouvez nous en parler sur nos réseaux sociaux.