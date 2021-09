Chargez tous vos appareils

Chaque fois que vous achetez un nouvel appareil, comme un smartphone ou une tablette, ils vous fournissent un chargeur et un câble de chargeur. Mais cela n’a jamais de sens d’en avoir un seul. Parce que si votre appareil est sur le point de mourir, vous ne voulez certainement pas avoir à fouiller dans la maison à la recherche du dernier endroit où vous l’avez branché. Donnez-vous beaucoup d’options en obtenant plus des meilleurs cubes de chargeur USB, en particulier ceux qui avoir plusieurs ports.

Avec un nouveau cube chargeur, vous pourrez en placer un dans la salle de bain, un dans la cuisine, un près de votre bureau ou même en apporter un de plus au travail. Cela vous simplifie grandement la vie et vous n’aurez pas à vous inquiéter de quitter la maison avec une batterie faible parce que votre proche utilisait le chargeur dans la pièce où vous vous trouviez. Nous avons trouvé certaines des meilleures options sur le marché et les a mis en évidence pour vous ci-dessous.

Meilleur cube de chargeur double port : chargeur USB iClever BoostCube

Chargeur USB iClever BoostCube

Avantages: Rogne une heure sur le temps de charge normal, technologie SmartID

Les inconvénients: Un peu encombrant

La sécurité de votre maison et de vos appareils électroniques est une priorité absolue lorsqu’il s’agit de brancher des objets au mur et avec le chargeur USB iClever BoostCube, vous serez protégé contre toute surchauffe. Grâce à la protection de sécurité de ce bloc chargeur, vous serez protégé contre la surchauffe, les surintensités, les surtensions et les courts-circuits. Ce bloc dispose de deux ports USB, vous permettant de charger plusieurs appareils à la fois. Il dispose de la technologie SmartID intégrée qui aide l’unité 24 W à reconnaître vos appareils et à pomper la vitesse de charge optimale possible, jusqu’à 2,4 A par port.

Il s’agit d’un chargeur particulièrement rapide pour les iPhones et les iPads et est universellement compatible avec la plupart des appareils alimentés par USB. Il peut réduire jusqu’à une heure le temps de charge normal d’un iPhone 11, une heure et demie pour un iPhone 8 et près de trois heures pour un iPad Mini. Il fonctionne avec les produits Apple ainsi que Samsung, HTC Nexus, Blackberry, haut-parleurs et casques Bluetooth, ou même des banques d’alimentation. Il s’agit d’une taille compacte et d’une prise pliable, il est donc facile à mettre dans votre sac ou votre poche pour l’emporter partout où vous en avez besoin. Il est couvert par une garantie sans souci de 18 mois.

Chargeur mural double USB iClever BoostCube 2e génération 24 W avec technologie SmartID, pliable… Prix : 14,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur cube de chargeur triple port: Cube chargeur adaptateur USB 3 ports AILKIN 3.1A

AILKIN 3.1A 3-Multi Port Adaptateur USB Chargeur Cube

Avantages: Protège contre la surcharge, le plus puissant

Les inconvénients: Peut faire du bruit pendant la charge

Parfois, deux ports ne suffisent pas. Lorsque c’est le cas, le cube chargeur adaptateur USB 3 ports AILKIN 3.1A est un excellent choix. Celui-ci a une sortie de courant totale de 5V/3,1A et une entrée de 100-240V qui vous permet de charger trois appareils simultanément. Ceux-ci se chargeront tous à grande vitesse, vous épargnant ainsi des maux de tête et beaucoup de temps. AILKIN promet une sécurité de protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe, car il arrêtera automatiquement de charger votre appareil une fois qu’il sera complètement alimenté. Cela chargera les iPhones et les appareils Android en même temps si vous le souhaitez. C’est le chargeur à 3 sorties USB le plus puissant du marché.

C’est un cube idéal à avoir lorsque vous voyagez, car vous n’aurez pas besoin d’apporter plusieurs unités avec vous. Tout ce que vous aurez à faire pour l’utiliser est simplement de brancher un câble USB et de brancher le cube dans une prise et votre appareil sera prêt à fonctionner. Il est compact, extrêmement portable et peut être utilisé dans une prise murale ou une multiprise. Ceci est soutenu par une garantie de rupture de 12 mois qui est étendue à tous leurs chargeurs. Cela vient en tout blanc pour un look élégant.

Chargeur USB Cube, prise de chargeur mural, AILKIN 3.1A 3-Muti Port USB Adapter Power Plug Charger St… Prix:$7.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur pack de cubes de chargeur: LUOATIP 3-Pack de chargeurs muraux USB

Lot de 3 chargeurs muraux USB LUOATIP

Avantages: Pack de trois, en matériau ignifuge

Les inconvénients: Peut ne pas charger aussi vite que les autres

Si vous décidez qu’un cube de chargeur n’est pas suffisant et que vous voulez en mettre plusieurs partout dans votre maison, vous devriez envisager d’acheter le pack de 3 chargeurs muraux USB LUOATIP. Vous recevrez trois cubes de chargeur USB à double port avec cet achat, vous offrant la possibilité de charger six appareils. Il a été prouvé que ceux-ci fonctionnent avec Apple, Samsung, HTC, LG, Motorola, Google et bien d’autres appareils. Ceux-ci offrent des vitesses de charge puissantes avec une sortie USB de 2,1 A/5 V.

Les deux appareils que vous chargez en même temps se chargeront à des vitesses maximales. Ils sont résistants à la chaleur et ont une conception anti-jet, ainsi qu’une prise en main confortable. Ils peuvent être utilisés à la maison, au travail ou en déplacement. Ils sont fabriqués dans un matériau ignifuge et disposent d’un circuit de protection automatique intégré qui empêche les courts-circuits. Ces cubes sont résistants aux rayures, aux taches, certifiés UL et protégés contre les chutes.

Chargeur mural USB, LUOATIP 3-Pack 2.1A/5V Dual Port USB Cube Power Adapter Chargeur Plug Block Ch… Prix catalogue : 11,99 $ Prix : 10,99 $ Vous économisez : 1,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cube chargeur USB le plus polyvalent : QINLIAF 5 prises Extender avec 4 ports de charge USB

Prolongateur de 5 prises QINLIANF avec 4 ports de charge USB Source de l’image : QINLIANF/Amazon

Avantages: Cinq prises et quatre ports de charge USB, protection fiable contre les surtensions

Les inconvénients: Ne prend en charge aucun autre appareil nécessitant une tension de charge de 9 à 22 V.

Plutôt que d’utiliser une multiprise posée au sol, l’extension QINLIAF 5 prises avec 4 ports de charge USB vous offre plus de polyvalence. Cela a un look de prise USB multifonctionnelle. Il dispose d’un répartiteur de 5 prises CA sur les trois côtés. Cela se branchera sur votre prise et étendra les objectifs de votre prise. Cela comprend des protecteurs de surtension de 1680 joules avec un espace de 2,1 pouces de long entre les deux. Chaque port USB-A dispose de 5V de sortie max.

Il y a une coque ignifuge qui le protège. Il y a une vis qui le maintient ensemble. Vous pouvez charger les téléphones et tablettes Apple et Samsung en même temps. L’utiliser à la maison ou au bureau a beaucoup de sens.

Chargeur mural USB, protecteur de surtension, QINLIAF 5 prises d’extension avec 4 ports de charge USB (4.8A… Prix:$13.95 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le plus facile à transporter : iHome AC Pro 5.4 Amp 4 Port USB Wall Charger

Chargeur mural USB iHome AC Pro 5,4 A à 4 ports Source de l’image : iHome/Amazon

Avantages: Charge rapide, charge quatre appareils à la fois

Les inconvénients: Pas tout à fait un cube

Le chargeur mural USB iHome AC Pro 5,4 A à 4 ports n’est pas tout à fait un cube, mais il chargera vos appareils. Cela se plie à plat, donc il ne colle pas vers l’extérieur. Celui-ci dispose de quatre ports USB qui vous permettent de gérer toutes les charges en même temps. Il y a un port 2.4A dédié pour charger rapidement votre téléphone ou votre tablette deux fois plus vite. Il s’agit d’un chargeur mural mince qui s’adaptera derrière des espaces restreints.

Les broches sont pliables, vous permettant de le jeter dans votre poche. Cela peut charger des iPhones, des Androids, des écouteurs, des tablettes, etc. Il existe des mesures de protection, ce qui en fait un chargeur sûr à utiliser.

iHome AC Pro 5,4 A Chargeur mural USB 4 ports, prise plate pliable pour iPhone 12/12 Pro/12 Pro Ma… Prix:$25.49 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

