Chargie : plus intelligent que la charge de batterie optimisée d’Apple

Chargie est un appareil qui vise à être encore plus intelligent que la fonction de charge de batterie optimisée d’Apple et à apporter les mêmes avantages aux autres produits alimentés par batterie que vous possédez.

Apple a commencé à introduire des fonctionnalités de charge plus intelligentes à partir d’iOS 13 et a depuis déployé le processus de gestion intelligente de la batterie sur les AirPod et les Mac – mais plus est possible…

Le problème de charge des gadgets

Les iPhones, iPads, Macs et la plupart des autres gadgets utilisent des batteries lithium-ion. L’avantage du lithium-ion est qu’il est très efficace, offrant beaucoup de puissance dans un petit espace. L’inconvénient est que ces batteries nécessitent une gestion de charge minutieuse pour leur donner la plus longue durée de vie possible.

Les batteries lithium-ion peuvent être endommagées de deux manières. Le premier les épuise complètement. Si vous mettez fréquemment une batterie à zéro, cela réduira considérablement sa durée de vie.

La seconde consiste à les maintenir à 100 % pendant une longue période, ce qui se produira facilement si un appareil est laissé en charge pendant de longues périodes.

Charge de batterie optimisée

iOS 13 a introduit une fonction de charge de batterie optimisée conçue pour résoudre ce problème.

C’est activé par défault. L’iPhone apprend votre routine quotidienne et prédit combien de temps l’iPhone sera sur le chargeur lorsque vous vous coucherez pendant la nuit. Au bout de quelques semaines, il apprendra que vous vous réveillez régulièrement et que vous éteignez votre iPhone à 8 heures du matin, par exemple. Avec cette prédiction du comportement quotidien, la charge optimisée de la batterie empêche votre téléphone de se charger complètement à 100 % dès que vous le branchez. Au lieu de cela, la batterie de l’iPhone se chargera à environ 80 %. Cela signifie qu’il restera à environ 80% pendant la majeure partie de la nuit, même s’il est connecté au chargeur tout le temps. Juste avant 8 heures du matin, l’iPhone finira alors de se charger et devrait atteindre 100% au moment où vous le retirez du chargeur pour continuer votre journée.

Bien qu’il s’agisse d’un excellent point de départ, il s’agit d’un processus entièrement automatique, sans aucune flexibilité. Cela fonctionne bien si vous avez un horaire cohérent, surtout si vous chargez votre téléphone pendant la nuit, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes ont leur téléphone en charge à leur bureau, par exemple, l’emmenant avec elles pour des réunions internes ou externes selon un horaire variable.

C’est là qu’intervient Chargie.

Chargie fait de n’importe quel chargeur de téléphone un chargeur intelligent

Chargie est un petit appareil que vous placez entre la brique d’alimentation de votre chargeur et le câble de votre chargeur.

Il se connecte par Bluetooth à une application sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite définir le pourcentage que vous souhaitez facturer manuellement, tout comme la fonctionnalité offerte dans les voitures électriques haut de gamme comme les Tesla.

Ou vous pouvez programmer la recharge de votre appareil manuellement, à une heure que vous connaissez précisément. Par exemple, vous pouvez garder votre téléphone à 50 % toute la nuit (bien mieux pour la batterie) et le recharger jusqu’à 90 % ou tout autre niveau que vous jugez adapté pour le lendemain, évitant ainsi complètement les états de charge élevés et en utilisant les deux étape du processus de charge. Même si vous avez besoin de 100%, c’est bien mieux de le faire de cette façon que de le garder simplement chargé à ce niveau pendant toute la nuit.

Charge comme limiteur de puissance PD

Étant donné que les chargeurs PD les plus récents peuvent fournir une énorme puissance instantanée de 65 watts, vous avez probablement remarqué que votre téléphone chauffe généralement pendant le processus de charge, ce qui cause des dommages internes à la batterie au fil du temps. De plus, le courant diminue lorsque la batterie est plus chaude. Le nouveau Chargie C Basic (pour téléphones) s’occupe de votre chargeur PD et lui dit de maintenir ses chevaux à environ 8 watts seulement, afin que votre batterie ne chauffe pas et que le temps de charge ne soit pas beaucoup plus long que charge à haute puissance, simplement parce que le processus n’est pas limité par iOS en raison d’une surchauffe.

Charge pour le Mac

Ovidiu Sandru, le fondateur et inventeur du projet Chargie, a déclaré qu’ils travaillaient également sur une version MacBook de Chargie qui passera jusqu’à 100 watts de puissance et qui protège la batterie de votre ordinateur portable très cher de la même manière que pour les téléphones. La file d’attente sera probablement énorme sur celui-ci, alors réservez votre place dès que possible. Si vous voulez Chargie C pour ordinateurs portables, il y a des frais de réservation de 10 $ par commande (non remboursables, déductibles au moment de la commande avec un coupon), avec des livraisons qui commenceront en mars. Le prix final est estimé à 45 $. La batterie de votre MacBook mérite la meilleure protection possible, surtout si vous la gardez branchée toute la journée.

Protection universelle de la batterie

Non seulement vous pouvez protéger les batteries des smartphones avec ce gadget, mais aussi toutes sortes d’autres appareils « idiots » que vous pourriez avoir : lampes de poche, anciens navigateurs GPS, haut-parleurs Bluetooth, écouteurs sans fil, montres intelligentes, etc. La plupart d’entre eux n’ont aucune limite de charge intelligente et peuvent passer des jours, voire des semaines, avec des batteries chargées à 100 %, ce qui réduit considérablement la durée de vie de la batterie. Chargie peut également être utilisé avec des applications lithium-ion de base créées par des amateurs et des fabricants.

Chargie protège l’environnement, ainsi que votre portefeuille

En prolongeant la durée de vie utile de votre batterie, Chargie vous évite les tracas et les dépenses liés à son remplacement prématuré.

Cela ne vous fait pas seulement économiser de l’argent, cela aide également l’environnement. Les batteries utilisent des minéraux rares qui doivent être extraits et créent également un problème de déchets électroniques lorsqu’il est temps de les éliminer. Chargie réduit ou élimine les remplacements de batteries, est donc respectueux de la planète.

Chargie est également fabriqué dans le respect de l’environnement. Le processus est sans plomb et les circuits et les contacts sont plaqués or pour protéger contre l’oxydation, prolongeant la durée de vie de l’appareil lui-même ainsi que de votre smartphone.

Chargie n’est pas cher

Chargie A ne coûte que 29,99 $ et vous pouvez l’utiliser avec n’importe lequel de vos chargeurs et câbles de charge existants. Il est compatible avec n’importe quel chargeur USB-A, avec la toute nouvelle version USB-C disponible ici.

