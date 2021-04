Chariots of Fire: la partition du film de Vangelis

Les musiques de films fonctionnent rarement lorsqu’elles sont écoutées loin des visuels, mais c’est ce qui définit Vangelis travailler en tant qu’écrivain de musique de bande sonore en dehors de la plupart de ses pairs. L’ampleur de sa vision d’écrivain est telle que sa musique peint des tableaux qui fonctionnent à part entière. Il a réalisé quelque chose d’encore plus impressionnant avec sa partition pour le film de 1981 Chariots of Fire avec Ben Cross, Ian Charleson et Nigel Havers; il a fait fonctionner la musique à un tout autre niveau. À partir du 17 avril 1982, il a dominé les charts Billboard en Amérique pendant quatre semaines et la piste principale, “Titles” a également dépassé le Billboard Hot 100 la semaine du 8 mai 1982.

Le film a été conçu et produit par David Puttnam et raconte l’histoire de deux athlètes aux Jeux olympiques de 1924: Eric Liddell, un fervent chrétien écossais qui court pour la gloire de Dieu, et Harold Abrahams, un juif anglais qui court pour surmonter les préjugés. Le titre du film a été inspiré par la phrase «Apportez-moi mon char de feu» du poème de William Blake adapté dans l’hymne britannique populaire «Jérusalem».

Le réalisateur du film, Hugh Hudson, a choisi Vangelis pour composer la musique du film, après avoir entendu ses albums Opera Sauvage et China. Vangelis a joué tous les instruments, y compris les synthétiseurs, le piano acoustique, la batterie et les percussions, et a enregistré la partition dans son studio Nemo à Londres, qu’il avait mis en place en 1975. La musique qu’il a inventée, principalement électronique pour un film d’époque , a initié un nouveau style en scoring de film.

Une grande partie de ce que nous entendons dans les bandes originales de films aujourd’hui a été influencée par le travail de Vangelis sur Chariots of Fire et d’autres musiques de films comme 1492 Conquest of Paradise. En plus de la musique originale de Vangelis, l’album comprend un arrangement de «Jérusalem», chanté par les Ambrosian Singers, tel qu’il a été interprété lors des funérailles de Harold Abrahams en 1978. Cette œuvre célèbre est un décor de 1916 par Sir Hubert Parry du poème de Blake.

Selon Vangelis, «je ne voulais pas faire de musique d’époque. J’ai essayé de composer une partition contemporaine et toujours compatible avec l’époque du film. Mais je ne voulais pas non plus opter pour un son complètement électronique.

