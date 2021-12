Charlamagne Tha God appelle les médias libéraux pour être « silencieux » sur les liens de Bill Clinton avec Jeffrey Epstein

L’animatrice de télévision Charlamagne Tha God a appelé les médias libéraux vendredi soir pour être » silencieux » sur les liens de l’ancien président Bill Clinton avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Plus tôt cette semaine, l’ancien pilote d’Epstein, Lawrence Paul Visoski, a témoigné lors du procès pour trafic sexuel de Ghislaine Maxwell que parmi les noms de premier plan qui ont volé en tant qu’invités sur le jet privé du milliardaire décédé étaient Clinton, l’ancien président Donald Trump, le prince Andrew et les acteurs Kevin Spacey et Chris Tucker.

Dans l’épisode de vendredi de son émission Comedy Central « Tha God’s Honest Truth », Charlamagne a pris un moment de son segment « I Call Bulls — » pour dénoncer le manque de couverture médiatique du jet d’Epstein, « aka son donjon d’esclaves sexuels pour enfants dans le ciel », puisque le scandale implique un démocrate.

LE PILOTE DE JEFFREY EPSTEIN RÉVÈLE LES NOMS DES STARS HOLLYWOODIENNES QUI ONT VOLÉ DANS SON AVION

« Est-ce que les médias libéraux en parlent ? » Charlamagne a demandé à son auditoire. « Je ne sais pas. J’ai été à l’étranger. Ils ne le sont pas, n’est-ce pas ?

« C’est plutôt calme à ce sujet. Et c’est pourquoi j’appelle des taureaux —« , a déclaré Charlamagne. Parce que si Trump était le seul dans ce prétendu club d’amoureux des mineurs, je suis prêt à parier les millions que Trump ne paie pas d’impôts que les médias seraient partout comme Epstein sur un- vous savez quoi? Peu importe. Oubliez que j’ai dit ça. »

Charlamagne Tha God est vu à New York, le 16 septembre 2021. (.)

Charlamagne, qui est surtout connu comme co-animateur de l’émission de radio populaire « The Breakfast Club », s’est également amusé aux dépens de l’ancienne star de « Empire » Jussie Smollett, le « Gay Tupac » autoproclamé qui est jugé pour mise en scène le canular de crime haineux de 2019, offrant une défense ironique de l’acteur.

« ‘Gay Tupac’ est un nom génial parce que la carrière de Jussie est aussi vivante que Tupac l’est », a plaisanté Charlamagne. « S’il est reconnu coupable, il pourrait encourir jusqu’à trois ans de prison. méthode agissant mal ! »

CHARLAMAGNE THA DIEU DÉCLARE BIDEN « ÂNE DU JOUR » POUR L’INACTION CONTRE LA RÉFORME DU VOTE DU GOP

« Alors il a dit un petit mensonge à la police. Qui ne ment pas à la police ?! Vous mentez tous à la police ! » s’est exclamé l’animateur de Comedy Central. « Et je peux entendre certains d’entre vous [expletive] maintenant, ‘Il ne s’est pas contenté de mentir à la police. Il a menti à la communauté noire. Peut-être, mais quoi [expletive] ne mentez pas à sa communauté, OK ?! Parfois, nous inventons des trucs à des fins de divertissement ! »

« Hey Jussie, ‘Gay Tupac’, garde la tête haute, d’accord ? » Charlamagne a dit à l’acteur assiégé.

L’acteur Jussie Smollett arrive dans un palais de justice de Chicago, le 30 novembre 2021. (Associated Press)

« Tha God’s Honest Truth », produit par Stephen Colbert, a été présenté en première sur Comedy Central en septembre.

L’émission de radio de Charlamagne « The Breakfast Club » est devenue une destination majeure pour les candidats démocrates à la présidentielle dans le cycle électoral de 2020, faisant la une des journaux avec les espoirs de la Maison Blanche de l’époque Pete Buttigieg, Elizabeth Warren et Kamala Harris.

Plus particulièrement, l’interview de Charlamagne en 2020 avec le candidat de l’époque, Joe Biden, a déclenché une controverse sur la campagne électorale lorsque l’ancien vice-président a déclaré aux électeurs noirs : « si vous avez du mal à savoir si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n’êtes pas noir. »

Biden s’est ensuite excusé.