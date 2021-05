Charlamagne Tha God fait face à de nouvelles accusations de viol chez les mineurs

Charlamagne Tha God a été acquitté des accusations de viol mineur il y a environ 20 ans, bien qu’il ait plaidé coupable à une accusation moindre. Maintenant, le co-animateur de longue date de The Breakfast Club fait face à de nouvelles allégations d’un certain nombre de critiques.

Cela inclut l’ancien joueur de la NBA Kwame Brown, qui a catégoriquement accusé Charlamagne Tha God d’avoir commis un viol contre une fille de 15 ans et de s’en tirer. Brown a riposté après que Charlamagne (de son vrai nom Lenard McKelvey) ait révélé un certain nombre de détails personnels sur la famille du basketteur, y compris des allégations de meurtre et de comportement violent du père de Brown, Bill Brown.

McKelvey et Brown sont tous deux de Caroline du Sud, et Charlamagne – ostensiblement pour défendre Brown lui-même – a attrapé un certain nombre d’incidents violents commis par des membres de la famille de Brown, y compris une accusation de meurtre contre son père. Charlamagne Tha God a finalement présenté ses excuses pour avoir évoqué les incidents douloureux, bien que Brown lui-même ait rapidement riposté – et a retrouvé quelques détails laids contre Charlamagne.

“Vous voulez parler comme si vous me connaissiez”, a déclaré Kwame dans une émission Instagram Live. «Charlamagne Tha God, l’homme de l’affaire de viol, qui a plaidé coupable et s’en est sorti avec ça. Tu veux parler d’un frère que je n’ai jamais rencontré parce que mon père a eu un fils en dehors de son mariage, tout comme [Breakfast Club cohort] DJ Envy triche un -. Alors tu vas dire au monde que je suis un tueur?

D’autres s’entassent et accusent Charlamagne Tha God d’avoir commis un viol.

Cela inclut le poids lourd Hot 97 DJ Funkmaster Flex, qui a récemment joué un clip audio de la mère de la victime, qui prétend que Charlamagne Tha God connaissait bien la victime, est coupable de l’avoir violée et a éludé la peine. “S’il devait être un ami pour nous, il est venu nous voir et nous a dit de ne pas t’inquiéter, rien ne va lui arriver et je vais m’assurer qu’elle sera en sécurité”, a raconté la mère de la victime Jessica Reid. dans une interview en 2018, qui a été rejouée par Flex.

«Il nous a fait allusion à croire et à lui faire confiance, puis il s’est retourné et a violé ma fille en la violant et en la droguant, et puis… il s’en tire.

La mère de Reid estime que Charlamagne a simplement acheté son innocence avec des «avocats de grande classe», ce avec quoi Flex était d’accord. Après avoir joué l’enregistrement, Funkmaster Flex a déclaré catégoriquement qu’il croyait que Charlamagne était coupable des graves accusations.

L’affaire en question remonte à 2001, bien qu’aucun de l’ADN ou du sperme de Charlamagne Tha God n’ait été retrouvé sur le corps de la victime.

Charlamagne a finalement plaidé coupable d’avoir contribué à la délinquance d’un mineur en rendant de l’alcool disponible à une fête où l’incident aurait eu lieu. Cela a donné lieu à trois ans de probation, bien que l’accusation d’agression sexuelle la plus grave ait été rejetée.

Alors pourquoi tout ce regain d’intérêt pour l’affaire? Cela pourrait simplement être du bœuf mijoté agité par Kwame Brown. Mais peut-être y a-t-il plus à cette histoire: tout récemment, Kevin Hunter a refait surface en promettant d’exposer de «vraies vérités effrayantes» sur Charlamagne, en particulier concernant l’accusation de viol. Mais Hunter, qui était auparavant marié à Wendy Williams, n’a pas expliqué ce qu’étaient exactement ces «vérités».

Il est également difficile de savoir si tout cela modifiera le résultat de la décision initiale. En 2018, des militants ont demandé à iHeartMedia de retirer Charlamagne Tha God de leur liste de paie, invoquant les accusations de viol. Mais rien dans les documents de la police ou du tribunal n’indique la culpabilité du DJ de la radio, et aucune mesure n’a été prise par la direction d’iHeart.

À peu près à la même époque, l’avocat de Charlamagne, Marty Singer, a décrit les facteurs décisifs favorisant son client. «Il y a plus de 17 ans, Charlamagne a été accusé d’agression sexuelle», a expliqué Singer. «Il n’a jamais eu de relations sexuelles ou de contact physique avec l’accusateur et a même fourni de l’ADN pour le prouver. Au moment de ces allégations, Charlamagne a pleinement coopéré avec les autorités et, à l’issue de l’enquête, cette accusation contre lui a été abandonnée.