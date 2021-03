Charlène de Monaco se rend seule en Afrique du Sud pour pleurer la mort du roi des Zoulous

La princesse n’oublie pas ses origines et a agi en conséquence. Le 12 mars, Charlène de Monaco a reçu la triste nouvelle du décès, après avoir été hospitalisée pendant plusieurs semaines en raison d’un diabète dont elle souffrait depuis un certain temps. de Goodwill Zwelithini, roi des Zoulous d’Afrique du Sud.

L’épouse d’Alberto de Monaco s’est rendue dans le pays africain pour assister aux funérailles de ce jeudi, qui ont également servi d’hommage et d’hommage au président, et auxquelles ils ont également assisté, avec un masque bien sûr, d’autres grandes personnalités sud-africaines.

Pour l’occasion, la princesse Charlène, qui a voyagé sans son mari, a choisi de s’habiller une mantille de dentelle noire couvrant sa tête pour le deuil du chef zoulou au cours des 50 dernières années (Zwelithini avait 72 ans), puisque le reste de ses vêtements était également de coupe classique et de ton sombre.

C’est ainsi que le protocole le dicte et ainsi il était également possible de voir d’autres femmes qui ont assisté à l’événement et qui, pour l’époque dans laquelle nous vivons, étaient d’une couleur qui partageait également le masque du royal. En outre, elle portait un collier de perles élégant et simple autour de son cou.

En plus de l’enterrement, les actes de donner le dernier adieu à Goodwill Zwelithini ont inclus une procession de plusieurs dizaines d’hommes o amaButhos vêtu du costume traditionnel de guerrier zoulou, lors d’un événement qui a lieu la nuit et auquel seuls les hommes peuvent participer, ramenant le corps sans vie sur terre. Le cadavre du roi des Zoulous Vous vous reposerez au palais royal de KwaKhethomthandayo.