Charles a admis que William “m’a fait pleurer” lors d’une conversation sur la succession royale | Royale | Nouvelles

Prince Charles: À l’intérieur de la bande-annonce du documentaire du duché de Cornouailles

La relation de Charles et William n’a pas toujours été stable, surtout à la suite de la mort tragique de la princesse Diana dans les années 90. Le duc de Cambridge a également laissé entendre qu’il souhaitait que son père soit un grand-père plus actif pour ses jeunes enfants il y a quelques années, suggérant que Charles était souvent préoccupé par les devoirs royaux pendant que William grandissait. Cependant, le couple semble avoir franchi un cap depuis la sortie royale dramatique du prince Harry l’année dernière, et on pense qu’il est maintenant plus uni que jamais dans leur destin commun en tant que futurs monarques.

Charles, l’héritier présomptif, aurait encouragé William, le deuxième en ligne du trône, à entreprendre plus de formation pour se préparer à son prochain rôle de prince de Galles.

Pourtant, certains pensent que les Cambridges étant plus populaires dans les sondages, la couronne devrait en fait ignorer Charles et passer directement à son fils aîné.

Bien que la famille royale n’ait jamais répondu à ces affirmations qui circulent depuis que Diana l’a suggéré en 1995, Charles a admis avoir pleuré lorsqu’il a entendu William discuter de la question de la succession auparavant.

Le documentaire d’ITV en 2019, “Prince Charles: Inside the Duché de Cornouailles” révèle la réaction de Charles après avoir vu son fils aîné parler à un agriculteur de deuxième génération, Mervyn Keeling, de ses intentions avec le domaine privé de son père.

William a déclaré : « J’ai commencé à réfléchir à la façon dont j’hériterai un jour du duché et à ce que j’en ferai.

“Je pense que c’est vraiment important, à propos de l’angle familial, je le pense vraiment.”

Charles a admis que William “m’a fait pleurer” lors d’une conversation sur la succession royale (Image: .)

Charles et William se promenant dans le domaine du duché de Cornouailles en 2004 (Image: .)

M. Keeling a déclaré: “Et vous avez vous-même des enfants, à qui le transmettre, c’est donc de cela qu’il s’agit.”

William a accepté: “Oui, absolument.”

Le prince de Galles a ensuite vu le clip de leur conversation sur l’importance de la succession.

Il a déclaré au documentaire : « Quand je l’ai vu, je ne pouvais pas le croire, j’ai été profondément touché et ému par ce qu’il a dit.

« Franchement, ça m’a fait pleurer. Il l’a fait, vraiment.

“Parce que, j’ai soudainement pensé, eh bien, le simple fait d’entendre cela de lui a rendu les 50 dernières années utiles.”

Charles et William sont unis dans leur destin de futurs monarques (Image : .)

Kate aurait aidé à réunir Charles et William (Image: .)

Charles s’est efforcé de transformer le duché de Cornouailles en un domaine « durable et financièrement viable » de valeur pour la communauté locale.

Cette année, on dit que les deux sont plus proches que jamais – malgré les appels renouvelés pour que le trône aille directement à William à la suite des remarques critiques de Harry sur son père et la représentation peu flatteuse, mais fictive, de Charles dans The Crown.

Comme Emily Andrews du Mail on Sunday l’a affirmé : « Au cours des deux dernières années, les deux hommes sont devenus beaucoup plus proches, leur lien beaucoup plus fort.

“C’est en partie naturel à mesure qu’ils vieillissent et réalisent leurs valeurs communes – un prince de Galles actuel et son successeur – dans la protection de la monarchie.

William et Charles sont également plus unis à la suite de la sortie de Harry (Image: .)

“Mais, aussi, cela a été une nécessité car l’institution a subi des coups à sa réputation.”

Kate, la duchesse de Cambridge, aurait également contribué à rapprocher les deux hommes, s’assurant même que Charles soit présent pour les anniversaires et les moments clés de leurs enfants.

Kate a également pris la photo qui a fait sensation sur les réseaux sociaux l’année dernière – dans une pose inhabituellement intime, Charles a été vu penché affectueusement sur l’épaule de William pour la fête des pères tandis que son fils avait son bras autour de lui.

Écrivant dans The Telegraph, la commentatrice royale Camilla Tominey a déclaré : « La chaleur qui règne si manifestement entre le père et le fils semble signifier une mise au repos des fantômes de l’enfance de William et de toute douleur qu’il a ressentie envers son père après avoir été témoin des retombées traumatisantes de la séparation de ses parents alors qu’il n’avait que 10 ans.

Un initié a également déclaré à Woman and Home que Charles “se rend compte que son propre règne sera plus court que celui de son fils”, et qu’il tient donc à lui donner toute la formation pertinente.

Charles serrant William dans ses bras pour une photo publiée l’année dernière, en l’honneur de la fête des pères (Image: Instagram @dukeandduchessofcambridge)

William et Charles ne se sont retrouvés face à face avec Harry qu’en avril pour les funérailles de Philip (Image: .)

Les deux se seraient également unis dans leur réponse aux dernières attaques de Harry contre son éducation royale.

Harry a allégué qu’il avait pitié de son frère et de son père parce qu’ils étaient tous les deux «piégés» dans le système de la monarchie en mars, lors de son émission spéciale CBS avec Oprah.

William et Charles se seraient ensuite unis pour parler à Harry lorsqu’il est brièvement retourné au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip en avril.

Cependant, les entretiens ultérieurs du duc de Sussex n’ont fait qu’aggraver les relations – et ont laissé William et Charles déterminés à prouver qu’ils ne se sentent pas piégés dans leur destin.