Charles Barkley a des conseils fermes pour les Sixers au milieu du drame de Ben Simmons

Charles Barkley a quelques conseils à donner à son ancienne équipe. Le Basketball Hall of Famer a récemment parlé à TMZ Sports et a déclaré que les Philadelphia 76ers devaient échanger Ben Simmons dès qu’ils le pouvaient. Simmons n’a pas encore joué pour les 76ers cette saison car il a été suspendu pour le premier match de la saison.

« Ils auraient dû le suspendre plus longtemps », a déclaré Barkley la semaine dernière, « il n’ira pas mieux vendredi. » Aujourd’hui, nous sommes mercredi, ils ne l’ont suspendu que pour une journée. Ils devraient le suspendre plus longtemps. Clair et simple. » Barkley a poursuivi en disant que les 76ers doivent trouver un moyen de l’échanger. « Je suis déçu. S’il n’avait pas joué, il n’aurait jamais dû venir au camp d’entraînement », a-t-il déclaré. « Vous ne venez pas travailler et ensuite être un crétin. On ne s’entraîne pas avec un téléphone portable dans la poche ! »

Barkley a également parlé de la situation de Simmons sur TNT. « C’est une blague, c’est stupide et idiot », a déclaré Barkley, selon USA Today. « Tout d’abord, c’est la faute de tout le monde. Ben Simmons mérite le premier blâme parce que lorsque les gens vous demandent d’être un meilleur joueur de basket-ball et qu’ils vous paient 35 à 40 millions de dollars, c’est une chose très juste. Les Sixers méritent un blâme. parce qu’ils ont déjà laissé ce gars ne pas s’améliorer et qu’un entraîneur a été renvoyé.

« Ils ont jeté Brett Brown sous le bus, et la troisième chose est Doc Rivers, l’année dernière nous l’avons eu, ‘Oh, vous voulez que je fasse sortir Ben Simmons du jeu ?’ Oui, nous le faisons. S’il veut juste rester là et ne pas tirer sur le basket, oui, nous le faisons. Il y a donc beaucoup de reproches à faire, mais le blâme numéro un revient à Ben Simmons.

Simmons aurait dit à l’équipe qu’il était aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il a pris sa part de critiques depuis les demi-finales de la Conférence Est cet été lorsqu’il n’a pas réussi à faire des tirs faciles dans la série contre les Hawks d’Atlanta. Il y avait des rumeurs d’échange de Simmons, mais il semble que l’équipe reste avec lui et lui apporte l’aide dont il a besoin.

« Les choses semblent évoluer dans une direction très positive », a déclaré dimanche le président de l’équipe, Daryl Morey, à NBC Sports Philadelphia, selon Bleacher Report. « Nous allons fournir toutes les ressources et donner à Ben ce dont il a besoin, et le faire sortir dès que possible. »