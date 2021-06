Charles Barkley a été effrayé par un serpent mercredi 10z viral

in

Charles Barkley et l’équipe de “Inside The NBA” ont été divertissants (comme d’habitude) tout au long des séries éliminatoires, et ils y étaient à nouveau mercredi soir.

Barkley a très bien fait connaître sa peur des serpents. Il a également créé tout le buzz à chaque fois qu’il appuie sur son bouton “garanti” lorsqu’il parle de l’équipe qu’il pense gagner. Sir Charles était tellement confiant que les Denver Nuggets couvriraient +6 jeudi contre les Suns, qu’il a appuyé sur le bouton.

Immédiatement après avoir appuyé sur le bouton, l’équipe de TNT est sortie avec des lumières clignotantes pour célébrer. Charles Barkley a d’abord commencé à s’amuser avec tout le spectacle entourant sa “garantie”. Mais après avoir réalisé que quelqu’un de l’équipage avait un serpent, son humeur a changé.

Charles Barkley s’est alors levé de son siège par peur du gros serpent qu’ils ont amené sur le plateau.

« Faites face à vos peurs, Chuck ! » Charles ne voulait aucune partie de ce serpent après avoir appuyé sur son bouton de garantie pic.twitter.com/oEsnz4QRJM – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 10 juin 2021

Effectivement, la garantie de Charles Barkley a fini par ne pas se produire. Chris Paul et les Suns ont dominé les Nuggets pour prendre une avance de 2-0 dans la série.

Honnêtement, nous devrions probablement tous faire disparaître Charles Barkley à chaque fois qu’il gifle ce bouton garanti. Peut-être que le serpent a fini par être de mauvais augure pour son pari.

]]>

