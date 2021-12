Charles Barkley a rôti Anthony Davis pour les malheurs des Lakers

Charles Barkley n’hésite jamais à vous donner son opinion sur quelque chose, littéralement n’importe quoi. Il se trouve qu’il parle beaucoup de basket-ball.

Et quand il donne des avis sur le basket, il les donne avec force. Conviction. S’il pense que vous puez, il vous le fera absolument savoir. Sans hésitation.

Anthony Davis a eu ce traitement mardi soir.

Les Lakers jouaient contre les Celtics et menaient 56-53 à la mi-temps. Mais Barkley a décidé qu’il était temps pour lui de parler de lui à Anthony Davis. C’est donc exactement ce qu’il a fait.

Au cours d’une diatribe qui a duré environ une minute, Barkley a défendu Russell Westbrook et Frank Vogel – qui a absolument attrapé plus de critiques qu’il ne le mérite – et a abattu Davis.

« Écoute, Anthony Davis, tu dois mieux jouer. J’ai dit le premier soir que si les Lakers allaient être bons, tout dépendrait de vous. N’a rien à voir avec Russell, n’a rien à voir avec LeBron et les autres vieux connards qu’ils mettent là-bas… Je blâme Anthony Davis. Anthony Davis, tu sais que je t’aime en tant que personne. Mais vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire.

Et il y avait beaucoup de fans qui étaient d’accord avec ce sentiment de Barkley. Ils veulent plus de Davis.

Charles is Speaking Facts The Lakers Are Playing Like Old Timers Right Now… 💀💀 https://t.co/XDP9A1xqwy — Jordyn Taylor (@JordynSmith24) December 8, 2021

Finally people starting to see what AD has been after the bubble https://t.co/kggLkSxWhf — Luisinho (@5ohLuisRdz) December 8, 2021

No lies told… best Laker this season has been Melo, that cannot and should not happen smh https://t.co/1c2DG4jU2W — LINDA (@507LindaALeudo) December 8, 2021

Mais Anthony Davis a été plutôt génial !



C’est la chose à propos de cette diatribe. Anthony Davis a probablement été l’un des joueurs les moins problématiques pour les Lakers cette saison.

Bien sûr, il est assez décevant qu’il ne fasse pas partie du top 5 comme les gens le pensaient au départ après que les Lakers aient remporté un titre. Il n’est pas revenu sous cette forme. Mais il a été assez proche.

Il est actuellement 15e de la NBA avec 24,1 points par match, il est actuellement l’un des meilleurs marqueurs de peinture de la NBA et il a été le point d’ancrage absolu de leur défense qui s’est considérablement améliorée.

Anthony Davis a été bon, mec. Il a été leur meilleur joueur cette saison. Ils ne dépassent pas 0,500 sans lui.

Alors, qu’est-ce qui ne va pas?



Leurs plus gros problèmes ? LeBron James n’a pas été en bonne santé. Il n’a joué que 13 des 25 matchs avec les Lakers jusqu’à présent. Russell Westbrook n’a pas non plus toujours ressemblé à lui-même. L’ajustement de son addition a pris du temps.

Ensuite, il y a aussi le problème, comme l’a dit Barkley, que les Lakers jouent un groupe de vieux geezers ensemble et s’attendent aux meilleurs résultats. Cela ne fonctionne généralement pas de cette façon, mais surtout si les stars des Lakers ne sont pas en bonne santé ou ne jouent pas à des niveaux de pointe.

Cette chose? C’est hors du contrôle d’Anthony Davis. Pourrait-il prendre moins de sauteurs ? Absolument. Pourrait-il se porter volontaire pour jouer plus au centre ? Très certainement.

Mais ne le tordez pas. Il joue toujours bien.