Charles Barkley appelle l’équipage de LeBron James pour l’ombre

Charles Barkley a suscité la controverse cette semaine lorsqu’il a dénoncé les cohortes de LeBron James pour leur perception de l’ombre dans leur façon de faire des affaires.

La lutte pour le pouvoir en cours de Ben Simmons avec les Philadelphia 76ers est l’histoire la plus chaude de la NBA en ce moment. Planté principalement au milieu du drame se trouve la représentation de Simmons, Klutch Sports, et le visage public de l’agence, Rich Paul.

Paul, bien sûr, est l’un des meilleurs amis de LeBron James. Et à cause de ce lien et du pouvoir que James exerce, beaucoup pensent que Paul a pu devenir l’une des figures les plus puissantes de la ligue par association.

Aux yeux des critiques, comme Barkley, Paul utilise son pouvoir pour intimider les franchises en faisant des mouvements qui ne sont pas les meilleurs pour eux. Un exemple en est au-dessus de tous les autres.

Lors d’une récente interview sur The Mike Missanelli Show, Barkley a essentiellement exhorté les Sixers à ne pas reculer devant Paul, Klutch ou Simmons lorsqu’il s’agit d’un échange potentiel.

« Vous savez comment fonctionne ce groupe », a-t-il déclaré. «Ils essaient d’échanger leurs joueurs là où ils veulent. Anthony Davis, ils avaient de meilleures offres de Boston, et peut-être même de New York. Ils sont comme ‘Non, il va jouer avec LeBron ou il ne va pas jouer.’ Ils viennent d’intimider la ligue. Une équipe s’est levée et a dit : ‘J’ai payé ton gars. Vous ne pouvez pas m’intimider pour l’échanger et que je ramène des ordures. J’espère que quelqu’un dans l’organisation des Sixers a obtenu des pierres.

De plus, Barkley ne pense pas que la frustration de Simmons envers les Sixers soit juste. Il dit que l’organisation avait raison d’attendre plus de lui compte tenu du salaire qu’il commande.

“Alors laissez-moi mettre les choses au clair”, a-t-il poursuivi. « Nous vous aimions assez pour vous donner 200 millions de dollars. La seule chose que nous vous demandons, c’est d’être un bon joueur de basket. Nous disons juste « tirer dans le ballon » et il est fou et veut quitter la ville ? C’est de la BS totale”

Paul est l’une des personnalités les plus polarisantes de la NBA. Il est actuellement impliqué dans une âpre bataille juridique avec Nerlens Noel qui prétend qu’il est responsable d’environ 58 millions de dollars de pertes de revenus. Entre cela et cette situation Simmons, il a incontestablement connu des jours meilleurs.

Cela dit, il ne semble pas trop dérangé. La star des Chicago Bulls, Zach LaVine, a récemment signé un accord avec Klutch, et Paul sort personnellement avec le plus grand chanteur vivant.

D’une certaine manière, la lutte en cours contre Simmons est une bataille pour l’âme de la ligue. Les franchises tirent dans une direction, de nouveaux agents vedettes comme Paul tirent dans l’autre. Qui finira par l’emporter ? Le temps nous le dira.

