Charles Barkley a fait des vagues samedi lorsqu’il a pris le temps avant le match Baylor-Houston Final Four pour partager ses réflexions sur l’état de la politique américaine.

L’analyste du studio CBS a fustigé les politiciens – démocrates et républicains – en disant qu’ils profitent d’un système qui oppose les citoyens les uns aux autres selon des critères de race et de classe afin qu’ils «puissent garder leur emprise sur l’argent et le pouvoir».

«Mec, je pense que la plupart des Blancs et des Noirs sont des gens formidables. Je crois vraiment cela dans mon cœur, mais je pense que notre système est mis en place là où nos politiciens, qu’ils soient républicains ou démocrates, sont conçus pour nous faire ne pas nous aimer afin qu’ils puissent garder leur emprise sur l’argent et le pouvoir. Ils se divisent et conquièrent.

Je crois vraiment en mon cœur que la plupart des Blancs et des Noirs sont des gens formidables, mais nous sommes tellement stupides de suivre nos politiciens, qu’ils soient républicains ou démocrates, et leur seul travail est: « Hé, faisons en sorte que ces gens ne nous plaisent pas autre. Nous ne vivons pas dans leurs quartiers, nous avons tous de l’argent, faisons en sorte que les Blancs et les Noirs ne s’aiment pas, faisons que les riches et les pauvres ne s’aiment pas, brouillons la classe moyenne. Je crois vraiment cela dans mon cœur.