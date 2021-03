Charles Barkley défend Meyers Leonard après une controverse sur les insultes

Charles Barkley n’est pas étranger à prendre des positions impopulaires. En tant que tel, personne ne devrait être aussi surpris que le diffuseur de la NBA sur TNT ait choisi d’adopter un point de vue opposé sur la tempête de feu entourant le grand homme de Miami Heat, Meyers Leonard.

Plus tôt cette semaine, Leonard a été pris sur un livestream de jeu vidéo en utilisant une insulte.

Les retombées de l’incident ont été rapides.

Après que Leonard est sorti et s’est excusé pour ses actions, Barkley a offert ses deux cents sur l’ensemble de la situation.

«J’aime Meyers Leonard», a-t-il déclaré à Shaquille O’Neal, Kenny Smith et l’animateur Ernie Johnson. «Il a dit quelque chose de vraiment stupide. Il a fait une énorme erreur.

Cela dit, Barkley a exhorté le pardon.

«Nous vivons dans une société aujourd’hui», a-t-il poursuivi, «ils appellent cela la culture d’annulation, quand tout le monde dit quelque chose de stupide ou de stupide, nous voulons mettre fin à leur vie. Je n’y crois pas beaucoup. »

O’Neal a adopté une position plus sévère.

«Dans une organisation comme le Miami Heat, pour laquelle j’ai joué, c’est quelque chose qu’ils ne tolèrent pas vraiment», a-t-il déclaré.

« Ils vont devoir croire qu’il était vraiment désolé. »

O’Neal ne s’est pas arrêté là.

«Il a fait une erreur», a-t-il poursuivi. «Mais nous, athlètes professionnels, nous devons réaliser que nous sommes tenus à des normes plus élevées. Nous sommes surveillés 24h / 24 et 7j / 7. Les gens aiment nous citer, nous citer mal, et nous devons dire la bonne chose, faire la bonne chose, et nous devons montrer l’exemple. »

Barkley est alors intervenu en affirmant que nous vivons maintenant à une autre époque.

«Des choses que nous et moi avons dites dans les vestiaires quand j’ai joué, nous ne pouvons plus dire ces choses», a-t-il déclaré.

Smith a rejeté cette notion, suggérant que Leonard serait sage de s’instruire.

«Vous n’avez pas à faire attention», a-t-il noté. «Il vous suffit de vous éduquer. Comme, c’était ridicule. Je ne veux pas qu’il fasse attention. Je veux qu’il se rende compte que ce qu’il dit ou ce qu’il a essayé de faire attention de dire n’est pas toléré.

Smith a également rappelé à tout le monde que ce n’était pas la première danse controversée de Leonard.

« Et donc, pour moi », a poursuivi Smith, « quand il entre dans le vestiaire, ce à quoi il doit également répondre est la question: est-il vraiment sensible aux antécédents des gens et à leurs profils raciaux, parce qu’il se tenait également debout? Alors, n’avez-vous pas appris pourquoi les gars s’agenouillaient? »

Leonard a été condamné à une amende de 50 000 $ par la NBA et a reçu l’ordre de rester à l’écart du Heat pendant une semaine. Étant donné qu’il est sorti avec une opération à l’épaule de fin de saison, beaucoup ont estimé que la punition n’était pas assez stricte.

