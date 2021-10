Charles Barkley dit qu’il n’a pas de boeuf avec Kenny Smith après le débat sur les vaccins

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Charles Barkley dit qu’il n’y a pas de mauvais sang avec Kenny Smith après leur débat passionné sur Kyrie Irvingle refus de se faire vacciner… révélateur TMZ Sports tout va bien entre eux.

Nous avons parlé à Chuck à l’extérieur de LAX mercredi … et avons demandé au Hall of Famer s’il était avec The Jet après que les 2 amis aient eu une conversation animée sur « Inside The NBA ».

« Moi et Kenny sommes géniaux. Nous sommes géniaux », a déclaré Barkley, ajoutant: « Nous pouvons être différents, tout va bien. »

Si vous l’avez manqué, Smith – qui est vacciné – a essentiellement dit qu’il n’y avait rien que quiconque puisse faire pour forcer Kyrie à recevoir le jab … parce que le NBA All-Star est clairement prêt à accepter les conséquences de ne pas être vaxxé.

Il s’avère que Charles Barkley * est un modèle après tout. pic.twitter.com/OI820MNLQL – Mike McInnis (@DrMcInnisDIT) 20 octobre 2021 @DrMcInnisDIT

Mais, Barkley ne l’entendait pas … et l’ancien MVP de la NBA presque toujours léger et jovial était en désaccord avec véhémence avec le point de vue de Kenny sur Irving.

Alors, les fans se sont demandé… les amis pourraient-ils être en reste ? Heureusement, Barkley a remis les pendules à l’heure.

Chuck a également doublé le vax, suppliant à nouveau les non vaccinés de se faire vacciner.

« Ils ont le droit, mais il ne s’agit pas du droit pour vous. Vous essayez de prendre soin des autres. Vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, mais c’est égoïste à mon avis. Je ne voudrais pas rendre quelqu’un malade. »

Le message de Barkley, en terminant… tirez-vous dessus.

« Hé, écoutez, faites ce qu’il faut, c’est clair et simple. Nous avons tous le droit de prendre des décisions. Comme je l’ai dit, il ne s’agit pas que de vous. Vous n’êtes pas seul sur cette planète. Nous avons tous des familles, nous avons tous des amis. »